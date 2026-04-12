Un Roig Arena a rebosar disfruta de la victoria y retirada de Enoc Solves en el WOW29

El Roig Arena vivió este sábado una de esas noches que marcan un antes y un después en el deporte. Con más de 14.000 espectadores y el cartel de sold out, el recinto del Valencia Basket se convirtió en el epicentro del MMA nacional para albergar el WOW 29, el evento más importante celebrado hasta la fecha en España. Bajo el impulso de Ilia Topuria, y con la presencia de numerosas personalidades, la velada confirmó el crecimiento imparable del deporte en el país.

Ilia Topuria durante WOW29 en el Roig Arena / JM López

El espectáculo trascendió lo deportivo, con música en directo y la participación de Chimo Bayo, en una noche concebida como una auténtica fiesta. Además, tuvimos un momento emotivo para cerrar la noche: la retirada de Enoc Solves. La leyenda de Benicalap se retiró de las MMA tras conseguir el triunfo en su combate ante Ladero: "Que mejor manera que despedirme aquí, con mi gente", confesaba emotivo.

El ambiente acompañó desde el inicio, aunque fue claramente de menos a más. La grada, expectante en los primeros combates, mostró ciertos momentos de impaciencia, pero terminó completamente entregada cuando llegaron los enfrentamientos principales. En los estelares, el Roig Arena ya era una caldera, volcado con cada acción dentro del octágono.

Batan vs Hervías: debut estelar y confirmación

El duelo entre Yunus Emre Batan y David “The Boogeyman” Hervías marcó uno de los puntos más altos de la noche. Desde el primer momento, ambos impusieron un ritmo frenético. Hervías, que partía como favorito, tuvo que trabajar más de lo esperado ante un Batan muy resistente, capaz de absorber golpes claros, incluidos los high kick del español.

El combate se resolvió en el suelo, donde una sumisión obligó a Batan a rendirse. Hervías, que además tuvo que sobreponerse a un corte en la cabeza, firmó un debut estelar sólido y convincente.

Hervás tras su victoria ante Banat / Ismael Bocanegra

Fofirca cumple ante un Venancino que fue el dueño del suelo

El combate entre Antonio Fofirca y Jonatan Venancino dejó más igualdad de la prevista. El peruano complicó especialmente el primer asalto con su jiu-jitsu, frenando el ritmo del español y generando dudas, sobre todo jugando en el suelo.

Sin embargo, el español ajustó en el segundo asalto, encontró mejores golpes en pie y terminó imponiéndose por KO técnico, resolviendo un combate que exigió más de lo esperado.

Rotaru vs Rzepecki: un cierre más intenso de lo esperado

Cuando la noche entraba en su tramo final, el combate entre Corneliu “The Beast of Moldavia” Rotaru y Damian “The Butcher” Rzepecki parecía destinado a dejar sensaciones más frías. Sin embargo, la pelea cambió rápidamente ese guion.

Fue Rzepecki quien tomó la iniciativa, conectando varios golpes claros que terminaron por abrir el rostro de Rotaru, que empezó a sangrar de forma evidente. A partir de ese momento, el combate giró completamente hacia el lado del peleador de la esquina roja.

Rotaru, cada vez más desgastado, llegó al final del segundo asalto muy castigado, incapaz de frenar el ritmo de un Rzepecki que fue creciendo con el paso de los minutos y terminó imponiendo su superioridad en el tramo decisivo del combate.

Solves vs Ladero: victoria en casa, polémica… y retirada histórica

El combate estelar entre Enoc Solves y Daniel Ladero dejó una de las escenas más impactantes de la noche. El valenciano cumplió ante su gente desde el primer momento, arropado por un Roig Arena completamente volcado, y no dio opción a su rival.

Solves impuso su ritmo desde el inicio y resolvió el combate con contundencia, sin que Ladero lograra superar el primer asalto. Todo apuntaba a una defensa clara del cinturón en casa, reafirmando su dominio en la división.

Sin embargo, el desenlace dio un giro inesperado. La pelea fue declarada no contest tras un supuesto rodillazo ilegal que generó una gran confusión tanto dentro como fuera de la jaula. Ni el propio Solves ni el público entendían lo que estaba ocurriendo, en una decisión que dejó desconcertado incluso a Ilia Topuria, presente en el evento.

Pero la noche aún guardaba un último momento histórico. Tras el combate, Enoc Solves anunció su retirada, poniendo fin a su carrera a los 42 años y haciéndolo en casa, en Valencia, ante su gente. El himno regional sonando convirtió el cierre del evento en una escena cargada de simbolismo para una figura clave del MMA nacional, que se despide en el escenario más grande que ha pisado.

Una victoria que quedará marcada no solo por la polémica, sino por ser el último capítulo de una trayectoria que ya forma parte de la historia del deporte en España.

Main card: intensidad y sorpresas

Dentro de la cartelera principal, uno de los combates más seguidos fue el de Nico Medina y Mor Dieye, la llamada “batalla del pueblo”. Aunque Medina partía como favorito y mostró mayor técnica, fue Dieye quien impuso su físico y conectó los golpes más contundentes. El senegalés, incansable durante todo el combate, terminó llevándose la victoria en una de las sorpresas de la noche.

También destacó la rápida finalización de Geison Santana, que apenas necesitó un asalto para someter a Cristian Valencia, dejando una de las actuaciones más contundentes del evento con un mataleón muy pulido.

En otro de los duelos, Klim Gusyev se impuso a Pedro Henrique “Tigrao” Dias en un combate duro, marcado por la resistencia inicial del brasileño y la superioridad posterior del peleador de la esquina roja.

Por su parte, Levi Batchelor se llevó el enfrentamiento ante Kakha Kortkhonjia tras encontrar una guillotina decisiva que cambió el rumbo del combate en un instante.

WOW Academy: el futuro también responde

No podemos olvidarnos de los talentos más emergentes. La velada arrancó con los combates de la WOW Academy, donde el talento emergente volvió a dejar buenas sensaciones.

El valenciano-colombiano Santi Higuera dominó a Jonathan Mendoza, mostrando superioridad clara y firmando una actuación muy sólida.

También se impuso con autoridad Samuel “Humble Terror” Tabi, mientras que Luis Reboredo protagonizó una de las remontadas de la noche al conseguir un KO técnico tras un primer asalto complicado.

Más allá de los resultados, la WOW Academy volvió a consolidarse como una apartado clave para el desarrollo de nuevos peleadores dentro del MMA nacional.

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WOW 29 deja así una noche para el recuerdo, no solo por su dimensión histórica en el Roig Arena, sino por el nivel competitivo mostrado y la respuesta de un público que terminó completamente entregado a una velada que marca un nuevo techo para el MMA en España.