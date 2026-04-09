Calendario polideportivo del fin de semana

Baloncesto

En la actualidad hay cinco competiciones masculinas diferentes en la pirámide nacional: la primera es la Liga ACB, la segunda es la Primera FEB, la tercera la Segunda FEB, la cuarta es la Tercera FEB y la quinta que se trata de la Primera División (Liga Foster's Hollywood). En competición femenina, tenemos la Liga Femenina, la Liga Femenina Challenge, Liga Femenina 2 y la 1ª División Fem (Liga Foster's Hollywood).

Euroliga masculina: Valencia Basket - Panathinaikos AKTOR Athens, jueves 9 de abril de 2026 a las 20:45 horas en el Roig Arena.

Clasificación.

Liga ACB: Unicaja de Málaga - Valencia Basket, domingo 12 de abril de 2026 a las 12:30 horas.

Clasificación.

Primera FEB: HLA Alicante - Inveready Gipuzkoa, sábado 11 de abril a las 19:00 horas en el Centre de Tecnificació Esportiva d’Alacant.

Clasificación.

Segunda FEB: Proinbeni UPB Gandia - Ciudad Molina Basket, sábado 11 de abril a las 19:00 horas en el Pabellón Municipal de Gandía; CB Getafe - Club Esportiu Bàsquet Llíria, sábado 11 de abril a las 19:30 horas; derbi provincial entre Amics Castelló - Maderas Sorlí Benicarló, domingo 12 de abril de 2026 a las 12:00 horas en el Pabellón Municipal Ciutat de Castelló.

Clasificación.

Tercera FEB: Grupo EA: CB Morvedre - Halal Food Quality Uixó Bàsquet, sábado 11 de abril a las 18:00 horas; Fundació Caixa Rural Vila-real - CB Jovens Almàssera, sábado 11 de abril a las 18:00 horas; BC Peñíscola - Bauhaus Godella, sábado 11 de abril a las 19:00 horas; Cemalu Aldaia- CB Puerto Sagunto, domingo 12 de abril de 2026 a las 18:00 horas; Topsurface NB Paterna - Socage Jovens L'Eliana, domingo 12 de abril de 2026 a las 18:00 horas; Amics Castelló B - CB Tabernes Blanques Fernando Gil, domingo 12 de abril de 2026 a las 18:45 horas; Picken Claret - The Fitzgerald el Pilar, domingo 12 de abril de 2026 a las 19:00 horas.

Clasificación.

Grupo EB: Maristas Valencia - CBI Elche, sábado 11 de abril a las 18:15 horas; Lucentum Alicante - Servigroup Benidorm, domingo 12 de abril de 2026 a las 11:00 horas; CB Jorge Juan Castelló Since 1907 - ESET Ontinet, domingo 12 de abril de 2026 a las 13:00 horas; CA Montemar - CMG Hidráulica NB Torrent, domingo 12 de abril de 2026 a las 18:00 horas; Rigalli Alginet - Decprocon Carolinas, domingo 12 de abril de 2026 a las 18:00 horas; Estudiantes Cartagena - Personalhome Adesavi, domingo 12 de abril de 2026 a las 19:00 horas. Descansa: Velabasket CB Sueca

Clasificación.

Primera División Masculina (Liga Foster's Hollywood). Tras el paréntesis de la Semana Santa, la competición se reanuda este 11 de abril.

Grupo A: Horarios y clasificación.

Grupo B : Horarios y clasificación.

Liga Endesa Femenina: IDK Euskotren - Valencia Basket, sábado 11 de abril de 2026 a las 18:00 horas.

Clasificación.

Liga Femenina Challenge: Fustecma NBF Castelló - Unicaja Mijas, sábado 11 de abril de 2026 a las 17:00 horas; La Cordà NB Paterna - MCR Lima-Horta Barcelona, sábado 11 de abril de 2026 a las 17:30 horas.

Clasificación.

