Resultados del fin de semana

Baloncesto

Euroliga masculina: Partizan Mozzart Bet Belgrade 110-104 Valencia Basket. Las pérdidas condenan a Valencia Basket, que pierde en Belgrado tras dos prórrogas (110-104).

Clasificación.

Liga ACB: San Pablo Burgos 74-79 Valencia Basket. De Larrea lidera el triunfo taronja ante el San Pablo Burgos.

Clasificación.

Primera FEB: HLA Alicante 83- 81 Movistar Estudiantes

Clasificación.

Segunda FEB: Proinbeni UPB Gandia 82-67 Maderas Sorlí Benicarló; Ciudad Molina Basket 83-75 Club Esportiu Bàsquet Llíria; Amics Castelló 76-72 Class Basquet Sant Antoni.

Clasificación.

Tercera FEB: Grupo EA, CB Puerto Sagunto 111-66 CB Morvedre; Halal Food Quality Uixó Bàsquet 78-65 Amics Castelló B; CB Jovens Almàssera 78-63 Bauhaus Godella; CB Tabernes Blanques Fernando Gil 81-85 Fundació Caixa Rural Vila-real; BC Peñíscola 58-74 Socage Jovens L'Eliana; Topsurface NB Paterna 99-73 Picken Claret; The Fitzgerald el Pilar 95-70 Cemalu Aldaia.

Clasificación.

Grupo EB: Velabasket CB Sueca 98-67 Estudiantes Cartagena; Servigroup Benidorm 81-71 CB Jorge Juan Castelló Since 1907; Personalhome Adesavi 79-106 Rigalli Alginet; Decprocon Carolinas 69-80 Lucentum Alicante; ESET Ontinet 65-67 Maristas Valencia; CBI Elche 52-59 CMG Hidráulica NB Torrent. Descansa: CA Montemar

Clasificación.

Primera División Masculina (Liga Foster's Hollywood)

Grupo A: Resultados y clasificación.

Grupo B : Resultados y clasificación.

Liga Endesa Femenina: La próxima jornada será el 4 de abril. Este fin de semana se disputó la Copa de la Reina Reina, del 26 al 29 de marzo en el Palau d’Esports de l’Anella Mediterrània, en Tarragona.

Campeonas de Copa con una remontada para la historia.

El Valencia Basket vuelve a hacer historia y se proclama campeón de la Copa de la Reina por segunda vez tras imponerse por 70-65 al Hozono Global Jairis en la final. El conjunto taronja supo sobreponerse a un inicio muy complicado, en el que llegó a ir claramente por detrás, para crecer con el paso de los minutos y firmar una segunda mitad de mucho nivel.

A partir del tercer cuarto, el equipo de Rubén Burgos dio un paso adelante en defensa y encontró el acierto necesario para darle la vuelta al partido, mostrando carácter y madurez en los momentos decisivos. Khaalia Hillsman, pieza clave durante todo el torneo, fue nombrada MVP de una Copa que supone el décimo título en la historia del club y el primero de la temporada, consolidando al Valencia Basket como una referencia del baloncesto femenino nacional.

Clasificación.

Liga Femenina Challenge: Celta Fenxa Zorka 85-59 La Cordà NB Paterna; Fustecma NBF Castelló 71-50 C.B. Santfeliuenc.

Clasificación.

Liga Femenina 2: CB Claret Benimaclet 74-71 CB Isla Bonita.

Victoria muy trabajada del Claret Benimaclet, que se impuso por 74-71 al CB Isla Bonita en un partido que se decidió en los instantes finales. El conjunto valenciano suma así su 18ª victoria de la temporada, con una actuación destacada de Emilia Tenbrock, autora de 26 puntos y 27 de valoración.

Clasificación.

Primera División Femenina (Liga Foster's Hollywood).

Grupo A: Resultados y clasificación.

Grupo B: Resultados y clasificación.

