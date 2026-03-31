El 26º Open de la Cerámica celebró la gran fiesta del taekwondo en l’Alcora

La gran fiesta del taekwondo nacional. La fiesta más tradicional del calendario deportivo. El Open Internacional de Taekwondo ‘Ciudad de la Cerámica’ volvió a celebrar una nueva y exitosa edición. Con más de 1000 participantes, la competición -que ya celebra 26 años de vida- continúa consolidándose como uno de los eventos deportivos más populares y antiguos del panorama nacional.

El pasado sábado, el Polifuncional de l’Alcora se transformó en un escenario de actividad ininterrumpida. La modalidad de combate abrió la jornada con diez pistas simultáneas equipadas con sistemas electrónicos. La Federación de Taekwondo de la Comunidad Valenciana (FTCV) se proclamó campeona general con 102 puntos, seguida muy de cerca por el Club Deportivo Granjo (101 puntos) y el Club Deportivo Han (82 puntos). Por la tarde, el protagonismo pasó al poomsae, completando una jornada que combinó intensidad competitiva y precisión técnica. El club Victor Herrera se llevó el oro, seguido del Club AC Taekwondo Sarria. Taekwondo Jorsan se llevó el bronce y completó el podio por equipos.

El Polifuncional de l’Alcora se transformó en un escenario de actividad ininterrumpida. / Leopold Soglo

Un despliegue a la altura del evento

El crecimiento del Open se refleja también en su estructura. Más de 40 árbitros en combate y 30 en poomsae, junto a un equipo organizativo de alrededor de 30 personas, permitieron sostener el volumen de competición y garantizar el desarrollo fluido de una cita que no deja de ganar dimensión año tras año.

Trofeos. / Media Sport

Igualdad y nivel en todas las categorías de combate

En cuanto a combate, el reparto de podios por categorías confirmó la competitividad y el nivel parejo del torneo. En Cadete, Granjo se llevó la primera posición con 39 puntos, por delante de Club Han y Piaam Paiporta. En Júnior, la FTCV dominó con 41 puntos, imponiéndose a TKD Dranun y C.D. Templo. En Infantil, Granjo volvió a liderar con 51 puntos, seguido de Club Han y Alcàsser, mientras que en Sénior la FTCV se impuso con 59 puntos, con Olimpo y Paiam Paiporta completando el podio.

En cuanto a combate, el reparto de podios por categorías confirmó la competitividad y el nivel parejo del torneo. / Leopold Soglo

Un torneo referente tanto a nivel nacional como internacional

El carácter nacional del Open también volvió a quedar reflejado en la participación, con presencia de clubes y delegaciones llegadas desde distintos puntos del país, entre ellos Galicia, que aportó nivel y diversidad competitiva al torneo.

Poomsae. / Leopold Soglo

El Open volvió a confirmar su alcance más allá del ámbito nacional, con la presencia de delegaciones extranjeras como la selección de Panamá que eligió L’Alcora como parte de su preparación para los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026. También dijeron presente Cuba, Francia, Marruecos e Inglaterra. Una muestra más del valor competitivo de un torneo que se ha convertido en escenario real de exigencia para deportistas en fase de crecimiento y alto rendimiento.

Reconocimiento y legado

La jornada también incluyó un acto de reconocimiento institucional, en el que se entregaron trofeos de cerámica en agradecimiento a patrocinadores y colaboradores. Entre ellos, la Asociación de Clubes de Taekwondo de España, representada por su presidente Víctor Herrera; la Federación de Taekwondo de la Comunitat Valenciana, con su presidente Juan Carlos Cobos; Caixa Rural L’Alcora, con Javier Alcañiz; el Grupo Torrecid, con Javier Gascó; y Media Sport Press, reconocido por su labor en la difusión del taekwondo.

También fueron distinguidas las instituciones públicas, como el Ayuntamiento de L’Alcora, con la presencia del alcalde Samuel Falomir y la concejala de deportes Amparo Segura; la Diputación de Castellón, representada por el diputado de deportes Iván Sánchez Cifre; y la Generalitat Valenciana, a través del director general de Deportes, Luis Cervera.

Uno de los momentos más significativos fue el homenaje a Joel González Bonilla, campeón olímpico en Londres 2012 y bronce en Río 2016 y doble campeón mundial así como europeo, un referente del taekwondo español. Su figura simboliza el camino recorrido por este deporte y conecta con una nueva generación que sigue elevando el nivel competitivo. Los participantes pudieron disfrutar de su presencia, tomarse una foto y hasta recibir un autógrafo de su ídolo.

Asimismo, Carmen Bullon Blasco fue la otra homenajeada, un ejemplo para la comunidad del taekwondo. Atravesó uno de los momentos más difíciles de su vida cuando la diagnosticaron el síndrome de Wolfram, pero se sobrepuso y obtuvo su mejor victoria: pese a todas las dificultades, volvió a practicar taekwondo en su casa, el Club Yamasuki de Teruel.

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