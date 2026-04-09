El Ecodorsal’ otorga cinco plazas directas para FUGA Penyagolosa Trails 2027

A nueve días de la celebración de FUGA Penyagolosa Trails, la organización recuerda a los participantes el funcionamiento del “Ecodorsal”, una iniciativa consolidada que premia la correcta gestión de los residuos durante la carrera y que ofrece acceso directo a la próxima edición.

Cada diciembre, miles de corredores intentan conseguir plaza en la prueba a través del sorteo oficial. Durante la competición, sin embargo, existe una vía alternativa para quienes quieran asegurarse su participación en 2027, vinculada a un gesto sencillo: transportar sus propios residuos hasta meta.

A lo largo del recorrido, es habitual el consumo de geles, barritas y otros productos que generan pequeños envoltorios. El “Ecodorsal” plantea que estos residuos no se abandonen en el entorno y acompañen al corredor hasta el final de la prueba.

Punto de recogida

Para ello, la organización habilitará en Sant Joan de Penyagolosa un punto específico de recogida. En este espacio, los participantes podrán depositar los residuos acumulados durante la carrera, que serán registrados por los voluntarios junto a su número de dorsal.

La organización habilitará en Sant Joan de Penyagolosa un punto específico de recogida / PENYAGOLOSA TRAILS

Todos aquellos corredores que participen en la iniciativa entrarán automáticamente en el sorteo de cinco dorsales directos para FUGA Penyagolosa Trails 2027, evitando así el proceso habitual de asignación de plazas.

La acción, presente en varias ediciones, forma parte de las medidas impulsadas por la organización para reducir el impacto de la prueba en el entorno natural y reforzar la implicación de los participantes en el cuidado del territorio.

Con este recordatorio en la recta final previa a la carrera, FUGA Penyagolosa Trails insiste en una idea clave: la sostenibilidad del evento depende también de las decisiones individuales de cada corredor durante el recorrido.

Movilidad sostenible para acceder a meta

Otra de las medidas clave es la política de movilidad responsable el día de la carrera, especialmente en la zona de meta, situada en Sant Joan de Penyagolosa, dentro del parque natural.

Por razones medioambientales y de seguridad, el acceso directo en vehículo estará restringido. Para facilitar la llegada de acompañantes, se habilitará un parking a 3 kilómetros de Vistabella desde donde partirá un servicio gratuito de autobuses lanzadera hasta la meta.

Además, los corredores dispondrán de un servicio específico de autobuses de regreso a Castellón.

Desde las 15:00 hasta las 20:30 horas , con salidas cada 30 minutos

, con salidas cada De 20:30 a 02:00 horas, con una frecuencia de una hora

Las paradas estarán ubicadas en Universitat Jaume I y Plaza Independencia (Farola).

Correr en la montaña, respetando la montaña

El recorrido de FUGA Penyagolosa Trails atraviesa senderos y pistas del Parc Natural de Penyagolosa, un entorno que requiere una especial atención para minimizar el impacto del paso de la carrera.

En este sentido, la organización insiste en la importancia de cumplir una serie de medidas básicas durante la prueba:

Seguir en todo momento el recorrido señalizado , evitando atajos que puedan provocar erosión del terreno, especialmente en tramos sensibles como el Camí dels Pelegrins de Les Useres.

, evitando atajos que puedan provocar erosión del terreno, especialmente en tramos sensibles como el Camí dels Pelegrins de Les Useres. Reducir la generación de residuos , siendo obligatorio el uso de vaso propio y el depósito selectivo de los desperdicios en los avituallamientos.

, siendo obligatorio el uso de vaso propio y el depósito selectivo de los desperdicios en los avituallamientos. Respetar las zonas habilitadas para público y asistencias, con el objetivo de evitar saturaciones y garantizar la seguridad.

para público y asistencias, con el objetivo de evitar saturaciones y garantizar la seguridad. Limitar el impacto acústico y lumínico, con restricciones en el uso de megafonía, elementos de animación sonora y la iluminación nocturna fuera de los elementos de seguridad.

Estas medidas forman parte de una estrategia orientada a reducir al máximo el impacto del evento y a fomentar una actitud responsable entre todos los participantes.