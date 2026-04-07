Pau Beneyto y Hugo Abellán, del Corriol Oliva Tennis Taula, defienden a la selección valenciana en el Nacional
Los dos palistas del club de la Safor se sitúan entre los ocho mejores de España
Salva Talens
Este pasado fin de semana se ha celebrado en Antequera (Málaga) el Campeonato de España Escolar de Selecciones Autonómicas (CESA) de Tenis de Mesa y el Club Esportiu el Corriol de Oliva ha estado representado de forma destacada a través de sus jugadores, Pau Beneyto y Hugo Abellán, defendiendo la camiseta de la selección valenciana.
En categoría equipo infantil masculino, Pau Beneyto junto a Ricard Ribelles y Abel Marco han conseguido situar a la Comunitat Valenciana entre los 8 mejores equipos del tenis de mesa nacional.
Al mismo tiempo, en el torneo individual infantil, el palista olivense logró llegar a octavos de final en su primera participación en dicho torneo y quedar entre los 16 mejores jugadores del torneo, confirmando la gran temporada que está realizando.
Inclusivo
Por su parte, su compañero de club, Hugo Abellán, rindió a un nivel excepcional y junto a sus compañeros Hugo Caparrós y Valeria Contreras, situaron al equipo inclusivo de la Comunitat Valenciana también entre los 8 mejores de España.
Ya en su participación individual, quedó a las puertas de entrar en el cuadro final del torneo tras una fase de grupos y eliminatorias previas brillante, más si cabe al competir en una categoría superior a su edad.
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