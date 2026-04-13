La ciudad de Gandia se convirtió este fin de semana en el gran referente del calendario autonómico, acogiendo una doble jornada de competición con la celebración del Campeonato Autonómico de Acuatlón el sábado y, ya el domingo, el Triatló Ciutat de Gandia, primera sede en modalidad de triatlón de la Lliga de Clubs Caixa Popular 2026. Claudia Bresó y David Blanes reinan en el autonómico de acuatlón.

La jornada del sábado reunió a más de 100 deportistas que compitieron por los títulos autonómicos en la modalidad de acuatlón, sobre un recorrido de 1.000 metros de natación y 5.000 metros de carrera a pie.

La competición femenina abrió el programa, con un grupo cabecero formado por Claudia Bresó, Miriam Parreño, Andrea Ródenas y Laia Ferragud tras el segmento de natación. Tras una rápida transición, la carrera a pie decidió la prueba, donde Claudia Bresó se mostró intratable para proclamarse campeona autonómica. El segundo puesto fue para Andrea Ródenas (Club Deportivo Triaspe), mientras que Laia Ferragud (Triatló Algemesí) completó el pódium.

Gandia, epicentro del triatlón y acuatlón autonómico en un intenso fin de semana deportivo. / SD

En categoría masculina, el primero en salir del agua fue Isaac Navalón, seguido de Joan Muñoz, con un grupo perseguidor muy compacto que acabaría decidiendo las medallas en el segmento final. Tras los 5 kilómetros de carrera, David Blanes (Club Triatló Gandia) se alzó con la victoria y el título de campeón autonómico, por delante de Alan Collado (C.E.A. Bétera) y del triatleta local Miguel Fernández (Club Triatló Gandia).

Campeonato Autonómico de Acuatlón Paralímpico

La jornada también acogió el Campeonato Autonómico de Acuatlón Paralímpico, con destacada participación de deportistas de la Comunitat Valenciana:

Héctor Català (C.E.A. Bétera), junto a su guía Martín Civera, en categoría PTSVI2

Iván Espejo (C.T. Tritortugas Quart), en PTWC2

Pau Alabau (Club Avant Moncada Triatló i Paratriatló), vencedor en PTS7

Valeriano Moreno (CEC Antella), en PTS4

La jornada se completó con pruebas escolares, cerrando un sábado marcado por el gran ambiente deportivo y la alta participación.

Gandia, epicentro del triatlón y acuatlón autonómico en un intenso fin de semana deportivo / SD

Gandia inaugura la Lliga de Clubs Caixa Popular

El domingo fue el turno del Triatló Ciutat de Gandia, que reunió a más de 400 triatletas de clubes de Segunda y Tercera División, dando inicio a la temporada de triatlón en la Comunitat Valenciana dentro de la Lliga de Clubs Caixa Popular 2026.

La meteorología volvió a generar incertidumbre, aunque finalmente la prueba pudo desarrollarse con normalidad pese a la aparición intermitente de la lluvia.

Competición femenina

La jornada arrancó con la prueba femenina. A nivel individual, la victoria fue para Pilar Abella (Triatlón Castellón).

En la clasificación por clubes, los resultados fueron:

Segunda División

1.º 3 Reptes Triatló L’Olleria

2.º Club Triatlón Castellón

3.º Club Avant Moncada Triatló i Paratriatló

Tercera División

1.º A7 Triatló LAW

2.º S.D. de la Universitat Politècnica de València

3.º 360 Team

Competición masculina

En la prueba masculina, los triatletas afrontaron un recorrido de 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros de carrera a pie. El más rápido en meta fue Jaume Gironés (Triatló Ontinyent).

Por clubes, la clasificación fue la siguiente:

Segunda División

1.º Triatló Ontinyent

2.º Best Of You 3PW Almazora

3.º 360 Team

Tercera División

1.º Trisud

2.º A7 Triatló LAW

3.º C.D. Adesavi San Vicente Triatlón

Con este intenso fin de semana, Gandia cierra con éxito una doble cita que refuerza su papel como sede clave del calendario autonómico, combinando competición de base, alto nivel y campeonatos oficiales.

La Lliga de Clubs Caixa Popular 2026 continuará el próximo 2 de mayo con el Triatlón por Relevos de Bétera, donde competirán clubes de Primera, Segunda y Tercera División en formato de relevos.