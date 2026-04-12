Topuria: “Somos la promotora número dos del mundo y es cuestión de tiempo que seamos la número uno”

Ilia Topuria compareció tras WOW 29 con un discurso claro: satisfacción por el crecimiento del evento, ambición con el futuro de la promotora y confianza total en su próximo combate. El hispano-georgiano celebró el lleno histórico del Roig Arena, con 14.000 espectadores, y dejó claro que el proyecto de WOW no tiene techo.

Ilia Topuria durante WOW29 en el Roig Arena / JM López

¿Qué ha significado para ti WOW 29?

“Hice mi debut profesional en Valencia, romper el récord de audiencia aquí es algo que me ha tocado el corazón. Ha sido histórico sin lugar a duda”.

¿En qué punto está WOW a nivel internacional?

“Esto va a sonar un poco raro… porque nunca me gusta ni celebro ser el número dos de nada, pero desde mi percepción somos la promotora número dos ahora mismo a nivel mundial. Y es cuestión de tiempo que seamos los números uno”.

Topuria insistió en esa idea:

“Para mí, dentro de mí, ya somos los números uno. Es cuestión de tiempo que así se manifieste. A estas alturas, viendo todo lo que he visto en mi carrera, sin lugar a dudas es la UFC y después está WOW”.

¿Planes de expansión internacional?

“No estamos enfocados precisamente en lo internacional. Queremos ir trabajando poco a poco e ir explorando territorios. Es cuestión de tiempo”.

En esa línea, también dejó entrever que el crecimiento pasa por aumentar la frecuencia de eventos para generar recurrencia y ampliar la base de aficionados.

¿Qué opinas de la polémica en el combate de Enoc Solves?

“No lo he entendido mucho, le hubiera dado como ganador a Enoc. Si hubo algún golpe ilegal le hubiera avisado en el momento. Como no fue así, le hubiera dado como ganador. Tampoco soy árbitro y controlo muy bien todo el reglamento”.

¿Un mensaje para la afición española antes de tu combate?

“No tengo ninguna duda de mi victoria, voy a viajar para recogerla. Espero que se sienta orgullosa toda la afición española”.

¿Te gustaría ver la UFC en España?

“No lo sé, pero sin duda me gustaría vivirlo. Un evento en España, en el Bernabéu, sería el escenario ideal”.

¿Qué combates destacarías de la noche?

“Damian ‘The Butcher’ y Hervías. Esos han sido los dos combates con los que todo el mundo se ha quedado”.

¿Qué consejo darías a los futuros luchadores?

“Que sean ellos mismos, que saquen su carácter y su forma de ser. Nadie te puede ganar en ser tú porque eres inigualable”.

Si la UFC viniera a España, ¿por qué no en el Roig Arena?

“Los que deciden son ellos. Si me dijeran de pelear en Tabarca, pues pelearía en Tabarca”, bromeó.