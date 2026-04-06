El objetivo del Léleman Conqueridor de volver a Europa arranca en Nou Moles

Los playoffs de la Superliga arrancan este sábado 11 de abril para el Léleman Conqueridor y el CV Melilla. Dos rivales que parecen haber entrelazado sus destinos esta temporada y que volverán a verse la cara por quinta ocasión desde que arrancara la pretemporada en septiembre. Esta vez estará en juego el pase a unas semifinales que podrían darle a los valencianos su segunda andadura en competición europea. Nou Moles albergará este sábado el primer partido de una eliminatoria que se decidirá pase lo que pase en Melilla, en el segundo o tercer encuentro de los cuartos de final.

A por el primer paso

El primer paso lo tendrán que dar los valencianos en casa, que tienen el factor pista en contra tras clasificar como sextos en la fase regular de Superliga. Además contra un rival que se le ha enquistado en el último año al Léleman Conqueridor y que supondrá todo un reto pasar la eliminatoria. El Conqueridor no ha superado a los de Abdelkader Salim desde la ida de Superliga de la temporada 2024-2025 y en la presente campaña se han enfrentado hasta en cuatro ocasiones.

Así lo ve Nacho Huerta

Nacho Huerta hablaba en la previa de las dificultades que tiene la eliminatoria y las ganas de superar la eliminatoria que tiene la plantilla. “Nos enfrentamos a ellos en el III Torneo Alberto Ramos Cormenzana durante la pretemporada. Luego los dos partidos de fase regular y los cuartos de final en la Copa del Rey. Cuatro partidos en una misma temporada contra el mismo equipo es algo que no suele ocurrir y ahora tenemos el quinto para cambiar la racha”.

El colocador valenciano recordaba en el programa Superdeportes de Levante TV ese 2-3 en casa en el arranque de temporada. “Tuvimos un 2-3 en Nou Moles a principio de temporada. Era la cuarta jornada y con un 13-15 en el último set. Ese tipo de partidos la diferencia la marcan cosas muy sutiles, un bloqueo o una defensa lo hubiera cambiado todo. Todos tenemos el recuerdo de aquel partido porque fue muy bonito de ver y ahora vamos a intentar hacernos por fin con la victoria”.

El Léleman Conqueridor llega con las ganas de repetir el objetivo cosechado en la última temporada que les metió en competición europea. “Nosotros estamos muy motivados, tenemos buenas sensaciones con los últimos resultados. Conseguimos ganar a CV Guaguas, a Pamesa Teruel con muy buen nivel, le plantamos cara a los campeones de Copa y ahora llegan los finalistas. Estamos confiados y creemos que se puede dar la vuelta a esta racha de partidos contra Melilla”.

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El primer partido será de vital importancia para el conjunto que entrena Pablo Díaz. Nou Moles no será decisivo pero tiene parte del billete que puede clasificar a los valencianos a semifinales. “Esperamos conseguir aquí el primer punto y fuera el segundo. Nos meteríamos en semifinales y volveríamos a disfrutar de Europa una temporada más, que sería un hecho histórico. Sobre todo para mí, un valenciano que se formó en el Conqueridor antes de que se refundara gracias al apoyo de la familia Clemente. Para mí volver a Europa, en el club donde me he formado es todo un sueño”, indicaba Huerta.