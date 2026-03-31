La deportista de Daimús, Adriana Solanes Valero, subcampeona de España de duatlón supersprint
Magnífica actuación en el Nacional de todos los integrantes de la academia del Club Triatló Gandia dirigida por Carlos Ferrando y Quique Fernández
Salva Talens
Adriana Solanes Valero lo ha vuelto a hacer. Otro éxito más para la jovencísima deportista natural de Daimús. Ahora, se proclama subcampeona de España de duatlón supersprint de la categoría cadete en el campeonato disputado el pasado sábado en Avilés.
Tras una mañana intensa de semifinales, Adriana, que llegaba como campeona después de haber ganado el título en Ciudad Real al año pasado, se metió desde la salida en el grupo de cabeza, gestionando muy bien la carrera a pie y después el segmento ciclista, para bajarse a correr con otra contrincante en la última carrera y decidiéndose la corona en la línea de meta por centésimas de segundo, entrando las dos primeras prácticamente a la vez.
Espectacular palmarés
La pequeña de los Solanes Valero añade este podio nacional a los 14 que ha conseguido en poco más de un año, tanto en duatlón como en triatlón, acuatlón, atletismo y campo a través.
Destacada actuación de su hermana, Mar Solanes Valero, en la final juvenil, ya que entró en meta en 4ª posición a tan solo 3 segundos de la medalla de bronce y a 4 segundos de la de plata.
El resto de integrantes de la academia del CT Gandia dirigida por Carlos Ferrando y Quique Fernández como Paula Cabanilles, David González, Francesc Marín y David Blanes también compitieron bien en un campeonato con más de 2.000 participantes de todo el territorio nacional.
Suscríbete para seguir leyendo
- Campeonas de Copa con una remontada para la historia
- La postura del Celta de Vigo con Unai Núñez de cara al verano
- Hugo González, excanterano del Valencia CF, marca el gol de la jornada con una falta impecable en el 92'
- Cambio radical en la situación de Ferran Torres
- El 'debut soñado' del nuevo técnico del Valencia CF Mestalla
- SUPER caza en València a Justin de Haas, el primer fichaje del Valencia CF 26/27
- Presión Mundial para Gattuso: cielo o infierno en el partido más importante de su vida
- Gayà se pone la máscara para jugar contra el Celta: Cara y cruz en el entrenamiento del Valencia CF