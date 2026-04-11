Derrota del Léleman Conqueridor ante el CV Melilla en el estreno del playoff

El primer partido de cuartos de final de los playoff acabó en el lado de la red del CV Melilla. El Léleman Conqueridor consiguió forzar el quinto set pero no fue suficiente para derrotar a su némesis de la temporada. Los de Abdelkader Salim sumaron una nueva victoria ante los valencianos en un primer partido de la eliminatoria muy ajustado. Los anfitriones se llevaron el primero pero la reacción de los visitantes fue inapelable. Nou Moles impulsó de nuevo al equipo para forzar el quinto set, donde los locales cayeron por 2-3 (25-20/19-25/15-25/25-20/10-15).

La primera manga tuvo de todo y el Léleman Conqueridor supo sortear los momentos de adversidad que le planteó el conjunto visitante. Tras un tanteo inicial muy igualado, Macarro empezó a dar diferencias para los suyos y silencio Nou Moles con el 7-10. Un error más de los locales en ataque provocó el primer tiempo muerto de Pablo Díaz. Al regreso a pista, Juanmi González se echó al equipo a la espalda desde el saque desatando la euforia. Un bloqueo de Rubén y otro de Facu le daban el 13-11 a los valencianos, que obligaba al conjunto de Abdelkader a solicitar la pausa. CV Melilla no conseguía recortar distancias y un espectacular Paulo Renan con un bloqueo forzaba el siguiente tiempo muerto visitante (18-14). El Conqueridor supo gestionar muy bien la ventaja aupados por un pabellón que animaba a los suyos a cerrar la primera manga por 25-20.

Los jugadores del Léleman, tras ganar uno de los sets ante el CV Melilla. / Eduardo Ripoll

Segundo set

En el segundo set se vio a un CV Melilla con ganas de desquitarse. Desde el inicio empezaron cogiendo ventaja y cuando el Conqueridor se acercaba, Victor Méndez desde el saque causaba estragos hasta llevar a su equipo al 10-16. Cuando el saque pasó a manos de Pernambuco, el Conqueridor se llegó a poner a tres puntos. Esta vez la remontada del primer set no se completó y los visitantes lograban poner las tablas en el partido (19-25).

Los fantasmas de la Copa del Rey aparecieron sobre Nou Moles tras un tercer set impecable del CV Melilla. Los de Abdelkader repitieron la actuación del segundo pero con una precisión quirúrgica. Los locales no conseguían frenar los ataques y hacer un punto era todo un reto. Los visitantes no regalaban nada y sin bajar el ritmo iban aumentando la diferencia en un marcador que no dejaba dudas. Los leves intentos de acercarse quedaban empañados rápidamente y los melillenses tomaban ventaja en el marcador general tras un 15-25 .

Emoción hasta el final en el primer partido del playoff para el Léleman Conqueridor Valencia. / Eduardo Ripoll

Tie-break forzado

El Conqueridor no estaba dispuesto a entregar el primer partido de la eliminatoria y se repuso recuperando la versión que le caracteriza. Lucha y entrega para irse 15-10 en el marcador con Nou Moles completamente entregado a la causa. La afición no quería dejar escapar el set y el equipo brilló con todas sus piezas. El equipo volvió a saber gestionar la ventaja y cerró con idéntico marcador la cuarta manga para forzar el tie-break (25-20).

Noticias relacionadas

El Conqueridor llegó con vida al cambio de pista pero acabó acusando un par de errores que decantaron la balanza a favor del CV Melilla. Un Aharon extraordinario en defensa sostenía de un hilo al equipo y Maxi lograba reactivas la esperanzas con varios puntos. Sin embargo, el marcador continuaba siendo favorable para los visitantes, que dieron el primer golpe en la eliminatoria con un 10-15 que les otorga toda la ventaja de cara al partido de vuelta en el Pabellón Javier Imbroda.