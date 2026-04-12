Doblete de Coronel con Piñera segundo en el estreno de la Fórmula 4 en el Circuit

El Circuit Ricardo Tormo ha celebrado las primeras carreras del EPIC NAPA Racing Wekeend, en la que el neerlandés Rocco Coronel ha logrado un doblete por delante del piloto del CETDM Aleix Piñera.

El EPIC NAPA Racing Weekend celebra este fin de semana su primer evento de la temporada en el Circuit, con nueve carreras del Campeonato de España de Fórmula 4, la Toyota GR Cup Spain, el GT-CET y el Campeonato de Velocidad de la Comunitat Valenciana.

Coronel se ha alzado con la victoria en las dos carreras de la Fórmula 4 que se han celebrado en el Circuit. El neerlandés es el primer líder del campeonato por delante del barcelonés Piñera, que ha terminado en segunda posición en ambas pruebas.

“Conseguir dos podios en casa es muy especial, aquí entreno cada día. Las sensaciones han sido positivas, hemos tenido muy buen ritmo y mañana tenemos una nueva oportunidad para luchar por la victoria”, ha expresado Piñera.

El piloto del CETDM Sandro Pérez es uno de los protagonistas de la jornada al competir tanto en Fórmula 4 como en la Toyota GT Cup, campeonato que lidera. Pérez ha subido al podio en la primera carrera de la competición monomarca en el Circuit, por detrás de Joan Vinyes y Antonio Albacete.

“Estoy muy contento, he conseguido remontar desde la novena posición pese al hándicap que llevábamos. Vamos a seguir trabajando para pulir cosas de cara a la carrera de mañana”, ha señalado el piloto de Elda tras la carrera.

La piloto valenciana Marta García se estrena este fin de semana en la Toyota GR Cup y ha terminado la primera prueba en una meritoria octava posición.

En cuanto al GT-CET, Aranud Gomez ha logrado el triunfo en la primera prueba por delante de Agustín Sanabria y Lorenzo Mendieta. El valenciano Manuel Bertolín, al volante del BMW M4 GT4 EVO, se ha quedado a las puertas del podio.

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El domingo la actividad en pista continuará con cinco carreras más a partir de las 10:10 horas con acceso gratuito a la tribuna de boxes y al paddock. Además, los aficionados que se acerquen hasta el Circuit podrán conocer a los pilotos y ver el trabajo de los equipos durante el Pit Walk, que tendrá lugar a las 12:00 horas.