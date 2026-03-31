SELECCIÓN ESPAÑOLA
Las Leonas disputan este sábado en La Vila un amistoso ante Inglaterra
La selección española femenina de rugby prepara el Europeo con un exigente encuentro ante el equipo Sub-21 inglés
El Pantano se viste de gala este sábado para acoger un encuentro internacional de rugby entre la selección española femenina y el combinado de Inglaterra Sub-21. El encuentro se disputa a las 16:00 horas y servirá para afinar la puesta a punto de las Leonas de cara al Europeo.
Venta entradas
Se espera un lleno en las gradas del estadio de La Vila para acoger un atractivo encuentro entre dos selecciones de alto potencial. Las entradas tendrán un precio de 5€ y los menores de edad podrán acceder de forma gratuita.
Las entradas pueden adquirirse en la web del club a través del siguiente enlace https://www.ctickets.es/eventos/deportes/8875-rugby-espana-xv-femenino-vs-inglaterra-m23 o en los siguientes puntos de venta físicos: Hotel Allon. Avenida del Puerto 4. 03570 Villajoyosa, Oficina del CR Huesitos La Vila, Carretera del Pantano S/N Estadio Municipal de El Pantano y Hotel Bonalba, Carrer del Vespre, 10, 03110 Mutxamel, Alicante
Hacia una nueva corona
España inicia su camino hacia la que podría ser su decimotercera corona europea y la novena de forma consecutiva, un dominio continental que las jugadoras de Regis Sonnes quieren revalidar en el pistoletazo de salida de este nuevo ciclo. Será también el estreno del reputado técnico francés al frente de una selección que quiere revolucionar, en esta nueva era. Las Red Roses, actuales Campeonas del Mundo tras su histórico triunfo hace menos de un año en una cita mundialista que batió todos los récords de audiencia y asistencia, aterrizarán en España con sus jóvenes promesas.
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