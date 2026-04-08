WOW 29 ya calienta motores: tensión, ambición y declaraciones antes del gran evento

Faltan apenas unos días para que WOW 29 sea una realidad. La promotora española de artes marciales mixtas impulsada por Ilia Topuria y Cristiano Ronaldo celebró este miércoles en Alfafar la rueda de prensa previa al evento de este sábado en el Roig Arena. Con la presencia de todos los protagonistas de la cartelera, el acto sirvió para medir sensaciones, anticipar enfrentamientos y dejar las primeras declaraciones antes de una de las veladas más relevantes del calendario en España.

Enoc Solves afronta la defensa del título en Valencia

Uno de los focos principales estuvo en el campeón, Enoc Solves, que afronta la defensa del título en Valencia, prácticamente en casa. El propio Solves quiso subrayar el componente emocional del combate: “Es muy importante pelear en mi barrio. No hay excusas, hemos superado las expectativas”, explicó, poniendo en valor el contexto del evento. Además, incidió en el apoyo del público como un factor diferencial: “Para mí es muy importante escuchar voces conocidas en el momento de la pelea”.

En cuanto a la presión, el campeón restó dramatismo a la situación: “Estoy acostumbrado, soy campeón en cinco federaciones distintas”, aunque reconoció que el escenario añade un plus de exigencia. Sobre la defensa del cinturón, dejó clara su mentalidad: “Las defensas siempre son luchas difíciles. Ya lo hice una vez y lo puedo volver a hacer”.

Daniel Ladero, el rival

Su rival, Daniel Ladero, compareció con respeto pero sin renunciar a sus opciones. El aspirante definió la pelea como una gran oportunidad en su carrera y reconoció el nivel del campeón: “Estoy peleando contra una leyenda como Solves”. Sin embargo, dejó claro su objetivo desde el primer momento: “No soy de hablar de lo que va a pasar, pero he venido aquí a ganar, y eso es lo que voy a hacer”. En el plano técnico, apuntó directamente a las claves del combate: considera que cada uno tiene sus habilidades y que en ese terreno se ve superior.

Otros enfrentamientos

Otro de los enfrentamientos que centró la atención fue el que medirá a Antonio Fofirca y Jonatan Venancino. Fofirca explicó que afronta el combate sin cambiar su planteamiento habitual: “Con la misma actitud de siempre. Sabemos de la dureza de Jonatan, pero también somos conocedores de nuestras cualidades”, asegurando que buscarán imponer su estilo para llevarse la victoria.

Miguel Ángel Montesinos

Venancino, por su parte, elevó el tono al situar el combate como el más importante de su carrera: “Me preparé duro para esta pelea. Es la más importante de toda mi carrera y me la voy a llevar sí o sí”. La tensión no tardó en aparecer, y Fofirca respondió de forma directa: “La victoria no va a pasar más allá que en tus sueños”, en uno de los momentos más calientes de la comparecencia.

En su debut en WOW, David Hervías se mostró cómodo con el entorno y el momento que atraviesa. El luchador destacó el ambiente del evento y el respaldo del equipo: “Me siento bien, me siento acompañado. La guerra está compuesta por todos sus combatientes”.

Sobre su combate, dejó clara su intención de imponer su ritmo desde el inicio: “Quiero que sea rápido, que sienta lo que es que un tío le aplaste”, matizando que fuera del octágono mantiene el respeto: “A nivel personal es un buen tío, pero cuando se entra en la jaula eso se queda atrás”. También valoró el papel del público, al que ve como un estímulo y espera ofrecer una de las mejores actuaciones de su carrera para no dejar indiferente a nadie.

Su rival, Batan, mantuvo un discurso más sobrio, basado en el respeto y la profesionalidad: “Soy un peleador, respeto a todos aquí y a mi oponente. No podía no aceptar la pelea, mi vida es pelear”, dejando claro su compromiso con el combate.

En otro de los duelos destacados, Damian Rzepecki, uno de los nombres emergentes del panorama europeo, compareció ambicioso. El polaco aseguró que llega con hambre tras un periodo sin competir: “Voy a dar un buen show. Llevo 10 meses sin combatir y tengo muchas ganas”, subrayando además la importancia del evento. Sobre la presión de mantener su invicto, fue claro: “Confío en mis habilidades. España va a conocer quién es Damian Rzepecki”.

Su rival, Corneliu Rotaru, respondió con determinación y un mensaje directo: “Tengo la motivación. Después de la pelea del sábado todo el mundo me va a conocer”, anticipando un duelo de alto nivel.

El futuro

La rueda de prensa también dejó espacio para hablar del futuro dentro de la promotora. Tanto Fofirca como Hervías fueron cuestionados sobre una posible pelea por el título en caso de victoria. Tofirca se mostró disciplinado en su planteamiento: “Estamos haciendo los deberes y posicionándonos como candidatos. Somos soldados y peleamos con quien la compañía decida”.

Hervías, por su parte, dejó una reflexión más profunda sobre su camino: “No quiero que me regalen las cosas. Quiero pelear con los mejores y conseguir un título merecido”, dejando claro que su objetivo pasa por construirse desde la competición.

Con todos los protagonistas ya en escena y las primeras declaraciones sobre la mesa, WOW 29 encara su recta final antes del evento del sábado en el Roig Arena, donde las palabras darán paso a los combates.