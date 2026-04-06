Resultados del fin de semana

Baloncesto

Euroliga masculina: Virtus Bologna 81 - Valencia Basket 94

Clasificación.

Liga ACB: Valencia Basket 105- Río Breogán 88

Clasificación.

Primera FEB: Alimerka Oviedo Baloncesto 76 - HLA Alicante 74

Clasificación.

Segunda FEB:

Club Esportiu Bàsquet Llíria 83 - Proinbeni UPB Gandia 73

Bueno Arenas Albacete Basket 45 - Amics Castelló 73

Maderas Sorlí Benicarló 73- CB Getafe 65

Clasificación.

Tercera FEB: Grupo EA: no hay Liga este fin de semana. La competición se reanuda el 11 de abril.

Clasificación.

Grupo EB: no hay Liga este fin de semana. La competición se reanuda el 11 de abril.

Clasificación.

Primera División Masculina (Liga Foster's Hollywood). La competición se para esta Semana Santa, se reanuda el 11 de abril.

Grupo A: Horarios y clasificación.

Grupo B : Horarios y clasificación.

Liga Endesa Femenina: Spar Gran Canaria 66 - Valencia Basket 111

Clasificación.

Liga Femenina Challenge:

Bosonit Unibasket 65 - Fustecma NBF Castelló 61

La Cordà NB Paterna 87 - La Laguna Toyota Adareva 44

Clasificación.

Liga Femenina 2: No hay jornada este fin de semana.

Clasificación.

Primera División Femenina (Liga Foster's Hollywood). La competición se para esta Semana Santa, se reanuda el 11 de abril.

Grupo A: Horarios y clasificación.

Grupo B: Horarios y clasificación.

Balonmano

Liga Nexus Energía ASOBAL:

Frigoríficos del Morrazo 28 - Horneo EÓN Alicante 25

Clasificación.

Liga Guerreras Iberdrola:

Rocasa Gran Canaria 23 - Balonmano Morvedre 19

Mecalia Atlético Guardés 26 - Elda Prestigio 27

Atticgo Elche 25 - Zonzamas Plus CAR Lanzarote 21

Clasificación.

División de Honor Oro Femenina: no hay jornada hasta el 18 de abril.

Clasificación.

División de Honor Plata Masculina: no hay jornada hasta el 11 de abril.

Clasificación.

División de Honor Plata Femenina, Grupo C: no hay jornada hasta el 18 de abril.

Clasificación.

Primera División masculina, Grupo E: no hay jornada hasta el 11 de abril. Horarios y clasificación.

Rugby

División de Honor: Recoletas Burgos 2031 Caja Rural - Huesitos La Vila se jugará el domingo 12 de abril de 2026, en hora por determinar.

Calendario de la segunda fase de la competición en la División de Honor.

Clasificación.

División de Honor Élite Masculina: El derbi de la jornada 17 entre el FibraValencia Les Abelles y el Valencia RC, en el polideportivo Quatre Carreres, aún tiene la fecha por determinar.

Clasificación.

División de Honor B Masculina, Grupo de Ascenso: no hay jornada hasta el fin de semana del 11 y 12 de abril

Clasificación.

Copa de la Reina. El Rugby Turia jugará los cuartos de final de la denominada Copa Plata en casa del Universitario Bilbao Rugby en iuna fecha aún por determinar.

Voleibol

Superliga Masculina: El Léleman Conqueridor Valencia jugará, a partir del 11 de abril, los cuartos de final del play-off por el título ante el CV Melilla. El primer partido será en el Pabellón Nou Moles.

Léleman Conqueridor y CV Melilla se reencontrarán tras la Copa.

El Servigroup Benidorm logra la permanencia en un final de infarto en Leganés (3-2).

Superliga 2 Masculina

La Superliga Masculina 2 cerró la Liga Regular. Intasa San Sadurniño, UBE L´Illa Grau, Grupo Egido Pinto y CV Almendralejo Extremadura acompañarán a Arona Spring in Motion y SUAC Canarias en la fase final de la categoría que se disputará del 23 al 26 de abril en Las Palmas de Gran Canaria.

Superliga 2 Femenina

La Superliga Femenina 2 echó el cierre a la fase regular resolviendo las últimas plazas de acceso a la Fase Final, que se disputará del 23 al 26 de abril en Santa Cruz de Tenerife. Además del anfitrión, Cuesta Piedra Santa Cruz, y los dos mejores del grupo C, Guía CDV UFPC y Fedes Ascensores La Laguna, la lucha por el título y el ascenso contará con la presencia de UCAM Torrejón, Élite Vóley el Rosario y CVB Barça. Ademas en la batalla por el descenso, Emalsa Gran Canaria y CV Zaragoza consumaron su perdida de categoría.

