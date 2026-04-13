El Huesitos La Vila sufrió una contundente derrota en el Bienvenido Nieto de Burgos ante un rival muy superior de principio a fin (76-22). El equipo de Falu Quirelli se fue desvaneciendo a medida que fueron pasando los minutos sin apenas poder acercarse a la zona de palos. Las numerosas bajas que acumula el Huesitos fueron un lastre para el equipo al igual que en los últimos partidos. Pese a ello, los jugadores lo intentaron, pero muy lejos de inquietar a los locales, que fueron sumando ensayos en una segunda parte convertida en un monólogo del Burgos.

El Huesitos La Vila sufre una dura derrota en Burgos / SD

El Huesitos se queda sin opciones de conseguir la cuarta plaza que permitiría jugar en casa el partido de cuartos de final. El equipo despedirá la segunda fase de la competición el próximo fin de semana con un desplazamiento a Madrid para jugar ante el Liceo. De cualquier forma, el conjunto vilero ya ha conseguido el objetivo de la temporada con la permanencia en la máxima categoría un año más.