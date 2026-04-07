Este es el mes de abril de los deportistas del Proyecto FER

El cuarto mes del año ya ofrece un calendario más poblado y, sobre todo, más diverso para los deportistas inmersos en el Proyecto FER.

12 de abril: Copa del Mundo de marcha atlética por naciones en Brasil

Como fiel reflejo de su incesante progresión, hace apenas tres semanas, Daniel Monfort obtuvo una espectacular 5ª plaza (la 1ª en la clasificación parcial Sub-23) en el Campeonato de España de marcha atlética en ruta, competición desarrollada en Cieza sobre 21 km. Sólo cedió ante rivales de la talla de Diego García Carrera, Álvaro García, Miguel Ángel López Nicolás o Paul McGrath. La recompensa es impagable. Monfort forma parte de la selección española que, el domingo 11 de abril, afrontará en Brasilia la Copa del Mundo de marcha atlética en ruta por equipos (por naciones).

12 de abril: Campeonato del Mundo Júnior de taekwondo en Uzbekistán

En tanto que Júnior de tercera y última temporada, Iván Lysenko (Paiporta, 17 años) quiere despedirse con honores de esta categoría. Hace dos años, en 2024, Iván se colgó el bronce en el Mundial, celebrado en Corea. Y en el pasado curso, en 2025, el deportista FER logró la plata en el Campeonato de Europa, en Suiza. Ahora, a Iván (categoría de + 78 kg), de inicio, sólo le vale oro. De momento, desde que arrancó este curso, lleva pleno de podios: tres competiciones, tres medallas: plata en el Nacional absoluto, oro en el Nacional Júnior, plata en Open de los Países Bajos.

Los deportistas FER, listos para la acción. / PROYECTO FER

13-18 de abril: Campeonato de Europa de vela clase ILCA 4 en Murcia

El listón está por las nubes. Blanca Ferrando (Valencia, 16 años) será uno de los principales reclamos de este Europeo tras su memorable 2025. Recordemos que, durante la pasada temporada, la joven regatista FER consiguió el bronce en el Campeonato de Europa, en Polonia, y el oro en el Campeonato del Mundo, en Los Ángeles.

16-19 de abril: Campeonato de Europa de judo en Georgia

Faltan pocas semanas para que el judo active la carrera hacia los próximos Juegos Olímpicos. El pistoletazo de salida con destino a Los Ángeles 2028 sonará a principios de junio. Antes de que llegue ese momento tan especial, el arte marcial por excelencia ofrece en breve, desde el 16 hasta el 19 de julio, un nuevo Campeonato de Europa. Hasta Georgia, sede del torneo, viajan dos componentes del Proyecto FER: Ayumi Leiva y Luis Barroso. Ambos compiten este jueves día 16. Y ambos lo afrontan con ánimo de revancha tras las decepciones sufridas en el Europeo del pasado año.

17-19 de abril Copa del Mundo de ciclismo pista en Hong Kong

Segunda gran competición del curso 2026 para Sebastián Mora. El veterano pistard castellonense (Vila-real, 38 años) espera tener más suerte que en el primer gran evento de la temporada. En el Campeonato de Europa, celebrado a principios de febrero en Turquía, un virus le dejó fuera de combate. En Hong Kong, Mora afrontará la madison.

17-19 de abril: Copa del Mundo de gimnasia rítmica en Bakú

Nueva Copa del Mundo para Alba Bautista. La gimnasta FER, ofreció un buen nivel en la Copa del Mundo celebrada en Sofía a finales de marzo, donde Alba acabó en una más que correcta 16ª posición y se clasificó para las finales de aro y pelota.

17-19 de abril: Primera gran final de las Series Mundiales de rugby seven en Hong Kong

Llega el momento de la verdad en las Series Mundiales de rugby seven, un conjunto de tres finales que van a decidir el campeón, los combinados que se mantienen en la máxima categoría para el próximo año y los equipos que descienden. Tanto en el torneo masculino como en el femenino, participan las selecciones españolas. En la masculina, están Enrique Bolinches y Roberto Ponce. En la femenina, María Calvo y Juana Stella. El objetivo de ambos combinados es evitar una de las cuatro últimas plazas, las que condenan al descenso. Las otras dos Grandes Finales serán en mayo, en Valladolid y en Burdeos.

24-25 de abril: Copa del Mundo de natación en aguas abiertas en Ibiza

Segunda Copa del Mundo de aguas abiertas para Ángela Martinez. Hace apenas una semana, en Soma Bay, Egipto, la nadadora ilicitana finalizó en una meritoria 8ª plaza, aunque lejos del podio y lejos de la cuarta plaza, ocupada por la también española María de Valdés. Cabe recordar Ángela ganó esta Copa del Mundo de Ibiza en 2025, su mejor resultado internacional hasta la fecha.

25-26 de abril: Serie Mundial de triatlón en Uzbekistán

Con un mes de retraso, arranca el espectáculo de las Series Mundiales de triatlón. Comienzan las carreras que integran el Campeonato del Mundo de esta modalidad que aúna la natación, el ciclismo y la carrera a pie. En principio, este prestigioso y selecto circuito debería de haberse inaugurado el último fin de semana de marzo con la prueba de Abu Dabi. No obstante, el conflicto bélico que afecta a Oriente Medio alteró los planes y provocó la cancelación de esa primera prueba. Por tanto, las Series Mundiales arrancan a finales de abril con la carrera que va a desarrollarse en Samarcanda, Uzbekistán. David Cantero ya es uno de los grandes alicientes en esta especie de pasarela de la fama del triatlón internacional. David (Aldaia, 23 años) ha empezado 2026 a lo grande: con un oro en la Copa del Mundo de Lanzarote y con el 4ª puesto en la Copa de Haikou, en China.

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25-26 de abril: Copa de Europa de escalada bloque en Kaunas

Con sólo 19 años, Manuel Antonio Pastor empieza a perfilarse como una de las sensaciones de la escalada en España. El joven deportista ilicitano se convirtió en uno de los triunfadores en los dos Selectivos Nacionales celebrados en los meses de enero y febrero. Ambos se desarrollaron en Cáceres. En las dos citas, Manuel Pastor, conocido en el ámbito de la escalada como ‘Parru’, demostró su progresión es incesante. Ahora, ha de empezar a plasmarla en las grandes competiciones internacionales. La primera es esta Copa de Europa en Lituania