Balonmano

Liga Nexus Energía ASOBAL: Horneo EÓN Alicante 33-31 Tubos Aranda Villa de Aranda.

El Horneo Eón Alicante se acerca a la permanencia tras superar al Villa de Aranda, rival directo, en un partido que tuvo controlado en todo momento, pero que se le complicó en los últimos diez minutos. El conjunto alicantino, liderado por Borragán en ataque y Doménech en la portería, llegó a contar con una renta de siete goles mediado el segundo periodo, pero una reacción del equipo burgalés, que llegó a colocarse a un solo tanto, comprometió su triunfo.

Video de Roi Sánchez en Facebook.

Clasificación.

Liga Guerreras Iberdrola: Cicar Lanzarote Ciudad de Arrecife 24-30 Elda Prestigio; BM. Morvedre y el Atticgo Elche, miércoles 1 de abril a las 20:30 jhoras en el Pabellón René Marigil.

Victoria importante a domicilio para el Elda Prestigio, que se impuso por 24-30 al CICAR Lanzarote en un partido sólido del conjunto valenciano. El equipo se mantiene décimo en zona de play down, con dos jornadas todavía por disputar.

Publicación de El Da Prestigio en Facebook.

Clasificación.

EHF European Cup: Atticgo Elche 20-20 Mecalia Atlético Guardés. El último suspiro condena a la eliminación del Atticgo BM Elche.

Se escapó el sueño europeo en el último suspiro. El Atticgo BM Elche quedó eliminado en los cuartos de final de la EHF European Cup tras empatar 20-20 en la vuelta ante el Mecalia Atlético Guardés, resultado insuficiente tras la derrota por la mínima en la ida (21-20). Las ilicitanas llegaron a dominar con un 15-11, pero un gol encajado a falta de tres segundos terminó por dejarlas fuera.

División de Honor Oro Femenina: Soliss BM Pozuelo de CVA 24-16 Grupo USA Handbol Mislata.

No pudo puntuar el Grupo USA Handbol Mislata en su visita a Pozuelo, donde cayó por 24-16 ante el líder. El equipo compitió en una primera mitad muy igualada, pero no logró sostener el ritmo tras el descanso.

Clasificación.

División de Honor Plata Masculina: Club Balonmano Soria 20-22 Fertiberia Puerto Sagunto; Servigroup Benidorm 27-28 Cajasol Sevilla BM. Proin; Attica 21 Hotels OAR Coruña 27-28 Fundación Agustinos Alicante.

El Fertiberia Puerto Sagunto suma dos puntos vitales en Soria.

Clasificación.

División de Honor Plata Femenina, Grupo C: Club Handbol Palautordera Salicru 35-20 Club Almassora Balonmano; Handbol Onda 29-21Mubak BM. La Roca; BM Marni Rosval 27-16 Atticgo Elche.

El Balonmano Marni ya es campeón de liga. El conjunto valenciano se impuso por 27-16 al Elche y certifica el liderato, asegurando su presencia en la fase de ascenso a falta de dos jornadas para el final.

Clasificación.

Primera División masculina, Grupo E: Resultados y clasificación.

Rugby

División de Honor: Recoletas Burgos 2031 Caja Rural - Huesitos La Vila (fecha por determinar)

Calendario de la segunda fase de la competición en la División de Honor.

Clasificación.

División de Honor Élite Masculina: FibraValencia Les Abelles 26-31 Recoletas Salud Fénix; Club de Rugby Sant Cugat 19-13 Valencia RC.

El Rugby Club Valencia compite hasta el final en Sant Cugat.

Clasificación.

División de Honor B Masculina, Grupo de Ascenso: El CAU Valencia descansa esta jornada.

Clasificación.

Copa de la Reina

El Rugby Turia plantó cara, pero no pudo superar al Barça Rugby en los octavos de final de la Copa de la Reina (24-31). En un duelo muy competido, las valencianas se mantuvieron dentro del partido hasta el final, pero la eficacia del conjunto catalán en los momentos clave marcó la diferencia sobre el terreno.

