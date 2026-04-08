Las piscinas de Ayora y Abastos realizan una parada técnica

Las piscinas municipales de Ayora y del Centro Deportivo de Abastos permanecerán cerradas hasta el próximo lunes, 13 de abril, para llevar a cabo una serie de actuaciones de mantenimiento de las instalaciones deportivas. Los trabajos se han programado aprovechando el descenso de actividad por el periodo de vacaciones de Pascua, y tienen como objetivo garantizar el correcto funcionamiento de ambos equipamientos y ofrecer un servicio en las mejores condiciones a los usuarios y usuarias. “Desde el Ayuntamiento de València nos hemos reunido con la empresa gestora de estas dos instalaciones y hemos programado una serie de actuaciones necesarias para avanzar en el mantenimiento de nuestras piscinas”, ha indicado la concejala de Deportes, Rocío Gil.

“Tal y como hemos explicado a los vecinos de la Asociación de Vecinos Marítimo Ayora, se trata de la parada técnica que se viene programando en los últimos años en torno a estas fechas, para minimizar las molestias a los usuarios y seguir trabajando en el mantenimiento y mejora de nuestras instalaciones”, ha añadido la edil.

Centro Deportivo de Abastos

Por lo que respecta a la piscina del Centro Deportivo de Abastos, las actuaciones previstas incluyen la limpieza en profundidad de toda la zona de playa, la revisión a fondo de la zona de spa (resistencias, asientos y conducciones), el vaciado y la limpieza de los vasos de compensación, la revisión de la arena de los filtros, la pintura de los fenólicos de las duchas de los vestuarios de fitness y la aplicación de una capa de aceite a todas las taquillas y cambiadores individuales de los vestuarios de las piscinas.

Piscina de Ayora

En cuanto a la piscina de Ayora, los trabajos consisten en la sustitución de las abrazaderas de perforación de las entradas de cloro y pH que se encuentran en mal estado y la sustitución de los conductos de cloro y pH. “Además, al igual que en Abastos, también se acomete la limpieza en profundidad de la zona de playa, la revisión a fondo de las saunas, el vaciado y la limpieza de los vasos de compensación, la revisión de posibles pérdidas en estos vasos y de arena de los filtros”, ha explicado la concejala.

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“Seguimos trabajando en nuestras instalaciones, con inversiones realizadas como la de más de 650.000 euros en la rehabilitación y mejora de la climatización de la piscina de Ayora, o avanzando en la renovación de concesiones heredadas por la izquierda, caducadas desde 2018 en el caso de Abastos y 2019 en Ayora”, ha recordado Rocío Gil.