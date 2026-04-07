Más de 3.000 triatletas confirmados en MTRI 2026

Las 3 ciudades capitales de provincia van en camino de superar las cifras 2025. De hecho, MTRI Alicante, que se disputará el 17 y 18 de mayo, bate ya récord de inscritos con 1.108 registros, a falta de 34 para igualar la cifra de 2025, y con mes y medio por delante de inscripciones activas. La tasa de participación internacional es del 5.5%, con triatletas de 17 nacionalidades diferentes, además de la española. Reino Unido es el país con mayor representación, seguido de Irlanda, Polonia, Alemania, Bélgica, Países Bajos, Croacia, Francia, Dinamarca, Italia, México, Suiza, Portugal, Bulgaria, Rumanía, Nigeria y Brasil.

Los números actuales del circuito Mediterránea Triatlón alcanzan los 3.000 registros

* MTRI Alicante – 1.108

* MTRI València ‘Gay Games Edition’– 1.250 + XII Gay Games València

* MTRI Castellón – 660

Las 3 ciudades capitales de provincia van en camino de superar las cifras 2025. / Roberto Chacón

MTRI Alicante recupera la meta en la Plaza del Ayuntamiento

Este año la prueba alicantina ubica de nuevo su meta en el tradicional punto de la Plaza del Ayuntamiento, pero sin descartar Paseíto Ramiro que, tras el éxito de la pasada edición, en la que se estrenaba emplazamiento, se queda como espacio único para entrega de dorsales, zona expo, guardarropa y premiación. De este modo, la prueba al tiempo que crece en inscritos crece en extensión en la ciudad, ocupando el espacio que merece, por protagonismo e importancia como referente del deporte de las transiciones. Recordemos que es el único triatlón de la ciudad de Alicante, una ciudad que sí cuenta con trayectoria en este deporte gracias a la Universidad de Alicante y su grupo de alto nivel, y club, UA Triatlón, con los mejores referentes del triatlón nacional en sus filas como David Cantero o Roberto Sánchez Mantecón.

El fin de semana volverá a distribuirse en 2 jornadas. La primera acogerá la distancia sprint y duatlón familiar y la segunda el olímpico y supersprint.

Inscripciones activas a precio insuperable

Actualmente las inscripciones están activas en el segundo tramo con los siguientes precios: supersprint 30€, sprint 45€ y olímpico 55€, y la organización establece un cambio de tarifa el próximo 23 de abril. Por lo que los participantes tienen menos de 20 días para aprovechar a inscribirse al mejor precio, evitando el tramo más elevado. Las inscripciones se cerrarán el 10 de mayo a las 23.59 horas. Desde la organización se espera rozar la cifra de las 1.300 inscripciones.

Actualmente las inscripciones están activas en el segundo tramo con los siguientes precios: supersprint 30€, sprint 45€ y olímpico 55€. / Roberto Chacón

Por otro lado, siguiendo este mismo tramo de fechas se encuentra MTRI Pack, la inscripción más económica, que se corresponde al circuito, y supone sumarse a las 3 pruebas de forma conjunta, con un descuento adicional de 5€, y recibiendo como obsequio exclusivo un poncho toalla by 42K perfecta para los entrenamientos, tras la natación en mar o piscina, o bien para cambiarse. La organización siempre ofreciendo nuevos ítems con los que completar esa exclusiva colección MTRI que, en caso de no recibir por esta vía, podrá adquirirse en la zona expo de las pruebas por 35€.