Clasificación.

Voleibol

Superliga Masculina: Unicaja Costa de Almería 3 - 1 (25-22/26-24/19-25/25-18/0-0) Léleman Conqueridor Valencia; UC3M Voleibol Leganés 3 - 2 (25-21/31-29/16-25/21-25/15-13) Servigroup Playas de Benidorm.

El Léleman Conqueridor cae en Almería y jugará los play-off contra CV Melilla.

El Servigroup Playas de Benidorm logra la permanencia en su primera temporada en la Superliga.

Clasificación.

Superliga 2 Masculina

La Superliga Masculina 2 cerró el pasado fin de semana la Liga Regular resolviendo las dudas que quedaban. Intasa San Sadurniño, UBE L´Illa Grau, Grupo Egido Pinto y CV Almendralejo Extremadura acompañarán a Arona Spring in Motion y SUAC Canarias en la fase final de la categoría que se disputará del 23 al 26 de abril en Las Palmas de Gran Canaria.

UBE L´Illa Grau venció en la pista de Cisneros La Laguna y logró el billete a la fase final. Los graueros superaron la resistencia tinerfeña para hacerse con los tres puntos, dejando fuera del siguiente acto de la temporada a Barça Voleibol.

Superliga 2 Femenina

La Superliga Femenina 2 echó el cierre a la fase regular resolviendo las últimas plazas de acceso a la Fase Final, que se disputará del 23 al 26 de abril en Santa Cruz de Tenerife. Además del anfitrión, Cuesta Piedra Santa Cruz, y los dos mejores del grupo C, Guía CDV UFPC y Fedes Ascensores La Laguna, la lucha por el título y el ascenso contará con la presencia de UCAM Torrejón, Élite Vóley el Rosario y CVB Barça. Ademas en la batalla por el descenso, Emalsa Gran Canaria y CV Zaragoza consumaron su perdida de categoría.

1ª División masculina, Grupo C. Acabó la fase regular. Ocho equipos pelearán del 23 al 26 de abril en Elche por el título de la Primera Nacional, una vez terminada la Liga Regular. Desde el grupo A accedieron a la pelea Moreno Sáez Sporting y CV Oviedo, CV Portol junto a Hidropress CEV L´Hospitalet representarán al grupo B, mientras Paterna Líceo acompañará al anfitrión CV Elche desde el grupo C, para una fase final que completan desde el grupo D, Universidad de Granada y VP Madrid

1ª División Femenina. La categoría de bronce del vóley femenino español completó su liga regular, que sirvió para conocer el nombre de los candidatos al título, dentro de una fase final que se disputará en A Coruña del 23 al 26 de abril. En el grupo A los clasificados han sido Rehermann Ciudad de A Coruña y Sestao, en el grupo B, CV Sant Just y CV Esplugues, desde el grupo C accedieron Mayurqa Voley Palma Anaya y AD Voleibol Rivas, mientras en el grupo D falta por conocer el nombre del conjunto que acompañará a CV Collado Villalba, ya que el encuentro entre Tenerife Libby´s La Laguna y CV Coslada no pudo disputarse como consecuencia de las circunstancias metereológicas derivadas de la borrasca Therese.

Hockey hierba

Se disputa la segunda vuelta de la División de Honor B con la Fase Final del ascenso y de la permanencia. Tres equipos valencianos luchan por ascender a la máxima categoría y otros cuatro pelean por la salvación.

División de Honor B Masculina.

Grupo A (por el ascenso): CH Carpesa 3-3 CH Sant Cugat.

Clasificación.

Grupo B (por la permanencia): AD Rimas 2-3 Universitat d'Alacant San Vicente; CD Giner de los Ríos 4-1 Iluro HC.

Clasificación.

División de Honor B Femenina.

