Los equipos de la base del Club Voleibol Arenas Gandia son protagonistas en el Torneo Nacional Volabola

Ya van cuatro años en los que los equipos del Club Voleibol Arenas de Gandia son protagonistas en el prestigioso Torneo Nacional Volabola de Finestrat. Este año y repitiendo la fórmula del año anterior, el club focalizó su presencia en el torneo en los equipos de base benjamines y alevines.

Dos equipos benjamines y dos alevines con un total de 30 deportistas y una expedición de más de 60 personas. Esta apuesta venía condicionada por las cuatro finales autonómicas en las que el CV Arenas estará presente los días 18 y 19 de abril en Elche.

El transcurso del torneo fue como siempre espectacular en el curioso marco del campo de fútbol de la localidad alicantina, en el que el torneo habilita más de seis campos portátiles en las que se disputan los torneos benjamines y alevines.

A nivel competitivo

A nivel competitivo, el equipo alevín mixto del CV Arenas, formado por los jugadores que jugarán el autonómico, llegó a la gran final en la que cedió en el set de desempate contra un CV Benidorm formado íntegramente por chicos.

El equipo alevín masculino también tuvo momentos de gran nivel, quedando eliminado en cuartos de final en el set de desempate contra un CV Fabraquer que también será un rival directo por las plazas del campeonato de España.

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Ahora, el CV Arenas seguirá entrenando durante estas fiestas para llegar lo más preparados posible a las fechas claves de esta temporada.

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