Pepe Mocholí: "Cuando llegue a los 80 años, quiero conseguir una medalla a nivel mundial"

El atleta del club valenciano SD Correcaminos Pepe Mocholí, de 77 años y que participó en la primera edición del Maratón de Valencia en 1981, mantiene intacta su ilusión por conquistar kilómetros y su ambición por subirse a un podio a nivel internacional a nivel Sénior.

"Cuando llegue a los 80 años, quiero ver si consigo una medalla pero a nivel mundial, que españolas ya tengo muchas. Mi ilusión es conseguir estar entre los tres mejores del mundo. ¿Que llegue? Eso ya no lo sé", reconoce Mocholí en una entrevista en EFE.

Pepe Mocholí tiene 77. Acaba de ser medallista nacional en 400 y 800 metros.

Todo, con una modalidad deportiva que apareció en su vida como una vía de escape antes de convertirse en su pasión: "Yo comencé a correr en el año 1970. Estaba en el Sáhara haciendo el servicio militar y nos dijeron que los quince que corrieran se irían a la península un mes".

Sólo once años después llegaría su participación en la primera edición del Maratón de Valencia: "Fui de los primeros. Era marzo del 81 y éramos unos doscientos. Era algo desconocido porque nunca había corrido cuarenta y dos kilómetros. Todos íbamos a ver qué pasaba, pero se llevó bien".

El 'running' había conquistado a Mocholí, que desde aquel primer pistoletazo de salida empezó a mejorar sus tiempos: "El año siguiente comencé a entrenar más en serio, a bajar los tiempos... Hice hasta ocho maratones: dos en Barcelona, una en San Sebastián... Bajé de las tres horas, llegué a hacer un tiempo de dos horas y cincuenta y dos minutos pero claro, ya tenía casi 40 años".

Durante todo ese proceso, lo que empezó como una vía de escape para volver a la península también permitió a Mocholí 'escapar' de su vida diaria: "Correr me ha dado la salud. Yo era autónomo, tenía que pagar mucho a final de mes y no podía estar enfermo porque nadie me pagaba. Lo he pasado mal, pero correr me ha dado la salud".

Publicación de Correcaminos Valencia en Facebook sobre el bronce en 400 y 800 M75 en el Campeonato de España Short Track Master.

El ritmo no para

A sus 77 años, Mocholí, entre realidad y broma, comparte cuál es su objetivo a largo plazo: "Quiero correr hasta los cien años, pero no creo que llegue a tanto. Correré hasta que pueda. Las piernas las tengo bien, aunque la cabeza un poco mareada porque a veces se me va la ilusión".

"Me he quedado sin competencia en España. Somos dos o tres los que llegamos al nivel de las marcas mínimas que nos piden para correr en la pista. Están exigiendo marcas enormes que hacen que venga muy poca gente y me da pena porque correr cuando ya sabes que vas a tener medalla no me gusta nada", reconoce.

Mucho más que atletismo

Más allá del plano deportivo, para Mocholí, lo importante del 'running' es todo el círculo de personas que ha encontrado por el camino: "Correr son las amistades que he hecho. Tengo amistades en muchos sitios. Fui a correr el Europeo en Pescara (Italia) y estaban esperándome los italianos sabiendo que llegaba, las marcas que tenía...".

Y, además de conquistar kilómetros, Mocholí 'pelea' con los clichés de la edad y algunos mensajes de la gente: "Me dicen que, con los años que tengo, que me dedique a otra cosa, que esto es malo para la salud... Yo digo que de eso nada. Es malo pasarse, como en otras muchas cosas".

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"Yo quiero seguir corriendo, que es lo que me hace vivir. Eso y la huerta. Físicamente estoy bien y no tengo ningún problema", concluye Mocholí, quien ya visualiza la salida de una nueva edición del Maratón de Valencia con la ilusión del primer día intacta.