Una gran segunda parte aúpa al Fertiberia al coliderato

El tempranero 2-0 que lograron los porteños gracias a un par de intervenciones de Dani Martínez fue respondido de inmediato por los ibicencos, que devolvieron la igualdad al marcador. Las constantes mínimas ventajas de un tanto de los locales llegaron a partir de las transiciones de Antonio Capitán, que ya sumaba tres goles en los primeros ocho minutos. Una exclusión de dos minutos sobre el propio Capitán no fue aprovechada por los visitantes y el Fertiberia volvió a abrir brecha con el 7-5. En el minuto 12, el reciente fichaje Julen Urruzola realizó su debut.

Los de la isla probaron a atacar siete contra seis, una novedad táctica que no dio resultado, ya que en el minuto 16 llegó una nueva máxima ventaja para los valencianos con el 10-7. La defensa 5:1, en cambio, sí les funcionó a los visitantes, que lograron igualar de nuevo el partido en el minuto 22 (11-11). El tiempo muerto solicitado por Eugenio Tilves en el minuto 23 surtió efecto y sus pupilos se pusieron por primera vez por delante en el marcador (11-12). De hecho, se marcharon al descanso con su mayor ventaja hasta el momento: 12-15.

Un parcial de 3-0 en los primeros seis minutos de la reanudación volvió a meter de lleno en el partido a los valencianos. Arnau Fernández vio la tarjeta roja directa en el minuto 33. La defensa local elevó sus prestaciones y, durante ese tramo, el Trasmapi HC Eivissa solo fue capaz de anotar un gol. Al ver cómo su rival le daba la vuelta al marcador con el 17-16, Eugenio Tilves se vio obligado a detener el choque en el minuto 37. Una superioridad numérica permitió a los locales ampliar la renta hasta el +4 (20-16) y posteriormente al +5 (21-16).

Los visitantes se quedaron sin tiempos muertos en el minuto 42, viendo cómo se les escapaban las opciones de puntuar. Una doble parada de Juani Villarreal, una vez superado el ecuador de la segunda parte, frenó el intento de remontada de los ibicencos. Las lesiones de Mauricio Basualdo y Fernando González complicaron todavía más sus aspiraciones. Antonio Capitán, con una exhibición en ambos lados de la pista, terminó de sentenciar el encuentro en los minutos finales.

Con esta victoria, el Fertiberia Puerto Sagunto empata a 41 puntos en lo más alto de la clasificación con el Cajasol Sevilla BM Proin, aunque el conjunto sevillano mantiene el liderato al tener ganado el golaveraje particular. Además, estos dos nuevos puntos aseguran matemáticamente al conjunto valenciano, como mínimo, la disputa de la fase de ascenso a la Liga Nexus Energía ASOBAL.

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El siguiente compromiso para el Fertiberia será visitar al Barça Atlètic el próximo sábado a partir de las 17:00 horas en la Ciudad Deportiva Joan Gamper.