El Alzira FS logra una sufrida victoria para seguir vivo en la lucha por la salvación (4-2)

El Family Cash Alzira FS puede seguir soñando con la salvación. El Viernes de Pasión se ha convertido en viernes de gloria con el 4-2 endosado al Osasuna Magna en un partido complicadísimo. Los de Braulio Correal se acercan a los pamploneses -primer equipo que se salva- a tres puntos, si bien los navarros tienen el golaveraje ganado. Los alzireños deberán conseguir cuatro puntos más que los pamplonicas en las seis jornadas que restan.

Un gran inicio

El Family ha arrancado el partido como un ciclón y ya a los 90 segundos lograba el primer gol. Lechero, que ha mostrado una vez más el gran estado de forma, metía un gran pase a Joan para abrir el electrónico. Sin embargo, Osasuna ha reaccionado rápidamente con varios disparos que ha sacado Deivd y, pese a la advertencia de Braulio Correal antes del encuentro, que dejó claro que “el equipo no puede cometer errores”, un mal pase la atrapaba Cerviño para marcar a la contra el 1-1. Al Alzira FS le costaba encontrar un hueco en la cerrada defensa del Xota hasta que en el minuto 12 Quixeré batía al internacional Llamas desde lejos. Con otro error, el ex del Jimbee Linhares recibía un balón franco para marcar a placer el empate a cinco para el descanso. Antes, Lechero había provocado un paradón de Llamas y Osasuna tenía una doble ocasión, la primera al palo y la segunda que era despejada.

Al minuto de la segunda parte, Pablo García levantaba al Palau al resolver una jugada de estrategia. Los visitantes mandaban en la segunda parte en busca del empate y después la victoria que les diera una diferencia de nueve puntos, prácticamente infranqueable con 18 en disputa. El alivio ha llegado cuando los árbitros han considerado que no había penalti en el área ribereña y Deivd seguía luciéndose con paradas inverosímiles. A cuatro para el final, los visitantes arriesgaban con Korsun como portero jugador. Deivd y Quixeré buscaban el gol de la tranquilidad sin portero, pero sus tiros lejanos no encontraban portería. Además, a 1’14” sacaban un gol casi cantado de la meta alzireña. Por fin, a 50 segundos para el final Pablo García robaba un balón para marcar a placer. Su marcador cometió falta que no era señalada pero que provocó la expulsión. El ¡¡sí se puede!! se coreaba por los más de 1.500 espectadores que han presenciado el partido.

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Parón de quince días

La liga para el próximo fin de semana por compromiso de la Selección Nacional y volverá dentro de quince días con la visita del Family al Noia Portus Apostoli el sábado 18. Los gallegos tratan de meterse en play-off. El Osasuna por su parte recibirá al FC Barcelona.