Grupo A (por el ascenso): HC Sant Cugat - CD Giner de los Ríos 3-0 Valencia; Valencia CH 3-0 Pozuelo.

El Valencia Club de Hockey sigue lanzado en la fase de ascenso. El conjunto valenciano se impuso por 3-0 al Pozuelo y certificó su clasificación para la Final Four por tercer año consecutivo. Ainoa, Eveline y Ángela firmaron los goles de un equipo que no tiene techo.

Clasificación.

Grupo B (por la permanencia): Universitat d'Alacant Atlético San Vicente 0-1 Málaga Rincón de la Victoria; CH San Fernando 2-4 CH Xaloc.

Clasificación.

Hockey patines

Liga OK Masculina: Aitex PAS Alcoi 1-5 Barça. Ver el directo.

Publicación de Facebook que muestra un gran ambiente en el pabellón Miguel Sarasa.

Clasificación.

Liga OK Plata Sur: La competición se paraliza hasta el 11 de abril.

Clasificación.

Liga OK Plata Femenina: HC Resa Cambre 2-5 Club Promoción Patín Raspeig, disputó el domingo 22 de marzo de 2026 el partido correspondiente a la jornada 19 que los demás equipos disputan este fin de semana.

Clasificación.

Liga OK Bronce Masculina Sur: CPI Sevilla 3-2 Club Promoción Patín Raspeig. El PAS Alcoi descansa esta jornada.

Clasificación.

Fútbol sala

Primera División: Illes Balears Palma Futsal 5-5 Family Cash Alzira; Córdoba Patrimonio de la Humanidad 3-4 Servigroup Peñíscola.

El Family Cash Alzira FS sigue soñando con que la permanencia es posible. En una cancha casi inexpugnable, donde Illes Balears Palma solo ha cedido una derrota y cinco empates en casi dos años, los alzireños empataron a cinco e incluso tuvieron la victoria. A once minutos para el final perdían 4-1 y parecía imposible sacar algo positivo de Son Moix después de que su rival por la permanencia, el Osasuna Magna hubiese perdido 2-4 ante ElPozo. Después, Ribera Navarra caería 7-0 en Jaén. “Veremos en mayo si el punto se queda en simbólico o si sirve para la permanencia. Lo que queda es el gran esfuerzo realizado contra el tricampeón de Champions y sin pívots”, explicó Braulio Correal.

El Servigroup Peñíscola logra una trabajada victoria en Córdoba (3-4).

Clasificación.

Segunda División: REYCO Burela FS 3-2 Levante UD FS.

Así va la clasificación.

Segunda División Femenina: En el Grupo 2: Feme Castellón CFS. 4-1 SolarMon-Les Glories 2014 CD La Concordia.

Así va la clasificación.

Segunda División B: Grupo 2, FS Picassent 4-0 AD San Juan.

Así va la clasificación del Grupo 2.

Grupo 3, CFS Bisontes Castellón 1-2 Montesión CFS; Ye Faky FS 3-3 CFS Futsal Ibi Jypal Hogar; Nunsys El Pilar 3-0 Les Corts EF 'A'.

Así va la clasificación del Grupo 3.

Grupo 4, El CD Sporting La Nucía 5-5 EFS Ciudad de Torrejón.

Así va la clasificación del Grupo 4.

Bádminton

Top10 Iberdrola: La fase regular del Top 10 Iberdrola bajó el telón el telón con una décima jornada cargada de emoción, resultados ajustados y la definición definitiva de los cruces tanto por el título como por la permanencia. El Recreativo IES La Orden terminó como líder sólido del Grupo A, seguido por Oviedo. San Fernando Valencia finalizó tercero y logró la permanencia directa, mientras que Alicante Intercity y Hello! Rentacar Astures disputarán el play-off por la permanencia.