Liga Femenina 2: MAGEC Tías Lanzarote contra la Violencia de Género - CB Claret Benimaclet, sábado 11 de abril a las 19:00 horas.

Clasificación.

Primera División Femenina (Liga Foster's Hollywood). Tras el paréntesis de la Semana Santa, la competición se reanuda este 11 de abril.

Grupo A: Horarios y clasificación.

Grupo B: Horarios y clasificación.

Balonmano

Liga Nexus Energía ASOBAL: Horneo EÓN Alicante - Fraikin BM. Granollers, sábado 11 de abril de 2026 a las 17:00 horas en el Pabellón Pitiu Rochel.

Clasificación.

Liga Guerreras Iberdrola: No hay competición este fin de semana.

Clasificación.

División de Honor Oro Femenina: no hay jornada hasta el 18 de abril.

Clasificación.

División de Honor Plata Masculina: Confia Base Oviedo - Fundación Agustinos Alicante, sábado 11 de abril de 2026 a las 18:30 horas; BM. Contazara Zaragoza - Servigroup Benidorm, sábado 11 de abril de 2026 a las 19:30 horas; Fertiberia Puerto Sagunto - Trasmapi Gobycar Citubo H. C. Eivissa, domingo 12 de abril de 2026 a las 13:00 horas.

Clasificación.

División de Honor Plata Femenina, Grupo C: no hay jornada hasta el 18 de abril.

Clasificación.

Primera División masculina, Grupo E: Horarios y clasificación.

Rugby

División de Honor: Recoletas Burgos 2031 Caja Rural - Huesitos La Vila, domingo 12 de abril de 2026 a las 12:30 horas.

Calendario de la segunda fase de la competición en la División de Honor.

Clasificación.

División de Honor Élite Masculina: FibraValencia Les Abelles- Valencia RC, sábado 11 de abril de 2026 a las 17:00 horas en el polideportivo Quatre Carreres.

Clasificación.

División de Honor B Masculina, Grupo de Ascenso: Universitario Bilbao Rugby - CAU Valencia, domingo 12 de abril de 2026 a las 12:00 horas.

Clasificación.

Copa de la Reina. El Rugby Turia jugará los cuartos de final de la denominada Copa Plata en casa del Universitario Bilbao Rugby en una fecha aún por determinar.

Voleibol

Superliga Masculina: Primer partido de cuartos de final del play-off por el título: Léleman Conqueridor Valencia - CV Melilla, sábado 11 de abril a las 18:30 horas en el Pabellón Nou Moles.

El objetivo del Léleman Conqueridor de volver a Europa arranca en Nou Moles.

El Servigroup Benidorm logra la permanencia en un final de infarto en Leganés (3-2).

Cuadro del play-off por el título.

Superliga 2 Masculina

La Superliga Masculina 2 cerró la Liga Regular. Intasa San Sadurniño, UBE L´Illa Grau, Grupo Egido Pinto y CV Almendralejo Extremadura acompañarán a Arona Spring in Motion y SUAC Canarias en la fase final de la categoría que se disputará del 23 al 26 de abril en Las Palmas de Gran Canaria.

Superliga 2 Femenina

La Superliga Femenina 2 echó el cierre a la fase regular resolviendo las últimas plazas de acceso a la Fase Final, que se disputará del 23 al 26 de abril en Santa Cruz de Tenerife. Además del anfitrión, Cuesta Piedra Santa Cruz, y los dos mejores del grupo C, Guía CDV UFPC y Fedes Ascensores La Laguna, la lucha por el título y el ascenso contará con la presencia de UCAM Torrejón, Élite Vóley el Rosario y CVB Barça. Ademas en la batalla por el descenso, Emalsa Gran Canaria y CV Zaragoza consumaron su perdida de categoría.

