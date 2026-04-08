Miguel Ángel Montesinos

Presentación del Wow 29 Valencia 2026

El Roig Arena acogerá WOW 29 Valencia con una cartelera histórica que batirá récord de asistencia en un evento de MMA en nuestro país. WOW FC, la promotora española de la que son socios el doble campeón del mundo Ilia Topuria y la estrella global Cristiano Ronaldo, llega a ValÈncia con un combate estelar en el que Enoc Solves ejercerá de ídolo local para realizar su primera defensa de cinturón de peso semipesado en la compañía ante Daniel Ladero. Además, también pelearán estrellas internacionales y nacionales de la talla de Damian Rzepecki, Corneliu Rotaru, David Hervías, Zurab Ivaniadze, Antonio Forfica, Jhonatan Venancino, Mor Dieye o Nico Medina.