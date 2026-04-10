Léleman Conqueridor y CV Melilla abren fuego en los play-offs por el título

El Léleman Conqueridor Valencia afronta este sábado 11 de abril el último reto de la temporada. Nou Moles abrirá fuego a las 18:30 horas con el primer partido de los play-offs de Superliga ante el CV Melilla. Dos equipos que volverán a reencontrarse por quinta vez en lo que va de temporada y que tiene como recuerdo más reciente los cuartos de final de la Copa del Rey. Los valencianos encaran una difícil eliminatoria con el objetivo de repetir el hito del año pasado alcanzando las semifinales y clasificándose a competición europea.

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No será nada fácil para la plantilla que dirige Pablo Díaz, que buscará en Nou Moles dar el primer paso en estos cuartos del play-off. La clasificación del equipo en sexta posición dejó al Léleman Conqueridor con el factor pista en contra. Pase lo que pase este sábado, tendrá que completar la eliminatoria en el Pabellón Javier Imbroda de Melilla, una pista en la que solo tres equipos han sido capaces de ganar.

Racha negativa ante el Melilla

El duelo es todo un desafío para que los valencianos rompan la racha negativa que atesoran contra los de Abdelkader Salim. Y es que este partido se ha disputado ya en todas sus versiones esta temporada 2025-2026. Conqueridor y CV Melilla se vieron las caras en semifinales del III Torneo Alberto Ramos Cormenzana, con resultado favorable para los melillenses. La pretemporada solo fue la antesala de un destino que los volvería a unir en más ocasiones. La cuarta jornada de Superliga celebrada en Nou Moles dejó un ajustado 2-3 (25-20/22-25/25-21/15-25/13-15) que se decidió por pequeños detalles. Con algo más de margen se llevó el partido el equipo de Abdelkader en casa. Un 3-1 (25-22/25-27/25-18/25-19) que seguía decantando la balanza de la temporada a favor del conjunto de la ciudad autónoma.

El sorteo de la Copa del Rey volvió a emparejar a estos equipos por cuarta vez y con idéntico marcador (3-1). CV Melilla acabó con el sueño de los anfitriones en el torneo del KO y ahora la fase regular ha sido la encargada de volver a entrelazar los caminos. Con la temporada llegando al ocaso, la motivación de lograr el objetivo de repetir clasificación a competición europea sigue intacta en la plantilla valenciana.

Mentalizados para pasar a semifinales

“Estamos más que mentalizados para lograr el pase a semifinales. Si jugamos a nuestro nivel podemos plantarle cara a cualquier equipo que se nos ponga delante. Sabemos que lo tenemos en nuestras manos para seguir pasando de ronda y disfrutar de la temporada”, señala Nacho Huerta en la previa a este primer partido del play-off.

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El Léleman Conqueridor llega con la incógnita de Javier Monfort, que se retiró lesionado en la penúltima jornada de Superliga ante Pamesa Teruel. El capitán continúa recuperándose de forma favorable y, aunque llegar al primer partido parezca improbable, el jugador está haciendo grandes progresos y podría estar en la resolución de una eliminatoria que se resolverá en Melilla.