Valencia Firebats pierde un duelo clave en la lucha por los play-offs

La novena jornada de la Liga Nacional de Fútbol Americano (LNFA), penúltima de la fase regular, se saldó con las victorias de LG OLED Black Demons Las Rozas, Osos Rivas, Mallorca Voltors y Terrassa Reds

Terrassa Reds y Valencia Firebats disputaron un duelo clave en la lucha por los play-offS de la Conferencia Este, que se saldó con victoria del conjunto catalán por 17-7. Con este resultado, Reds se sitúa a un paso de las eliminatorias por el título y, en caso de imponerse a Pioners en la décima jornada, asegurará matemáticamente su presencia en las semifinales.

El encuentro, condicionado por el fuerte viento que sopló en Terrassa, estuvo marcado por la igualdad. Firebats se adelantó en el marcador gracias a un gran pase de McCallum Foote a Román Efimov (0-7). Sin embargo, en el segundo cuarto llegó la reacción local: Àlex Pacheco conectó con Alpha Jalloh y Brandon Polk para dar la vuelta al marcador (12-7). Antes del descanso, los egarenses ampliaron su ventaja con un «safety» (14-7).

Tras la reanudación, Firebats intentó sin éxito volver a igualar la contienda. La defensa de Reds se mostró muy sólida y el conjunto catalán, además, supo sobreponerse a la ausencia en ataque de su «quarterback» titular, Àlex Pacheco, quien tuvo que abandonar el terreno de juego por problemas en el hombro, siendo sustituido por Pablo Gómez.

Después de un tercer cuarto sin variaciones en el marcador, el encuentro se decidió en un emocionante último cuarto, donde Reds, tras recuperar un “fumble”, logró acercarse a la «end zone» valenciana y certificar la victoria con un “field goal” transformado por Samuel Rodríguez.

Otros resultados de la Conferencia Este

En la Conferencia Este, Mallorca Voltors selló la permanencia tras imponerse a L'Hospitalet Pioners (34-24) en su último partido de la temporada. Pioners, por el contrario, queda en una situación comprometida, con un balance de 1-6, ocupando plaza de descenso a falta de una jornada para la conclusión de la fase regular. Los de L'Hospitalet están obligados a ganar a Terrassa Reds en la última jornada (si pierden, descenderán a la LNFA 2), mientras que Camioneros y Mariners, que se enfrentarán en Gijón y también están implicados en la lucha por la permanencia, tendrán que estar muy atentos a lo que hagan Pioners.

Mallorca Voltors cerró la temporada con su segunda victoria consecutiva, un resultado que les garantiza la permanencia un año más en la LNFA. El conjunto balear se impuso a L’Hospitalet Pioners por 34-24 en un encuentro que dominó en la primera mitad (20-0), pero que se complicó tras la reacción del equipo catalán, que llegó a situarse a solo cuatro puntos (28-24) en el tramo final.

Voltors comenzó con gran intensidad y se adelantó 13-0 en el primer cuarto con dos anotaciones del estadounidense Austin Brock, ambas a pase de su compatriota Malik Brown. Al inicio del segundo cuarto, Duván Mejía Guerrero amplió la ventaja tras una destacada acción individual tras otro pase de Brown (20-0).

Pioners reaccionó con dos jugadas consecutivas culminadas por Agustín Do Eyo. La primera, tras asistencia de Braxton Hughes, y la segunda en una jugada de doble pase en la que Antonio Alzheimer conectó con Do Eyo en la «end zone». El propio receptor sumó la conversión de dos puntos (20-14). Antes del descanso, Voltors volvió a ampliar su ventaja con un nuevo pase de «touchdown» de Malik Brown a Austin Brock, además de una conversión de dos puntos anotada por Milos Tresovic (28-14).

Tras el paso por vestuarios, Pioners se acercó de nuevo en el marcador con un «safety» (28-16) y un «touchdown» de carrera del “quarterback” Braxton Hughes, completado con la conversión de dos puntos de Dani Belso (28-24). Con el partido abierto hasta el final, la conexión entre Malik Brown, que alcanzó los cinco pases de «touchdown», y Austin Brock certificó definitivamente la victoria mallorquina (34-24).

Conferencia Oeste

Los vigentes campeones, Black Demons, se impusieron a domicilio a Camioneros de Coslada (14-35) y certificaron de forma matemática la primera posición de la tabla, lo que les permitirá disputar las semifinales en casa. Por su parte, Osos Rivas no falló ante Gijón Mariners (27-12), asegurando también la segunda plaza y su presencia en los play-offs, acompañando a los roceños en las eliminatorias por el título.

Tras perder su condición de invictos frente a Osos, LG OLED Black Demons Las Rozas volvió a la dinámica positiva con una victoria a domicilio ante Camioneros de Coslada. El conjunto roceño encarriló el encuentro en la primera mitad, alcanzando el descanso con una ventaja de tres anotaciones (0-21). Aunque Camioneros intentó reaccionar tras la reanudación, los visitantes mantuvieron el control del partido en todo momento.

Un gran pase de Diego Lliteras a Jorge García-Valcárcel inauguró el marcador en el primer cuarto (0-7). Black Demons movió el balón con solvencia durante la primera mitad, un dominio que se tradujo en dos nuevas anotaciones antes del descanso, ambas por vía aérea, con envíos de Lliteras a Emilio Ibáñez y Pablo Sánchez (0-21).

En la segunda mitad, el encuentro se equilibró. Camioneros recortó distancias con un pase profundo de Sergio Barbero a Iván Iordanov (7-21), pero la respuesta de Black Demons fue inmediata, con una carrera de Daniel Romero que volvió a ampliar la ventaja (7-28). En el último cuarto, los roceños certificaron su superioridad con el cuarto pase de «touchdown» de Lliteras, de nuevo conectando con Emilio Ibáñez (7-35), mientras que Pablo Saló, tras pase de Sergio Barbero, estableció el definitivo 14-35.

Osos Rivas certificó su clasificación matemática para los play-offs tras imponerse a Gijón Mariners en el Estadio Cerro del Telégrafo de Rivas-Vaciamadrid. El estadounidense Kyle Jenkings, autor de tres «touchdowns», lideró el triunfo local ante un conjunto asturiano que compitió pese a la lesión de su “quarterback” titular, Justin Agner, en el segundo cuarto.

Jenkings abrió el marcador con un «touchdown» de carrera en el primer cuarto, y Rubén Quintana, a pase de Álvaro Cánovas, amplió la ventaja antes del descanso (13-0). En el tercer periodo, Jenkings volvió a aparecer con una destacada acción individual que situó el 20-0 en el marcador.

Noticias relacionadas

Lejos de rendirse, Mariners redujo diferencias con un gran pase del joven Gonzalo Rojas, sustituto del lesionado Agner, al estadounidense James Payton (20-6). Ya en el último cuarto, Jenkings firmó su tercer «touchdown» por vía terrestre (27-6), mientras que James Payton cerró el marcador con una acción de velocidad tras recibir un pase corto de Rojas (27-12).