Los mayores y los pequeños del Natació Gandia están de dulce: Nuevo récord y doble podio autonómico

Este fin de semana han competido los más pequeños y los más veteranos del Natació i Esports Gandia en sus jornadas de liga. En la categoría pre benjamín, el NiE Gandia disputó la tercera jornada de liga en la piscina municipal de Gandia. A esta competición asistieron un total de 16 clubes de toda la provincia de Valencia, totalizando 165 nadadores y nadadoras.

Los resultados fueron muy positivos, ya que todos los participantes lograron mejorar sus marcas personales. Gracias a estas buenas actuaciones, la categoría prebenjamín del club mantiene la tercera posición en la clasificación de su liga.

Buenos tiempos

Cabe destacar los siguientes resultados: Stoyan Bonchev 1er clasificado autonómico en 50 m libres con un tiempo de 40.00s y en 50 m espalda con un tiempo de 48.41s en su categoría de 8 años; Jimena Roig 1era clasificada autonómica en 50 m espalda con un tiempo de 48.41s y 3era clasificada autonómica en 50 m libres con un tiempo de 43.74s en su categoría de 8 años; Luca Miret 3er clasificado autonómico en 50 m espalda con un tiempo de 49.32 en su categoría de 9 años y Olivia Vinod, 3era clasificada autonómica en 50 m espalda con un tiempo de 48.11s en su categoría de 9 años.

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Los y las másters del club de Gandia / NiE Gandia

Ese mismo fin de semana, también disputaron su tercera jornada de liga los nadadores y nadadoras la categoría Máster del NiE Gandía. Los resultados también fueron muy positivos con mejoras en los tiempos personales de los nadadores, pero cabe destacar el récord autonómico del nadador, Víctor Tella, batiendo su propia plusmarca en la prueba de 100 metros braza con un tiempo de 1:35.75s en su categoría +70.

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