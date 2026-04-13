El CAU no puede con el Bilbao

El CAU Rugby Valencia sufrió un duro correctivo en su visita al Polideportivo de Errekalde, donde cayó con claridad por 32-12 frente a un Universitario de Bilbao que se mostró superior en todas las facetas del juego. Esta derrota, correspondiente a la quinta jornada de la Fase de Ascenso a División de Honor B, supone un serio paso atrás en las aspiraciones del conjunto valenciano.

El encuentro arrancó con ritmo vertiginoso, en una primera mitad marcada por el intercambio de golpes y la igualdad inicial. Sin embargo, el conjunto vasco supo elevar una marcha más cuando el partido lo requería. En un abrir y cerrar de ojos, el Universitario encadenó tres ensayos prácticamente consecutivos que dejaron muy tocado a un CAU que comenzaba a desinflarse.

Pese a una leve reacción en el tramo final del primer tiempo, los valencianos no lograron revertir la dinámica y se marcharon al descanso con un preocupante 22-12 en contra.

Tras la reanudación, el guion no cambió. El Universitario de Bilbao golpeó de nuevo con un ensayo que ampliaba la brecha y dejaba el partido muy cuesta arriba para los visitantes. El CAU, desacertado en todas las líneas, no supo aprovechar ni siquiera una superioridad numérica momentánea tras la expulsión temporal de un jugador local.

Los errores se acumularon: fallos de manos, indisciplina y una alarmante falta de claridad en ataque impidieron a los valencianos meterse de nuevo en el partido. Lejos de relajarse, el conjunto bilbaíno olió la sangre y volvió a castigar con dureza, firmando una nueva marca que sentenciaba definitivamente el choque.

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El 32-12 final refleja con crudeza lo sucedido sobre el césped: un CAU superado y un Universitario de Bilbao que dio una lección de eficacia, intensidad y control. Un resultado que obliga a los valencianos a reaccionar de inmediato si no quieren ver cómo se desvanecen sus opciones de ascenso.