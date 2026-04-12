Solgreen domina y gana la Winter Series J80 del RCNV

La Winter Series J80, organizada por el Real Club Náutico de Valencia, ha llegado a su fin con la proclamación de Solgreen de Manu de Tomás como brillante campeón de la competición, tras una regularidad destacada a lo largo de todo el circuito. El equipo valenciano ha firmado una actuación sólida durante las 39 pruebas completadas a lo largo de 14 intensas jornadas de navegación en las que se ha completado los 7 actos previstos.

El equipo dirigido por De Tomás se ha proclamado campeón tras completar una temporada de notable regularidad, en la que ha logrado 14 triunfos parciales sobre esas 39 pruebas cerradas. Su consistencia a lo largo del curso, iniciado el pasado 18 de octubre, ha sido determinante para alcanzar el título con 79 puntos.

En la clasificación final, Moner Joyeros ARS Sonum ha ocupado la segunda posición con 138 puntos, mientras que Fertilis, bajo la dirección de Lucas González, ha cerrado el podio con 178 puntos.

Crónica de la prueba final

En esta séptima y última entrega, el viento ha condicionado de forma decisiva el desarrollo del programa, especialmente durante la jornada dominical, en la que la lluvia también hizo acto de presencia y únicamente se pudo completar una prueba.

El sábado se disputaron cuatro pruebas, en las que el balear Sal, de Cati Darder, cerró la jornada al frente de la clasificación con 13 puntos, seguido de Solgreen con 15. El ISER, de Javi de Tomás, acumuló 22 puntos, los mismos que Fertilis, mientras que Sailing For Us y Saetta finalizaron empatados con 24 puntos.

La jornada del domingo ha estado marcada por un viento flojo y muy inestable, que ha condicionado el programa y ha dificultado notablemente tanto la labor del comité de regatas como la de las propias tripulaciones. En estas circunstancias, la victoria ha correspondido a Fertilis. En una prueba muy ajustada, las diferencias en las posiciones de llegada han resultado determinantes: el hasta entonces líder provisional, Sal, ha finalizado en sexta posición, mientras que Solgreen ha cruzado la línea de meta en tercera posición, por detrás de Saetta III.

Este desenlace configura el podio de esta séptima entrega con Solgreen en primera posición, seguido de Sal y Fertilis.

Clasificaciones finales

Tras los siete actos celebrados, el podio de la clasificación general queda configurado con Solgreen en primera posición, seguido de Moner Joyeros ARS Sonum y Fertilis, todos ellos del RCN de Valencia.

Por su parte, Sailing For Us, de Mª José Algarra, se adjudica el trofeo en la categoría Mixta, finalizando además en la cuarta plaza de la general absoluta. Asimismo, FM Grupo Tecnológico, de Miguel Santa Úrsula, se impone en la categoría B.

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La entrega de trofeos, celebrada en el área social del RCNV, ha contando con la presencia de Andrés Arlandis, presidente del Club, acompañado por Toni Garcés, Vocal de Crucero y Rafa de Tomás, Capitán de Flota J80, además de Jorge de la Nuez, en representación de la Clase J80 España.