Definidos los cruces por el título y la permanencia

Semifinales por el título:

Recreativo IES La Orden – Ravachol Pontevedra

Puertas Padilla Cartagena – Oviedo

Playoff por la permanencia:

Alicante Intercity – Rinconada Sevilla

UD Ibiza Bádminton Pitiús – Hello! Rentacar Astures

Los play-offs de semifinales y por la permanencia se disputarán el fin de semana del 18 de abril, mientras que la final del Top 10 Iberdrola, a doble partido, se celebrará los fines de semana del 16 y 23 de mayo.

Waterpolo

Primera División Masculina, Segunda Fase, Grupo D: La competición se paraliza hasta el 18 de abril de 2026 cuando el Waterpolo Turia visite al CN Premià.

Clasificación.

Primera División Femenina, Segunda Fase, en el Grupo C: La competición vuelve el 11 de abril de 2026 con el Club Waterpolo Elx Manolet - CN Barcelona, a las 13:30 horas en la Piscina del Pabellón Esperanza Lag. En el Grupo D, Club Waterpolo Málaga - Waterpolo Turia, sábado 11 de abril de 2026 a las 18:00 horas.

Clasificación Grupo C.

Clasificación Grupo D.

Segunda División Masculina. Segunda Fase, en el Grupo C, La competición vuelve el 11 de abril de 2026 con el Club Waterpolo Elx Selecte - AR Concepción Ciudad Lineal a las 12:00 horas en la Piscina Pabellón Esperanza Lag. En el Grupo D, Club Nou Godella Natación - Utbat Ike, sábado 11 de abril de 2026 a las 17:30 horas en la Piscina Municipal San Antonio de Benageber.

Clasificación Grupo C.

Clasificación Grupo D.

Fútbol americano

La Liga Nacional Femenina de Fútbol Americano (LNFA Femenina) 2025-2026: No hay jornada este fin de semana.

Horarios y clasificaciones.

XXXII Liga Nacional de Fútbol Americano (LNFA): Terrassa Reds 17-7 Valencia Firebats.

Terrassa Reds y Valencia Firebats disputaron un duelo clave en la lucha por los «play-offs» de la Conferencia Este, que se saldó con victoria del conjunto catalán por 17-7. Con este resultado, Reds se sitúa a un paso de las eliminatorias por el título y, en caso de imponerse a Pioners en la décima jornada, asegurará matemáticamente su presencia en las semifinales.

El encuentro, condicionado por el fuerte viento que sopló en Terrassa, estuvo marcado por la igualdad. Firebats se adelantó en el marcador gracias a un gran pase de McCallum Foote a Román Efimov (0-7). Sin embargo, en el segundo cuarto llegó la reacción local: Àlex Pacheco conectó con Alpha Jalloh y Brandon Polk para dar la vuelta al marcador (12-7). Antes del descanso, los egarenses ampliaron su ventaja con un «safety» (14-7).

Tras la reanudación, Firebats intentó sin éxito volver a igualar la contienda. La defensa de Reds se mostró muy sólida y el conjunto catalán, además, supo sobreponerse a la ausencia en ataque de su «quarterback» titular, Àlex Pacheco, quien tuvo que abandonar el terreno de juego por problemas en el hombro, siendo sustituido por Pablo Gómez.

Después de un tercer cuarto sin variaciones en el marcador, el encuentro se decidió en un emocionante último cuarto, donde Reds, tras recuperar un “fumble”, logró acercarse a la «end zone» valenciana y certificar la victoria con un “field goal” transformado por Samuel Rodríguez.

Terrassa Reds vs Valencia Firebats / Mireia Ramírez Sánchez

La novena jornada de la Liga Nacional de Fútbol Americano (LNFA), penúltima de la fase regular, se saldó con las victorias de LG OLED Black Demons Las Rozas, Osos Rivas, Mallorca Voltors y Terrassa Reds. En la Conferencia Oeste, los vigentes campeones, Black Demons, se impusieron a domicilio a Camioneros de Coslada (14-35) y certificaron de forma matemática la primera posición de la tabla, lo que les permitirá disputar las semifinales en casa. Por su parte, Osos Rivas no falló ante Gijón Mariners (27-12), asegurando también la segunda plaza y su presencia en los "play-offs", acompañando a los roceños en las eliminatorias por el título.

