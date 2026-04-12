McIlroy da emoción a un Masters de Augusta frustrante para Rahm y Sergio García

El golfista norirlandés Rory McIlroy abrió la puerta a sus perseguidores en la tercera jornada del Masters de Augusta y sirvió un desenlace emocionante para un domingo que compartirán, desde las últimas posiciones, los españoles Jon Rahm y Sergio García.

McIlroy, en busca de ser el cuarto golfista campeón dos años seguidos en el mítico recorrido del estado de Georgia (Estados Unidos), perdió los seis golpes de renta con los que había empezado el sábado y guardó el liderato con mucho sufrimiento, empatado de cara al último asalto con el estadounidense Cameron Young (-11).

El campeón sucumbió en Amen Corner, con 'doble-bogey' en el 11 y 'bogey' en el 12, y trató de mantenerse en el par del día al menos con los 'birdies' en el 14 y 15. Sin embargo, sin pillar una calle ni encontrar algo del juego que deslumbró el día anterior, el norirlandés falló también en el hoyo 17 para un +1 en el día del movimiento que protagonizaron sus perseguidores.

Young, que empezó a ocho golpes, firmó 65 (-7) para ponerse en lo alto de la clasificación, y jugar este domingo el partido estelar con McIlroy. El defensor del título, que amasó una renta histórica en el torneo después de dos días, permitió la emoción con rivales peligrosos al acecho y un domingo que promete bonita pelea.

El estadounidense Sam Burns (-10), el irlandés Shane Lowry (-9), el australiano Jason Day (-8), el inglés Justin Rose (-8) y el número uno del mundo, el estadounidense Scottie Scheffler (-7), quien escaló 17 posiciones con otro 65, tratarán de quedarse el domingo en el Augusta National, recorrido del primer 'major' del año que fue esquivo un día más para los dos españoles en liza.

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Después de superar el corte con suspense, Jon Rahm y Sergio García no encontraron respiro, empatados en +5 y con el consuelo de despedirse jugando juntos la última jornada. El vasco, campeón en 2023, empezó con dos 'birdies' en los primeros tres hoyos, pero en los segundos nueve se volvió a torcer todo. El castellonense, ganador en 2017, tragó como pudo con el 'doble-bogey' en el 17, otro sofocón en una temporada que está consumiendo su ánimo.