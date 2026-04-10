El Proyecto FER impulsa 140 sueños olímpicos en 2026

Los Ángeles 2028 es el objetivo y un año más, el Proyecto FER se ha implicado en el sueño de los deportistas valencianos que aspiran a estar en la cita olímpica. Hasta 140 deportistas serán becados este año entre las tres provincias de la Comunitat Valenciana, con 73 chicos y 67 chicas.

Y la mayoría de ellos asistieron este viernes a L’Alqueria del Basket, en un ya tradicional acto con Juan Roig como anfitrión en un evento con cientos de invitados y deportistas, que pudieron comprobar de primera mano la trascendencia de un Proyecto FER que ha impulsado las carreras deportivas de alguno de los mejores atletas valencianos y españoles de la actualidad.

Bajo el lema ‘Basado en sueños reales’, se han concedido 45 becas a deportistas de categoría élite, 50 de Promesas y 45 de Vivero. 23 de ellos son de Castellón, 71 de València y 46 de Alicante, sumando desde 2013, una aportación de Juan Roig de alrededor de los 11 millones de euros.

El mensaje de Juan Roig

El propio presidente de la Fundación tomó la palabra para destacar que "agradezco a todos el esfuerzo, todos están por su propio esfuerzo y eso hay que transmitirlo a la sociedad, entrenan entre 4 y 6 medallas al día. Si ganamos alguna medalla en Los Ángeles no es una casualidad, es por el esfuerzo".

Juan Roig volvió a recalcar que "cuanto más das más recibes, estamos muy orgullosos de lo que estamos haciendo" y aún tuvo palabras para dos de sus grandes sueños con el Valencia Basket y el Maratón de València.

Del sueño de la Euroliga con el equipo taronja, destacó que "cuando haces y trabajas mucho, a veces salen las cosas mucho mejor, pero el esfuerzo lo valoramos igual, este año nos acompañan los resultados, pero esto puede cambiar de hoy a mañana" y bromeó al señalar que "y nos tendríamos que cargar al entrenador y al director general, pero tenemos un equipo que juega en equipo y estamos muy ilusionados". Respecto al sueño de una Final Four, añadió que "primero tenemos que ganarnos llegar allí".

Del Maratón, en el que espera celebrar algún día el récord del mundo, destacó que "lo más chulo del Maratón es que toda la gente compite por lo mismo y siempre ganas porque cada uno compite solo contra sí mismo, la gente va muy ilusionada. Nos hemos convertido en el mejor Maratón de Europa y es sostenible".

Juan Miguel Gómez repasa los éxitos

Por su parte, el director de la Fundación Trinidad Alfonso, Juan Miguel Gómez, destacó los éxitos logrados hasta ahora por el Proyecto FER y puso en valor el esfuerzo de los deportistas y los próximos ambiciosos retos que les esperan.

"Las cifras dan sentido a este proyecto, son muy contundentes y refuerzan nuestros proyectos. Es la 14ª edición, nació en 2013. En la primera edición la presentación se hizo en la zona VIP de La Fonteta. 140 deportistas tenemos becados este año, distribuidos por edad, resultados. Prácticamente paridad y distribución geográfica prácticamente proporcional a la población. También tenemos FER entrenadores, es un proyecto referencia de la C. Valenciana. Ha habido cerca de 1.700 becas y más de 500 deportistas becados, sobre unos 11 millones de euros en becas".

Mientras se podían ver algunos de los éxitos en un emotivo vídeo, Juan Miguel Gómez destacó a alguno de sus protagonistas. "Vemos vídeos de gimnasia, de la plata olímpica con Alejandra Quereda y Elena López, o Vega Gimeno en el 3x3 de París, los deportistas paralímpicos como David Casinos, Héctor Catalá, Kim López y muchos más, en ciclismo, triatlón. Además de David Cantero, Roberto Sánchez Mantecón, ambos campeones del mundo sub-23. Ojalá los dos estén en Los Ángeles. Leyendas como Liliana con cuatro JJOO y Pablo Hernández con seis, las tres medallas consecutiva de Jorge Ureña en Heptatlón en el Campeonato de Europa. Y el hombre de moda, Quique Llopis, con esa plata en el Mundial. Acudió a la primera presentación de FER".

Y como guinda, puso el gran sueño del Maratón. "En 2025 en el Maratón tuvimos cerca de 31.000 corredores en meta. Hay que sentirse muy orgullosos de lo que se consigue en València. Esto genera un impacto económico, con un gasto turístico de 59 millones de euros, 14 del Medio Maratón y 45 del Maratón. Queremos conseguir el récord del mundo del Maratón, estamos preparados por si se da la oportunidad, conseguirlo".

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Deportistas, protagonistas

Entre los deportistas destacados que tuvieron su protagonismo en el acto estuvieron el triatleta David Cantero, la piragüista Bárbara Pardo, el atleta Quique Llopis, los taekwondistas Violeta y Jairo, el triatleta Roberto Sánchez Mantecón, la nadadora Ángela Martínez y el subcampeón del mundo en Beach Sprint, Ander Martín.