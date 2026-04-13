La última jornada de la Liga Regular definirá los Play Off en la Liga Guerreras Iberdrola

La Liga Guerreras Iberdrola pondrá punto y final a su liga regular con los equipos definidos tanto para los play-offs como para el play-down, aunque con los puestos del cuarto al octavo aún pendientes de concretarse en la última jornada. Un fin de semana en el que las cámaras de Teledeporte estarán presentes en el Palau d'Esports de Granollers para retransmitir el encuentro entre KH-7 Granollers y AtticGo Elche.

COSTA DEL SOL MÁLAGA Y MECALIA ATLÉTICO GUARDÉS ADELANTAN SUS PARTIDOS POR LA EHF EUROPEAN CUP

Costa del Sol Málaga y Mecalia Atlético Guardés abrirán la jornada 26 de la Liga Guerreras Iberdrola entre martes y miércoles. Pese a los dos puntos que separan a ambos equipos, tercero y cuarto clasificados, no existe opción de que las guardesas le arrebaten la posición a las malagueñas, al tener el goal average ganado el equipo de Jesús Gallardo. Dos partidos que se verán adelantados debido a las semifinales que enfrentarán a ambos contendientes en la EHF European Cup.

Málaga visitará mañana martes, 14 de abril, a un Cicar Lanzarote Ciudad de Arrecife ya descendido a la División de Honor Oro femenina. Desde las 21:00 h (20:00 h insular), el Pabellón Municipal de Titerroy se despedirá de la máxima categoría ante un claro aspirante al título como es el equipo de Gallardo. Para las malagueñas, con la tercera posición asegurada, el encuentro servirá para preparar la trascendental cita del domingo en competición europea.

KH 7 Granollers / KH 7 Granollers

Para Guardés, los dos puntos se antojan clave. Las discípulas de Ana Seabra no tienen asegurado su billete para los play-offs como cuartas clasificadas, y necesitan sumar, al menos, un punto en el Pabellón René Marigil este miércoles a partir de las 20:00 h. Deberán hacerlo ante un Club Balonmano Morvedre que ya está destinado a pelear por su permanencia en la Liga Guerreras Iberdrola a través del play-down.

EL SÁBADO, COLOFÓN A LA JORNADA CON ATTICGO ELCHE VISITANDO EL PALAU D'ESPORTS DE GRANOLLERS

El Partido Estrella de esta última jornada de liga regular en la Liga Guerreras Iberdrola llevará a las cámaras de Teledeporte hasta el Palau d'Esports de Granollers, que acogerá el último partido de la temporada para su primer equipo femenino. Desde las 19:00 h del sábado, 18 de abril, Granollers se despedirá como noveno clasificado ante un AtticGo Elche que se jugará la séptima posición. Las ilicitanas necesitan puntuar en el feudo vallesano para asegurarse ese puesto, ya que Grafometal Sporting La Rioja acecha a solo un punto de distancia.

Precisamente, las riojanas se aferran a esa oportunidad de hacerse con la séptima posición. Las pupilas de Luismi Ascorbe recibirán a un Conservas Orbe Zendal Porriño que también tiene en juego ganar una posición, y medirán fuerzas el sábado a partir de las 19:00 h en el Palacio de los Deportes de La Rioja. Las locales necesitan ganar y que Elche pierda, y deberán hacerlo ante un equipo gallego que ya ha demostrado su alta competitividad esta temporada. Para el equipo dirigido por Ismael Martínez solo vale la victoria, y esperar que Replasa Beti-Onak no puntúe en su visita al Ciudad de Elda Florentino Ibáñez.

Horarios / LIGA GUERRERAS IBERDROLA

La quinta posición es la última que queda por definirse. Beti-Onak jugará en casa del Elda Prestigio el sábado a las 19:00 h para asegurar esa plaza, además de optar a una cuarta que depende enteramente del partido de Mecalia Atlético Guardés, que se disputa el miércoles. Al igual que ocurre en el duelo de las gallegas ante Morvedre, las eldenses no se jugarán nada en esta jornada 26.

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DOS PARTIDOS SIN TRASCENDENCIA EN LA CLASIFICACIÓN

Los duelos de los dos primeros clasificados, Super Amara Bera Bera y Rocasa Gran Canaria, no tendrán impacto directo en la clasificación de la Liga Guerreras Iberdrola. Donostiarras y canarias mantendrán las dos primeras posiciones, y sus rivales, Caja Rural Aula Valladolid y Zonzamas Plus Car Lanzarote, tampoco verán afectado su futuro en el play-down. Ambos encuentros se disputarán el sábado a las 19:00 h: Zonzamas recibirá en el Pabellón Municipal de San Bartolomé a Rocasa, mientras que el Pabellón Municipal José Antonio Gasca será el escenario que cierre la liga regular para Bera Bera ante Aula Valladolid.