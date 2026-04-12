La UPV desentraña los secretos científicos del mundo del pádel

Investigadores del instituto ai2 de la Universitat Politècnica de València (UPV) se adentran en algunos de los secretos científicos del mundo del pádel con "La ciencia del pádel", una nueva iniciativa de divulgación científica audiovisual sobre ciencia y deporte.

En esta nueva entrega, los investigadores descubren algunos de los secretos científicos que se esconden detrás de este deporte y está previsto que durante los próximos meses se adentrarán también en disciplinas como el running o la natación, entre otras.

¿Qué es el punto dulce de la pala? ¿Cómo se produce el llamado spin de la bola? ¿Influye la altitud o la temperatura? Son algunas de las preguntas que aborda esta nueva serie de divulgación, que incluye un total de siete microespacios audiovisuales sobre el mundo del pádel, ha informado la UPV.

Todos los microespacios han sido grabados en el Laboratorio Testea Sport Lab, situado en el Ciudad Politécnica de la Innovación y único en todo el mundo dedicado al pádel", y en las pistas de pádel del campus de Vera de la UPV.

Todos los capítulos están disponibles en el canal de YouTube de la UPV y, además, las pistas de pádel de la UPV incorporan desde ahora un nuevo QR, desde el que se puede acceder a la lista de reproducción de la serie.

Impulsada por el Área de Comunicación, a través de su Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+I), "La ciencia del pádel" cuenta además con la colaboración del Área de Deportes de la UPV y la empresa Testea Sport Lab.

Tras el estreno de estos microespacios, el equipo del Área de Comunicación y del Área de Deportes de la UPV trabaja ya en una nueva serie, que estará centrada en este caso en el mundo del running y que se estrenará en el último trimestre de este curso.

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Ambas forman parte además del Plan anual de comunicación y divulgación científica de la UPV y cuentan con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.