1ª División masculina, Grupo C. Ocho equipos pelearán del 23 al 26 de abril en Elche por el título de la Primera Nacional, una vez terminada la Liga Regular. Desde el grupo A accedieron a la pelea Moreno Sáez Sporting y CV Oviedo, CV Portol junto a Hidropress CEV L´Hospitalet representarán al grupo B, mientras Paterna Líceo acompañará al anfitrión CV Elche desde el grupo C, para una fase final que completan desde el grupo D, Universidad de Granada y VP Madrid.

1ª División Femenina. La categoría de bronce del vóley femenino español completó su liga regular, que sirvió para conocer el nombre de los candidatos al título, dentro de una fase final que se disputará en A Coruña del 23 al 26 de abril. En el grupo A los clasificados han sido Rehermann Ciudad de A Coruña y Sestao, en el grupo B, CV Sant Just y CV Esplugues, desde el grupo C accedieron Mayurqa Voley Palma Anaya y AD Voleibol Rivas, mientras en el grupo D falta por conocer el nombre del conjunto que acompañará a CV Collado Villalba, ya que el encuentro entre Tenerife Libby´s La Laguna y CV Coslada no pudo disputarse como consecuencia de las circunstancias meteorológicas derivadas de la borrasca Therese.

Hockey hierba

Se disputa la segunda vuelta de la División de Honor B con la Fase Final del ascenso y de la permanencia. Tres equipos valencianos luchan por ascender a la máxima categoría y otros cuatro pelean por la salvación.

División de Honor B Masculina.

Grupo A (por el ascenso): la jornada 5 se disputará el 11 de abril.

Carpesa - Club Hockey Madrid Las Rozas , domingo 12 de abril de 2026 a las 12:00 horas en el polideportivo Virgen del Carmen de Bateró.

Clasificación.

Grupo B (por la permanencia): la jornada 5 se disputará el 11 de abril.

Universitat d'Alacant San Vicente - RH Privé Benalmádena, sábado 11 de abril a las 16:00 horas en el Campo de Hockey de la Universidad de Alicante; CD Giner de los Ríos - Linia 22 Stern Motor, sábado 11 de abril a las 16:00 horas en el Polideportivo Virgen del Carmen de Beteró.

Clasificación.

División de Honor B Femenina.

Grupo A (por el ascenso): la jornada 5 se disputará el 11 de abril.

Sanse Complutense - Valencia CH, sábado 11 de abril a las 15:00 horas; Vallés Esportiu - Giner de los Ríos, sábado 11 de abril a las 17:00 horas.

Clasificación.

Grupo B (por la permanencia): la jornada 5 se disputará el 11 de abril.

Club de Campo Villa de Madrid - CH Xaloc, sábado 11 de abril a las 16:00 horas; Universitat d'Alacant Atlético San Vicente - FC Barcelona, domingo 26 de abril a las 12:00 horas en el Campo de Hockey de la Universidad de Alicante.

Clasificación.

Hockey patines

Liga OK Masculina: la jornada 24 se disputará el 11 de abril.

Calafell La Menoquina - Aitex PAS Alcoi, sábado 11 de abril a las 19:30 horas.

Clasificación.

Liga OK Plata Sur: La competición se paraliza hasta el 11 de abril.

B-Sensible CH Olot - Sporting Alcoi Eurm, sábado 11 de abril a las 18:00 horas.

Clasificación.

Liga OK Plata Femenina: La competición se paraliza hasta el 11 de abril, aunque el Club Promoción Patín Raspeig disputó ya el partido de esta jornada 20 el pasado 21 de marzo de 2026 con un empate a dos goles en su visita a Traviesas Club Hockey.

Clasificación.

Liga OK Bronce Masculina Sur: La competición se paraliza hasta el 11 de abril.

Club Promoción Patín Raspeig 1-2 Club Patín Alcobendas, partido de la jornada 22 adelantado al sábado 14 de marzo de 2026; PAS Alcoi - CPI Sevilla, domigno 12 de abril de 2026 a las 12:30 horas en el Pabellón Municipal Miguel Sarasa.

Clasificación.

