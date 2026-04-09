La Nucía acoge el Campeonato de España Máster de Kárate este fin de semana

Un total de 434 deportistas competirán este fin de semana en el Campeonato de España Máster de Kárate. Desde el viernes hasta el domingo 12 de abril el pabellón Camilo Cano, en las modalidades de para-kárate, kata y kumite, demostrando que el kárate es un deporte accesible a todas las edades y practicable durante toda la vida.

Este campeonato nacional está organizado por la Real Federación Española de Karate y Disciplinas Asociadas con la colaboración de la Federación de Karate de la Comunitat Valenciana, Diputación de Alicante, Generalitat Valenciana, Fundación Trinidad Alfonso, Comité Olímpico Español, Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y Consejo Superior de Deportes.

La presentación ha contado con la presencia de Antonio Moreno, presidente REFK y Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.

Deportistas de toda España

Este fin de semana La Nucía acogerá el Campeonato de España Máster de Karate, donde cerca de 434 deportistas de entre 35 y 80 años competirán en el pabellón Camilo Cano que adaptará su pista central con 6 tatamis de competición. Federaciones autonómicas como las de Aragón, País Vasco, Castilla La Mancha, Asturias, Castilla y León o Comunitat Valenciana han confirmado su presencia en esta competición nacional.

El sábado por la mañana será el turno de la modalidad kata masculino, mientras que la tarde se desarrollarán las modalidades de kata femenina, para-karate y kata dúo. Por el último el domingo por la mañana se realizarán la competición de kumite (combate), tanto individual como por equipos, masculino y femenino.

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Toda la competición se retransmitirá en directo a través del streaming de la Real Federación Española de Karate, en el siguiente enlace https://www.youtube.com/@RFEKarate/streams