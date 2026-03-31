El Valencia CH clasifica a la Final 4 y sueña con el ascenso a la Liga Iberdrola

Fin de semana emocionante en la División de Honor B para los equipos valencianos que van ultimando sus opciones para cumplir sus correspondientes objetivos. Desde el ascenso hasta la permanencia, cada jornada se presenta decisiva para los equipos valencianos en una Fase Final que culminará en cuatro jornadas.

Competición femenina

En División de Honor B, la categoría femenina vivió una jornada crucial. En el grupo del ascenso, el Valencia CH selló su pasaporte directo a la Final Four. Lo hizo tras ganar al Pozuelo por 3 a 0 en el campo de hockey del poliesportiu Verge del Carme-Beteró gracias a los goles de Ainoa Civera, Eveline Van den Nieuwenhof y Ángela Colomer. Un triunfo para conservar el liderato y garantizar su presencia, otro año más, en la Final Four por el ascenso a la Liga Iberdrola.

Celebración. / FHCV

Por su parte, el CD Giner de los Ríos cayó 3 a 0 en su visita al HC Sant Cugat y cae a la sexta plaza. Las valencianas están a cuatro puntos de los puestos de F4.

En el grupo por la permanencia, el CH Xaloc consiguió un triunfo imprescindible fuera de casa para salir de los puestos de descenso. El conjunto grana superó al CH San Fernando por 2 a 4 gracias a los goles de Joana Vidal (2), Sofía Curia y Zhao Rodrigo. Con este triunfo, el Xaloc alcanza la sexta plaza superando a la Universidad d’Alacant-San Vicente, que es séptimo con un punto menos tras caer 0 a 1 ante el Málaga-Rincón de la Victoria.

Competición masculina

En la categoría masculina, en el grupo por el ascenso, el Carpesa empató 3 a 3 en Beteró ante el HC Sant Cugat. Josep Ruiz, Hugo González y Roberto Bayarri anotaron los goles del conjunto blau para sumar un punto que mantiene al equipo en el cuarto puesto.

En el grupo por la permanencia, la Universitat d’Alacant-San Vicente superó 2 a 3 al AD Rimas en Terrasa gracias a los tantos de Luis Llopis y Syed Zain Ejaz (2), mientras que el Giner de los Ríos venció 4 a 1 al Iluro con goles cuatro anotaciones de David Martínez. Con estos resultados, los alicantos escalan al tercer puesto y los valencianos suben a la quinta posición y aferrándose a la salvación.