1ª División masculina, Grupo C. Ocho equipos pelearán del 23 al 26 de abril en Elche por el título de la Primera Nacional, una vez terminada la Liga Regular. Desde el grupo A accedieron a la pelea Moreno Sáez Sporting y CV Oviedo, CV Portol junto a Hidropress CEV L´Hospitalet representarán al grupo B, mientras Paterna Líceo acompañará al anfitrión CV Elche desde el grupo C, para una fase final que completan desde el grupo D, Universidad de Granada y VP Madrid.

1ª División Femenina. La categoría de bronce del vóley femenino español completó su liga regular, que sirvió para conocer el nombre de los candidatos al título, dentro de una fase final que se disputará en A Coruña del 23 al 26 de abril. En el grupo A los clasificados han sido Rehermann Ciudad de A Coruña y Sestao, en el grupo B, CV Sant Just y CV Esplugues, desde el grupo C accedieron Mayurqa Voley Palma Anaya y AD Voleibol Rivas, mientras en el grupo D falta por conocer el nombre del conjunto que acompañará a CV Collado Villalba, ya que el encuentro entre Tenerife Libby´s La Laguna y CV Coslada no pudo disputarse como consecuencia de las circunstancias meteorológicas derivadas de la borrasca Therese.

Hockey hierba

Se disputa la segunda vuelta de la División de Honor B con la Fase Final del ascenso y de la permanencia. Tres equipos valencianos luchan por ascender a la máxima categoría y otros cuatro pelean por la salvación.

División de Honor B Masculina.

Grupo A (por el ascenso): Carpesa - Club Hockey Madrid Las Rozas, domingo 12 de abril de 2026 a las 12:00 horas en el polideportivo Virgen del Carmen de Bateró.

Clasificación.

Grupo B (por la permanencia): Universitat d'Alacant San Vicente - RH Privé Benalmádena, sábado 11 de abril a las 16:00 horas en el Campo de Hockey de la Universidad de Alicante; CD Giner de los Ríos - Linia 22 Stern Motor, sábado 11 de abril a las 16:00 horas en el Polideportivo Virgen del Carmen de Beteró.

Clasificación.

División de Honor B Femenina.

Grupo A (por el ascenso): Sanse Complutense - Valencia CH, sábado 11 de abril a las 15:00 horas; Vallés Esportiu - Giner de los Ríos, sábado 11 de abril a las 17:00 horas.

Clasificación.

Grupo B (por la permanencia): Club de Campo Villa de Madrid - CH Xaloc, sábado 11 de abril a las 16:00 horas; Universitat d'Alacant Atlético San Vicente - FC Barcelona, domingo 26 de abril a las 12:00 horas en el Campo de Hockey de la Universidad de Alicante.

Clasificación.

Hockey patines

Liga OK Masculina: Calafell La Menoquina - Aitex PAS Alcoi, sábado 11 de abril a las 19:30 horas.

Clasificación.

Liga OK Plata Sur: B-Sensible CH Olot - Sporting Alcoi Eurm, sábado 11 de abril a las 18:00 horas.

Clasificación.

Liga OK Plata Femenina: La competición se reanuda este sábado el 11 de abril, aunque el Club Promoción Patín Raspeig disputó ya el partido de esta jornada 20 el pasado 21 de marzo de 2026 con un empate a dos goles en su visita a Traviesas Club Hockey.

Clasificación.

Liga OK Bronce Masculina Sur: Club Promoción Patín Raspeig 1-2 Club Patín Alcobendas, partido de la jornada 22 adelantado al sábado 14 de marzo de 2026; PAS Alcoi - CPI Sevilla, domingo 12 de abril de 2026 a las 12:30 horas en el Pabellón Municipal Miguel Sarasa.

Clasificación.

Fútbol sala

Primera División: La competición se paraliza hasta el 18 de baril por compromisos internacionales.

Clasificación.

Segunda División: Gasifred Atlético Ibiza - Levante UD FS, sábado 11 de abril de 2026 a las 18:00 horas.

Así va la clasificación.