Fútbol sala

Primera División:

Family Cash Alzira 4- CA Osasuna Magna 2

Servigroup Peñíscola 1- Viña Albali Valdepeñas 4

Clasificación.

Segunda División: La competición se paraliza hasta el 11 de abril.

Gasifred Atlético Ibiza - Levante UD FS, sábado 11 de abril de 2026 a las 18:00 horas.

Así va la clasificación.

Segunda División Femenina: En el Grupo 2: La competición se paraliza hasta el 11 de abril.

U.D.C. Txantrea K.K.E. - Feme Castellón CFS, sábado 11 de abril de 2026 a las 18:00 horas.

Así va la clasificación.

Segunda División B: Grupo 2, la competición se paraliza hasta el 11 de abril.

Otxartabe C.D. - FS Picassent, sábado 4 de abril de 2026 a las 18:30 horas.

Así va la clasificación del Grupo 2.

Grupo 3, la competición se paraliza hasta el 11 de abril.

Sant Quirze Vallés Associació Espanyola FS - Ye Faky FS, sábado 11 de abril de 2026 en campo y hora por determinar; CE Futsal Gestoría Mataró - Nunsys El Pilar, sábado 11 de abril de 2026 a las 16:15 horas; CFS Futsal Ibi Jypal Hogar - Hospitalet Bellsport FS, sábado 11 de abril de 2026 a las 18:00 horas en el Pabellón Polideportivo Rubén Plaza; Industrias Santa Coloma - CFS Bisontes Castellón, sábado 11 de abril de 2026 a las 18:00 horas.

Así va la clasificación del Grupo 3.

Grupo 4, la competición se paraliza hasta el 11 de abril.

CD Cobisa FS 'A' - El CD Sporting La Nucía, sábado 4 de abril de 2026 .

Así va la clasificación del Grupo 4.

Bádminton

Top10 Iberdrola: La fase regular del Top 10 Iberdrola bajó el telón el telón. San Fernando Valencia finalizó tercero y logró la permanencia directa, mientras que Alicante Intercity y Hello! Rentacar Astures disputarán el play-off por la permanencia.

Definidos los cruces por el título y la permanencia

Semifinales por el título:

Recreativo IES La Orden – Ravachol Pontevedra

Puertas Padilla Cartagena – Oviedo

Playoff por la permanencia:

Alicante Intercity – Rinconada Sevilla

UD Ibiza Bádminton Pitiús – Hello! Rentacar Astures

Los play-offs de semifinales y por la permanencia se disputarán el fin de semana del 18 de abril, mientras que la final del Top 10 Iberdrola, a doble partido, se celebrará los fines de semana del 16 y 23 de mayo.

Waterpolo

Primera División Masculina, Segunda Fase, Grupo D: La competición se paraliza hasta el 18 de abril de 2026 cuando el Waterpolo Turia visite al CN Premià.

Clasificación.

Primera División Femenina, Segunda Fase, en el Grupo C: La competición vuelve el 11 de abril de 2026 con el Club Waterpolo Elx Manolet - CN Barcelona, a las 13:30 horas en la Piscina del Pabellón Esperanza Lag. En el Grupo D, Club Waterpolo Málaga - Waterpolo Turia, sábado 11 de abril de 2026 a las 18:00 horas.

Clasificación Grupo C.

Clasificación Grupo D.

Segunda División Masculina. Segunda Fase, en el Grupo C, La competición vuelve el 11 de abril de 2026 con el Club Waterpolo Elx Selecte - AR Concepción Ciudad Lineal a las 12:00 horas en la Piscina Pabellón Esperanza Lag. En el Grupo D, Club Nou Godella Natación - Utbat Ike, sábado 11 de abril de 2026 a las 17:30 horas en la Piscina Municipal San Antonio de Benageber.

Clasificación Grupo C.

Clasificación Grupo D.

Fútbol americano

La Liga Nacional Femenina de Fútbol Americano (LNFA Femenina) 2025-2026: No hay jornada este fin de semana. Se reanuda la competición el fin de semana del 11 y 12 de abril donde Valencia Firebats Fem. recibirá al Zaragoza Hurricanes Fem. (domingo 12 de abril a las 12:00 horas).

Horarios y clasificaciones.

XXXII Liga Nacional de Fútbol Americano (LNFA): No hay jornada este fin de semana. Se reanuda la competición el fin de semana del 11 y 12 de abril donde Valencia Firebats recibe a Badalona Dracs (domingo 12 de abril a las 12:00 horas).

Horarios y clasificaciones.

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