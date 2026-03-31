La Volta a Peu València 2026 abre inscripciones

Desde este martes 31 de marzo ya es posible apuntarse a la Volta a Peu València 2026 que tendrá lugar el 17 de mayo. La prueba organizada por la S.D. Correcaminos, y que alcanza 102 años de existencia desde su primera edición en 1924, espera superar la cita de 2025, cuando reunió a más de 8500 personas en la cita más festiva del running valenciano.

Novedad

La gran novedad de esta edición es que por primera vez se entregará a todas las personas que crucen la meta una medalla conmemorativa en lugar de camiseta, un recuerdo imborrable de una carrera que es la más antigua de la ciudad y el debut de muchas personas en este deporte. "La Volta a Peu València es la cita más especial para todos los que formamos parte de Correcaminos, pero creo que también para todos los valencianos. Nos encanta ver cómo los niños y las niñas dan sus primeros pasos en el mundo de las carreras acompañados por toda su familia y esperamos ver muchas más imágenes como esta en 2026", explica Paco Borao, presidente de Correcaminos.

Inscripciones

Las inscripciones a la 70ª Volta a Peu València, con un coste de 3 euros, se realizan a través de la página web oficial www.voltaapeuvalencia.org y la recogida de dorsales puede realizarse desde el mismo momento del registro en los centros El Corte Inglés de Valencia (Pintor Sorolla, Avenida de Francia, Nuevo Centro e Hipercor Ademuz) en horario comercial enseñando el QR que recibirán al inscribirse. Además, al recoger su dorsal recibirán un bono descuento de El Corte Inglés del 20% en la sección de Deportes.

¿Cómo hacer la inscripción? / VOLTA A PEU

Recorrido

El recorrido de la prueba, con salida y llegada en el Paseo de La Alameda, es el tradicional de los últimos años. Un total de 6,2 km que podrán hacerse corriendo o andando, ya que la Volta a Peu València está abierta a personas de cualquier edad, andando, en carrito, patinete o incluso las mascotas. Además, al cruzar la meta, todos recibirán su hidratación a cargo de Coca-Cola.

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La carrera dará comienzo a las 10:00 horas del domingo 17 de mayo.