WOW 29 reúne a los rostros más influyentes en Valencia: del deporte a la televisión en la gran noche del MMA

El WOW 29 no solo destaca por lo que ocurre dentro de la jaula. El evento celebrado en el Roig Arena también ha reunido a una amplia representación de caras conocidas del deporte, televisión, entretenimiento, entre otros. a una amplia representación de caras conocidas del deporte, la televisión, la música y el entretenimiento, consolidándose como un punto de encuentro para figuras influyentes en una noche histórica para el MMA en España.

Entre los nombres más destacados estuvo Pablo Motos, presentador de El Hormiguero. Junto a él, también acudió Aleksandre Topuria, peleador de UFC y hermano de Ilia Topuria, reforzando el vínculo directo del evento con la élite internacional de las artes marciales mixtas.

El deporte tuvo también una representación relevante con la presencia de Daniel Bárez, luchador de UFC, y figuras institucionales como Pablo Sánchez, presidente del Levante UD. Desde el mundo de los medios y el entretenimiento, destacó la asistencia de Edu Aguirre, periodista de El Chiringuito, así como de la presentadora Christine GZ, rostro habitual de DAZN.

La música también tuvo protagonismo con artistas como Nyno Vargas, uno de los nombres más reconocidos del panorama urbano y flamenco, o el mítico DJ valenciano Chimo Bayo, icono de la cultura local. En el ámbito redes sociales y del fitness, el evento contó con la presencia de perfiles influyentes como Sergi Constance, referente internacional en el mundo del fitness, o creadores de contenido como Ana López y Sofía Maudos, reflejo del impacto del MMA en nuevas audiencias.

Tampoco faltaron figuras del panorama social y político valenciano, como Vicente Barrera, así como representantes institucionales vinculados a los deportes de contacto, completando un ecosistema diverso alrededor del evento.

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La presencia de todos estos perfiles confirma que WOW 29 trasciende lo deportivo y se consolida como un evento de gran repercusión social y mediática, con el Roig Arena como sede, todo apunta a que será una noche histórica para el deporte español.