En la Conferencia Este, además de la victoria de Terrassa Reds frente a Valencia Firebats, Mallorca Voltors selló la permanencia tras imponerse a L'Hospitalet Pioners (34-24) en su último partido de la temporada. Pioners, por el contrario, queda en una situación comprometida, con un balance de 1-6, ocupando plaza de descenso a falta de una jornada para la conclusión de la fase regular. Los de L'Hospitalet están obligados a ganar a Terrassa Reds en la última jornada (si pierden, descenderán a la LNFA 2), mientras que Camioneros y Mariners, que se enfrentarán en Gijón y también están implicados en la lucha por la permanencia, tendrán que estar muy atentos a lo que hagan Pioners.

Resultados y clasificaciones.

Otros eventos

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.VI 10K Ciutat de Picassent. Resultados.

. V Control ST Tipo A Alicante Denia.

. Campeonato Provincial Sub-12 ST JECV Alicante / Denia.

. Campeonato Provincial Sub-12 ST JECV Castellón Vinaroz

. 14º RibarojaTrails. Suspendido por la Alerta decretada por la Generalitat Valenciana por las fuertes rachas de viento.

. Control Sub-12 AL JECV Alicante.

. Control Sub-14 Triatlones AL JECV Alicante.

. Campeonato Provincial Sub-14 AL JECV Castellón.

. Control Sub-16 AL JECV Alicante.

. Campeonato Autonómico de Fondo 2026.

. Final Infantil Cadete Combinadas AL JJMM Valencia.

. Campeonato de Europa Master Short Track

. ESP-POR Short Track Pruebas Combinadas.

. V Festival de Ultrafondo Gran Premio Ciutat de Burjassot.

. VII PEGO TRAIL, Pego, CTM 25/26.

. Campionat Autonòmic de KV FEMECV 2026, Finestrat (Alicante).

. Campeonato Autonómico de Deporte Universitario (CADU) de atletismo

Ciclismo : IV Trofeu Escoles de Ciclisme - El Camp de Mirra. La UC Ilicitana se impuso en el IV Trofeu Escoles de Ciclisme – El Camp de Mirra. Completó el podio CC Almoradí y CC San Vicente.

. III BTT Montañas de Navalón. Antonio García se impuso en la III Marcha BTT Montañas de Navalón, prueba puntuable para el Circuit BTT La Ribera. Héctor Molla y Francesc Santamaría le acompañaron en el podio. En la categoría femenina, triunfo de María José Vaño. Lía Ortolà acabó segunda y Mari Gallart, tercera. Héctor Molla sigue de líder.

. 15 Trofeo Social Pinedo. Alejandro Gómiz (XWS Racing-Ricardo Fuentes) fue el ganador del Trofeo Social Pinedo que ha contado con 57,6 kilómetros de recorrido. El almoradidense se impuso al esprint a Roger Puig (Antaix-Evobac) y Ferrán Miravalles (Orihuela Cycling Team).

. 28º Memorial Don Manuel González. Aitor Ros (El Nieto del Lobo) fue el ganador del XXVIII Memorial Don Manuel González para ciclistas Cadetes disputado en Pinedo. Álex Beltrán (Juanginer-Ulevel Vitaldinsport) y su compañero Sergi Margarit completaron el podio. Por escuadras se impuso el conjunto Cadete del Pinedo.