Segunda División Femenina: En el Grupo 2: U.D.C. Txantrea K.K.E. - Feme Castellón CFS, sábado 11 de abril de 2026 a las 18:00 horas.

Así va la clasificación.

Segunda División B: Grupo 2, Otxartabe C.D. - FS Picassent, sábado 11 de abril de 2026 a las 18:30 horas.

Así va la clasificación del Grupo 2.

Grupo 3, Sant Quirze Vallés Associació Espanyola FS - Ye Faky FS, sábado 11 de abril de 2026 en campo y hora por determinar; CE Futsal Gestoría Mataró - Nunsys El Pilar, sábado 11 de abril de 2026 a las 16:15 horas; CFS Futsal Ibi Jypal Hogar - Hospitalet Bellsport FS, sábado 11 de abril de 2026 a las 18:00 horas en el Pabellón Polideportivo Rubén Plaza; Industrias Santa Coloma - CFS Bisontes Castellón, sábado 11 de abril de 2026 a las 18:00 horas.

Así va la clasificación del Grupo 3.

Grupo 4, CD Cobisa FS 'A' - El CD Sporting La Nucía, sábado 11 de abril de 2026 a las 18:30 horas.

Así va la clasificación del Grupo 4.

Bádminton

Top10 Iberdrola: La fase regular del Top 10 Iberdrola bajó el telón el telón. San Fernando Valencia finalizó tercero y logró la permanencia directa, mientras que Alicante Intercity y Hello! Rentacar Astures disputarán el play-off por la permanencia.

Definidos los cruces por el título y la permanencia

Semifinales por el título:

Recreativo IES La Orden – Ravachol Pontevedra

Puertas Padilla Cartagena – Oviedo

Playoff por la permanencia:

Alicante Intercity – Rinconada Sevilla

UD Ibiza Bádminton Pitiús – Hello! Rentacar Astures

Los play-offs de semifinales y por la permanencia se disputarán el fin de semana del 18 de abril, mientras que la final del Top 10 Iberdrola, a doble partido, se celebrará los fines de semana del 16 y 23 de mayo.

Waterpolo

Primera División Masculina, Segunda Fase, Grupo D: La competición se paraliza hasta el 18 de abril de 2026 cuando el Waterpolo Turia visite al CN Premià.

Clasificación.

Primera División Femenina, Segunda Fase, en el Grupo C: Club Waterpolo Elx Manolet - CN Barcelona, sábado 11 de abril a las 13:30 horas en la Piscina del Pabellón Esperanza Lag. En el Grupo D, Club Waterpolo Málaga - Waterpolo Turia, sábado 11 de abril de 2026 a las 18:00 horas.

Clasificación Grupo C.

Clasificación Grupo D.

Segunda División Masculina. Segunda Fase, en el Grupo C, Club Waterpolo Elx Selecte - AR Concepción Ciudad Lineal, sábado 11 de abril de 2026 a las 12:00 horas en la Piscina Pabellón Esperanza Lag. En el Grupo D, Club Nou Godella Natación - Utbat Ike, sábado 11 de abril de 2026 a las 17:30 horas en la Piscina Municipal San Antonio de Benageber.

Clasificación Grupo C.

Clasificación Grupo D.

Fútbol americano

La Liga Nacional Femenina de Fútbol Americano (LNFA Femenina) 2025-2026: Valencia Firebats Fem. - Zaragoza Hurricanes Fem., domingo 12 de abril de 2026 a las 12:00 horas en el Estadio Municipal Jardín del Turia, Tramo III.

Horarios y clasificaciones.

XXXII Liga Nacional de Fútbol Americano (LNFA): Valencia Firebats - Badalona Dracs, sábado 11 de abril a las 17:00 horas en el Estadio Municipal Jardín del Turia, Tramo III.

Horarios y clasificaciones.

Otros eventos

Copas de Baloncesto y Voleibol, Gay Games, Circuito Premier Pádel... 2026 llega cargado de deporte en València .

Este es el calendario del Proyecto FER 2026 .

