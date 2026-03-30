El Servigroup Peñíscola logra una trabajada victoria en Córdoba (3-4)

El Servigroup Peñíscola logró este sábado una valiosa victoria en su visita al Córdoba Patrimonio (3-4). Un triunfo muy trabajado, cimentado en el esfuerzo colectivo, ya que los peñiscolanos afrontaron el partido con cinco bajas y, además, sufrieron la expulsión de Pablo Muñoz en los primeros minutos. Un gol de cabeza de Diego Sancho en el tramo final terminó siendo decisivo para que los tres puntos viajaran a la Ciudad en el Mar.

Los de Santi Valladares, pese a las ausencias, salieron decididos desde el inicio en busca de una victoria clave para alejarse aún más del descenso y seguir soñando con el Play-Off. El Peñíscola se adelantó en el minuto 5 con un gol en propia puerta tras una pelota al área de Matheus Ferreira. Apenas un minuto después, Pablo Muñoz frenó una contra y vio inicialmente la amarilla, pero tras la revisión arbitral se consideró que era ocasión manifiesta de gol —al encontrarse Lukas Acosta fuera de la portería—, por lo que el malagueño fue expulsado. El Córdoba aprovechó la superioridad numérica para empatar con un disparo de Báez.

Poco después, un error defensivo permitió a Hugo culminar la remontada local con un lanzamiento ajustado (2-1). Fue un momento complicado para el Peñíscola, que, sin embargo, reaccionó con carácter para igualar de nuevo el encuentro. De nuevo Matheus inició la acción del gol, que acabó en el fondo de la red tras rebotar en un defensor (2-2).

La igualdad se mantuvo tanto en el juego como en el marcador durante los últimos minutos del primer tiempo y el inicio de la segunda parte, con ocasiones para ambos equipos pero sin acierto de cara a portería. El empate se rompió en el minuto 26, cuando Elías aprovechó un balón rechazado tras una subida del portero Fabio para marcar a portería vacía el 2-3.

El intercambio de ocasiones continuó en un partido eléctrico, de ida y vuelta. El Córdoba logró empatar en una contra tras un córner mal ejecutado por los peñiscolanos, con Murilo firmando el 3-3. Sin embargo, la respuesta fue inmediata: en la jugada siguiente, otro córner terminó con un cabezazo de Diego Sancho al fondo de la red para el definitivo 3-4.

El Servigroup Peñíscola logra una trabajada victoria en Córdoba / Servigroup Peñíscola FS

En los minutos finales, los locales apostaron por el portero-jugador en busca del empate, pero el Peñíscola supo sufrir en defensa, realizando un enorme desgaste físico para asegurar la victoria. Con estos tres puntos, el conjunto de Santi Valladares se sitúa en la 12ª posición con 28 puntos, a seis del Play-Off y con una ventaja de 13 sobre el descenso a falta de siete jornadas. El próximo sábado, nueva cita en casa ante el Valdepeñas.

Ficha técnica

Por el Servigroup Peñíscola jugaron: Acosta, Araya, Elías, Víctor Pérez, Sancho; cinco inicial; Flores, Pablo Muñoz, Saladié, Elías y Rosental.

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Goles: 0-1 en propia (min. 5), 1-1 Báez (min. 7), 2-1 Hugo (min. 9), 2-2 Sancho (min. 11), 2-3 Elías (min. 26), 3-3 Murilo (min. 36), 3-4 Sancho (min. 36).