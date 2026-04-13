IMED Hospitales lanza IMED Activa, una unidad pionera que integra deporte y salud en Valencia
El centro impulsa un modelo innovador que apuesta por la prevención, el trabajo multidisciplinar y el papel activo del paciente para mejorar su salud y rendimiento físico
Sara Rodríguez
IMED Hospitales ha dado un paso más en su apuesta por la medicina preventiva y personalizada con la puesta en marcha de IMED Activa, una innovadora unidad que integra bajo un mismo techo distintas disciplinas vinculadas al ejercicio, la recuperación y el bienestar. El objetivo: cambiar el paradigma tradicional de la atención sanitaria hacia un modelo centrado en la prevención y la mejora de la calidad de vida.
La iniciativa fue presentada por Diego Belarte Molina, quien explicó que el nuevo enfoque “busca una visión global de la salud basada en el movimiento, no en la reacción ante el problema”. Esta filosofía sitúa al paciente en el centro de un proceso continuo que abarca desde la prevención hasta el rendimiento deportivo y la recuperación de lesiones.
Un modelo integral con múltiples especialidades
Uno de los aspectos diferenciales de IMED Activa es la integración de servicios que habitualmente operan de forma independiente. En un mismo espacio hospitalario conviven áreas como fisioterapia avanzada, readaptación, ejercicio físico, medicina deportiva, cardiología deportiva, biomecánica, nutrición, podología y medicina hiperbárica. Todo ello con acceso a tecnología diagnóstica y equipamiento especializado.
La unidad se estructura en tres grandes áreas:
- Estilo de vida: orientada a personas que buscan mejorar su bienestar mediante el movimiento, incluso sin patología previa.
- Rendimiento: dirigida a deportistas profesionales y amateurs que desean optimizar su desempeño.
- Área médico-sanitaria: centrada en el tratamiento integral de lesiones y patologías mediante programas personalizados y escuelas de salud específicas.
De la medicina reactiva a la prevención activa
El planteamiento de IMED Activa supone un cambio cultural en la relación del paciente con su salud. Frente al modelo tradicional, basado en acudir al médico cuando aparece el problema, esta unidad promueve un enfoque proactivo. Según Belarte, “cuando vienes a prevenir, trabajamos de forma global para que ese problema no aparezca o no vuelva”.
Este modelo no solo busca mejorar los resultados clínicos a largo plazo, sino también reducir recaídas y aliviar la presión sobre el sistema sanitario.
Trabajo coordinado y paciente protagonista
Otro de los pilares de IMED Activa es el trabajo en equipo. Médicos, fisioterapeutas y especialistas en ejercicio colaboran de forma constante, compartiendo información para diseñar planes personalizados y optimizar los tiempos de recuperación.
Además, la unidad apuesta por un paciente activo, implicado en su propio proceso de salud. La adherencia a los programas se refuerza mediante motivación, hábitos saludables y propuestas adaptadas a cada perfil. “La salud es movimiento. Hay que estar activo diariamente”, afirmó Belarte al respecto.
Tecnología y equipamiento de última generación
Las instalaciones están diseñadas para integrar tratamiento, entrenamiento y diagnóstico. Disponen de tecnología de fisioterapia avanzada —como ecografía, diatermia, magnetoterapia o presoterapia—, sistemas de valoración funcional, equipamiento de fuerza y maquinaria cardiovascular para la recuperación aeróbica.
Disponible en dos centros de Valencia
IMED Activa ya está operativa en dos centros de la red en la ciudad: Hospital IMED Colón y Hospital IMED Valencia. Ambos espacios están preparados para ofrecer esta nueva propuesta de salud activa, que refuerza el compromiso del grupo con una medicina más coordinada, preventiva y orientada al bienestar sostenible.
Con este lanzamiento, IMED Hospitales redefine el concepto de salud, entendida no como un estado puntual, sino como un proceso continuo en el que el movimiento juega un papel esencial.
- La imagen de la vergüenza y que saca los colores al Valencia CF. ¡No te la pierdas!
- Gourlay cambia su postura sobre el director deportivo en el Valencia CF
- Topuria: “Somos la promotora número dos del mundo y es cuestión de tiempo que seamos la número uno”
- Jean Montero gana el gran duelo dominicano en Málaga
- Muriqi deja helados a Valencia CF, Elche CF y Levante UD. ¡Así está el descenso!
- Lucas Beltrán: 'Es una mierda
- ¿Por qué no se paró el juego con Cömert en el suelo? Corberán responde
- Fichaje para el Real Madrid: ¡Florentino Pérez trae de vuelta a Toni Kroos!