La Nucía presenta en FITUR una gran agenda deportiva para 2026.

Artes Marciales Mixtas : El Roig Arena acoge la velada de MMA liderada por Ilia Topuria y Cristiano Ronaldo, sábado 11 de abril de 2026 a las 18:00 horas en el Roig Arena. El combate estelar lo protagonizarán Enoc Solves, que ejercerá de ídolo local para realizar su primera defensa de cinturón de peso semipesado en la compañía, ante Daniel Ladero. Además, también pelearán estrellas internacionales y nacionales de la talla de Damian Rzepecki, Corneliu Rotaru, David Hervías, Zurab Ivaniadze, Antonio Forfica, Jhonatan Venancino, Mor Dieye o Nico Medina.

WOW 29 Valencia se celebrará en el emblemático Roig Arena, con una cartelera histórica que batirá récord de asistencia en un evento de MMA en nuestro país. / SD

Motor : Campeonato de España de Fórmula 4, del 10 al 12 de abril, en el Circuit Ricardo Tormo de la Comunitat Valenciana. El certamen, que vio debutar en 2017 al actual piloto de Fórmula 1 Franco Colapinto, lo hará además con la parrilla a rebosar, tras la confirmación de un total de 36 participantes en la prueba valenciana. Las entradas para acceder al Circuit Ricard Tormo serán gratuitas, en un programa que comenzará el viernes 10 de abril con entrenamientos libres a las 09:00 horas, las 12:35 horas y las 15:40 horas, continuará el sábado 11 con la clasificación oficial a las 09:00 horas y carreras a las 12:05 y 15:20 horas y concluirá el domingo con calificación a las 09:00 horas y la carrera definitiva prevista para las 13:15 horas.

Atletismo : XXI Carrera Pedestre de Sant Vicent, domingo 12 de abril de 2026 en La Nucía. La XXI Carrera Pedestre de Sant Vicent de La Nucía tendrá 8 km. de puro trail. La Volta a Peu y Marcha Nórdica de Sant Vicent se realizarán por el mismo recorrido que la Carrera Pedestre con salida desde la plaça Major de La Nucía y llegada en la ermita de Sant Vicent pero andando de forma neutralizada y sin competición.

HORARIOS

8:30h. a 9:15h. Inscripciones y entrega de Dorsales ADULTOS en la Plaza del Ayuntamiento

9:30h. Salida CROSS / SENDERISTAS / MARCHA en la Plaza del Ayuntamiento

Al finalizar entrega de PREMIOS ADULTOS en la Ermita

11:00h. Comienzo Inscripciones y entrega de Dorsales Carreras INFANTILES en la Ermita

11:30h. Primara Salida Carreras INFANTILES en la Ermita

Al finalizar entrega PREMIOS INFANTILES en la Ermita

. Carrera de Empresas Valencia 2026, domingo 12 de abril de 2026. La carrera ofrece dos modalidades de distancia, 5K (con salida a las 09:35 horas) y 10K (con salida a las 09:00 horas) y cuenta con más de 20 categorías. Links:: WEB

. Campeonato Provincial por Clubes Absoluto AL - Delegación de Valencia / Valencia (Turia). Fecha: 11/04/26 / Jornada: M / Aire Libre / Nacional / Organiza: Delegación Valencia

. Campeonato Provincial por Equipos Sub-14 AL - JECV Alicante / Denia - Alicante. Fecha: 11/04/26 / Hora: 10:00 / Jornada: M / Aire Libre / Juegos Deportivos / Organiza: C.A.Dianium

. Campeonato Provincial por Clubes Absoluto AL - Delegación de Alicante / Denia - Alicante. Fecha: 11/04/26 / Hora: 16:00 / Jornada: T / Aire Libre / Nacional / Organiza: C.A.Dianium

. I Control Federado Tipo B - Delegación de Castellón / Castellón (Gaetá Huguet). Fecha: 11/04/26 / Jornada: M / Aire Libre / Nacional / Organiza: Delegación Castellón

