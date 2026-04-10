El evento de Ilia Topuria y Cristiano Ronaldo llega al Roig Arena: Esto es WOW 29

Ya faltan horas para que arranque el WOW 29, el mayor evento de artes marciales mixtas a nivel nacional. En este caso, será en el Roig Arena, uno de los pabellones más modernos de Europa y puesto en el foco de todos: un hito histórico para este deporte. El campeón Enoc Solves será el gran protagonista de la noche. El valenciano no solo encabezará el evento, sino que lo hará en su ciudad y en un escenario de primer nivel, lo que añade una dimensión especial a su defensa del título. Pelear en casa supone una carga emocional evidente y una responsabilidad añadida ante su público, en una velada que apunta a ser una de las más importantes organizadas por WOW hasta la fecha con más de 12 000 entradas vendidas.

Solves tendrá enfrente a Daniel Ladero, el también apodado como “White Gorila”, que buscará dar la sorpresa en una pelea arrebatándole el cinturón al campeón local.

Más allá del combate principal, la cartelera gana peso con enfrentamientos que han generado una buena expectación, como el protagonizado por Nico Medina, señalado como uno de los duelos a seguir de la noche. Su presencia refuerza el nivel competitivo del evento y sube el nivel del evento, más allá de la pelea por el título.

WOW 29 contará además con otros nombres destacados del panorama nacional e internacional como Antonio Fofirca, Jonatan Venancino, David Hervías, Batan, Damian Rzepecki o Corneliu Rotaru, que completan una cartelera pensada para ofrecer ritmo, variedad de estilos y espectáculo desde los primeros combates.

En este sentido, la velada no solo se construye alrededor del cinturón, sino también sobre una serie de enfrentamientos que pueden marcar el futuro de varios peleadores dentro de la organización. El equilibrio entre experiencia y los talentos emergentes definirá sin duda el transcurso del evento.

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Presentación Wow 29 /

Con el Roig Arena como escenario y Topuria y Cristiano Ronaldo como principales embajadores, no hay duda de que este no será un evento a pequeña escala. Tras el éxito rotundo de la promotora en Barcelona, este evento augura ser un rotundo éxito que pretende asentarse en la Comunitat por mucho tiempo.