El Masters podría echar a Sergio García por su actitud

Sergio García, como ganador del Masters de Augusta en la edición del 2017, tiene el derecho de jugar el torneo de por vida, como el resto de campeones del primer ‘Grande’ de la temporada. Aunque algunas voces ya se han levantado pidiendo que al español le sea prohibida la participación en el torneo de por vida después de grave incidente que protagonizó en el hoyo dos del recorrido de Augusta.

Tras un primer bogey en el uno y una mala salida en el hoyo dos, el de Borriol, totalmente frustrado por su juego, decidió sacar toda su rabia golpeando con fuerza el tee de salida, y que le produjo algunos daños, y también a su propio driver, que quedó inutilizado después de pegarle a un enfriador de bebidas, rompiendo la cabeza y ya no pudo usarlo para el resto de la vuelta.

Una situación de tensión que no pasó desapercibida por los rectores de Augusta, que se acercaron al jugador durante el recorrido del cuarto hoyo para notificarle que había recibido una advertencia por mala conducta, la primera vez que sucede en la historia del Masters.

Sergio no mostró arrepentimiento

El castellonense, después de la vuelta, se negó en redondo a hablar sobre el incidente sobre el que pasó de pie juntillas por encima a pesar de las preguntas de los periodistas, y se mostró poco arrepentido, por no decir que un tanto altanero sobre un incidente que dijo que “obviamente no estoy súper orgulloso de ello, pero a veces pasa”, reconociendo con boca pequeña su error. Aunque el tema puede traer cola y acabar con una sanción dura, cosa que nunca se ha producido con un campeón del Masters.

El ex campeón y comentarista de ESPN, Mike Greenberg, pidió abiertamente que el jugador no reciba la invitación de volver nunca al torneo. En un post en X, dijo que “la excepción de jugar el torneo de por vida es un privilegio de Augusta con sus campeones, pero debe existir ese mismo respeto de manera recíproca, y no hay ninguna norma que diga que un ex campeón no le pueda ser prohibido jugar de por vida. No sé si querrán que Sergio vuelva después de toda la basura que ha producido este domingo”, dijo.

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Mientras, el jugador salió a la carrera de Augusta pensando en el próximo torneo del LIV Golf que se jugará en México City, aunque habrá que esperar a ver si esas palabras de Greenberg las recogen los rectores de Augusta y deciden sancionar al español.