. Campeonato de España Ruta (Medio Maratón, 5k y milla Absoluto y Media Maratón Máster) / Mérida - Badajoz. Fecha: 11/04/26 - 12/04/26 / Ruta / Nacional / Organiza: RFEA

. FASE AUTONÓMICA - V Torneo Nacional Track´athlon 2026 / Algemesí - Valencia. Fecha: 12/04/26 / Jornada: M / Aire Libre / Autonómico / Organiza: FACV

. Campeonato Provincial por Equipos Sub-16 AL - JECV Alicante / Alicante - Alicante. Fecha: 12/04/26 / Jornada: M / Aire Libre / Juegos Deportivos / Organiza: C.A.Alicante

. 9ª Jornada en pista - Juegos Municipales de Benicarló / Benicarló - Castellón. Fecha: 12/04/26 / Jornada: M / Aire Libre / Juegos Municipales / Organiza: C.A.Baix Maestrat

. Campeonato de España Trail Running Absoluto Individual y Federaciones / Oviedo - Asturias. Fecha: 12/04/26 / Trail / Nacional / Organiza: RFEA

. Campeonato del Mundo de Marcha por Naciones / Brasilia (BRA) . Fecha: 12/04/26 / Marcha / Internacional / Organiza: World Athletics

. XVI Botamarges, Forna, CTM 25/26, sábado 11 de abril de 2026 a las 6:00 horas en Forna (Alicante).

Publicación de Facebook sobre un tema relevante.

Ciclismo : Trofeu Ferran Renau, domingo 12 de abril a las 10:00 horas en Vilafamés (Castellón).

Publicación de la Federació de Ciclisme de la Comunitat Valenciana sobre el Trofeu Ferrán Renau.

. Trofeo Escuelas Foios (Valencia), domingo 12 de abril de 2026 a las 10:00 horas. El I Gran Premio Escuelas Ciclistas de Foios consta de un recorrido urbano de 1,08 kilómetros por el municipio de l’Horta Nord en el que habrá las categorías de Promesas 1 y 2, Principiantes 1 y 2, Alevines 1 y 2 e Infantiles 1 y 2 (hasta los 13 años), tanto masculinas como femeninas. Cada una de las categorías tiene su carrera competitiva, con sus trofeos correspondientes, lo que significa que puntúan oficialmente.

. Trofeo Escuelas de Cliclismo Almoradí (Alicante), domingo 12 de abril a las 09:30 horas.

Publicación de Ciclismo Levante sobre la competición tras la Semana Santa.

. Montaverner Gravel - Memorial Félix López Alarc, Campeonato Autonómico de Gravel, domingo 12 de abril de 2026 a las 10:00 horas. El recorrido cuenta con 58,96 kilómetros y un desnivel positivo de 913 metros.

Bádminton : XI Máster Absoluto “Ciudad de Valencia” 2026, sábado 11 y domingo 12 de abril en el Pabellón Fuensanta, con la presencia del representante español en las olimpiadas de París 2024: Pablo Abián. La competición se disputa a eliminación directa, jugándose en la jornada del sábado 11 las rondas preliminares hasta semifinales desde las 9:00 horas hasta las 20:00 horas aproximadamente, mientras que las semifinales y finales serán la jornada del domingo 12 a partir de las 9:30 horas.

Cartel del XI Máster Absoluto “Ciudad de Valencia” 2026 de categoría n3. / FEDERACIÓN BÁDMINTON CV

Natación :

XXV Festival de Cometas de València, domingo 12 de abril de 2026 de 10:00 -20:00 horas en la Playa del Cabanyal. En esta edición se han programado varias actividades: exhibiciones de vuelos acrobáticos individuales y por equipos, talleres de confección de cometas para los menores de la casa, así como cometas estáticas y la espectacularidad de las figuras gigantes .

Noticias relacionadas