. Copa Comunidad Valenciana de BMX en Alcoy. Alcoy albergó la segunda prueba de la Copa CV de BMX. Liam Oviedo (BMX Alcoy) se impuso en Promesas 5 y 6; Axel Pérez (El Campello), en Promesas 7 y 8; Alan Asensio (BMX San Vicente), en Principiantes; Adrián Reyes (BMX Alcoy) y Julia Smith (BMX El Campello), en Alevines; Tiziana Maltoni (BMX Alcoy), en Escuelas Femeninas; Xavi Cherro (CC Contestano), en Infantiles; Florencia Herrera (BMX San Vicente), en Open Femenino; Aitor Nicolás (BMX San Vicente), en Cadetes; Miguel Ángel Herrera (BMX San Vicente), en Open Cruiser; Blai Gómez (BMX Alcoy), en Cruiser 17-29; Pablo Sánchez (BMX San Vicente), en Challenge 17 y más; y Alejandro Verdú (BMX Alicante), en Open Pro.

. Gran Premio de La Serranía. Cancelado por fuertes vientos.

Natación : Ángela Martínez se cuelga el bronce en la Copa del Mundo.

Publicación de la Federación Valenciana de Natación sobre el éxito de Ángela Martínez con España.

Publicación de la Federación Valenciana de Natación sobre el Cto España infantil por autonomías – CESA 2026.

Publicación de la Federación Valenciana de Natación en Facebook.

Publicación de la Federación Valenciana de Natación sobre el Campeonato de España de Waterpolo Infantil por autonomías.

Publicación de la Federación Valenciana de Natación sobre la segunda concentración del equipo nacional Infantil de natación artística.

Vela : Campeonato Autonómico de Windsurf 2026. El RCN de Valencia cerró el Autonómico de Windsurf, cita organizada juntamente con la Federación de Vela de la Comunitat Valenciana, para las clases iQFoil, Techno, Raceboard y Windsurfer tras dos jornadas marcadas por el viento. La flota iQFoil completó cinco pruebas, mientras que el resto de clases: Techno, Raceboard y Windsurfer lo hicieron cuatro, todas ellas el sábado.

En la iQFoil Sub-19, el podio se cerró con José Santos (CN Altea), quien finalmente ha sumado 4 puntos en su casillero tras hacer pleno: cinco de cinco. La plata fue para Pablo Momparler (CN Jávea) con 8 puntos, y el bronce para Marco Ballesteros (RCN Torrevieja) con 12.

En la categoría iQFoil Sub-17 y Absoluto, los vencedores de la cita valenciana fueron Troprak Kosele (RCN Valencia) y Alejandro Pascual (CN Santa Pola).

En Techno Sub-15, el podio lo encabezó Nico Moreno (CN Santa Pola), con 4 puntos tras el descarte, acompañado por Marc Alrcón (CN Alicante Costa Blanca) con 7, y el bronce para Mykhalio Maznyunk (RCN Torrevieja), que ha sumado 8. En féminas, el título fue para Adela García (CN La Vila), contabilizando 12 puntos en su casillero.

En Sub-17, Santiago Puigmoltó (CW Hispano Francés), Lucas Martín (RCN Valencia) y Mateo Prats (CW Hispano Francés) completan el podio con 6, 12 y 29 puntos, respectivamente. En féminas, el podio lo integran Concepción Montesinos (RCN Torrevieja) con 3 puntos, Valentine Hurlet (CW Hispano Francés) con 8, y Sofía Prats (CW Hispano Francés) con 29.

En la categoría Techno Plus, el CW Hispano Francés dominó, copando las tres plazas del podio con Beltrán García, Carlos Marú y Chloe Noguero.

En Raceboard, el podio estuvo formado por Rafael Ros (EM Vela València), Christian Voyer (CN Cullera) y Carlos Fernando Griñón (EM Vela València).

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En cuanto a la flota Windsurfer, el podio regional estuvo formado por Juan José Royo (CW Hispano Francés) con 3 puntos, seguido de Pablo Martí (RCN Valencia) con 7, mientras que el valenciano Álvaro Barba (CV Valencia Mar) ocupó el tercer lugar con 10 puntos. Cabe destacar que, al ser categoría Open, el tercer puesto de la general Absoluta fue para el murciano Esteban M. Abarca.