El CF Miramar se da un festín a costa del líder de la Lliga Autonòmica Valenta (4-1)

Por 4-1 venció el Club de Fútbol Miramar femenino al Levante UD "D", líder de la Lliga Autonòmica Valenta en el partido del pasado fin de semana, Encuentro bonito el que se esperaba en el Poliesportiu El Molí donde el conjunto miramarino sabía de la entidad del equipo rival, pero una vez más mostró una gran versión.

El plan de partido estaba claro con el conjunto visitante intentando progresar mediante el control de balón y el CF Miramar apretando y siendo muy intenso en la presión para robar en zonas de peligro y así estar cerca del área rival. Fruto de ello llegaría el primer gol del encuentro. El conjunto granota no se encontraba cómodo dentro del campo y solo inquietaba el área contraria en jugadas a balón parado, llegando así el gol del empate.

Gran pegada

A pesar de ello, el cuadro de la Safor se vino arriba y ya en la segunda parte exhibió una gran pegada, sin dar opciones al líder y ampliando el marcador hasta en tres ocasiones mas para poner el definitivo 4-1 en el marcador. Los goles fueron de Yannexy, Ainhoa y dos de Nerea. Resultado justo que da valor y refuerza todo el trabajo y compromiso del equipo.

Destacar la vuelta a los terrenos de juego de la jugadora del CF Miramar, Zaira, después de una lesión de rodilla y una larga recuperación. El equipo y cuerpo técnico están tremendamente orgullosos y contentos de sus primeros minutos en esta temporada.

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El próximo partido de las miramarinas será después del parón de Semana Santa contra el Odisea FC.

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