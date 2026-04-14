Analia Zanichelli y Raúl Blázquez ganan la XXI Carrera Pedestre de Sant Vicent

Analia Zanichelli y el nuciero Raúl Blázquez (C.A. La Nucía- CAB) fueron los ganadores de la XXI Carrera Pedestre de Sant Vicent, bajo la lluvia intermitente y terreno complicado. 100 deportistas desafiaron al clima adverso y participaron en esta carrera campo a través de 8 km. que tuvo tres categorías: carrera, senderismo (Volta a Peu) y marcha nórdica, con su tradicional meta en la ermita del Captivador, en plenas “Festes de Sant Vicent”, dónde se realizaron las carreras infantiles

Esta carrera está organizada por el Club de Atletismo de La Nucía- CAB y el Club de Senderismo La Nucía con la colaboración de la concejalía de Deportes del Ayuntamiento de La Nucía, l’Associació de Penyes y Majorals 2026-Penya Els Festers, Equipo Off Rod La Nucía y Coloma La Nucía Bike Club.

Ganadores: Zanichelli y Blázquez

La carrera pedestre (carrera campo a través, cross o trail) de La Nucía salió a las 9,30 desde la plaça Major con una lluvia intermitente y el piso mojado, el pasado domingo. A pesar del clima adverso 100 valientes tomaron la salida, para completar un exigente recorrido mixto de asfalto y monte, con exigentes subidas, espectaculares sendas, para llegar a la “festiva meta” en la ermita de Sant Vicent del Captivador, dónde se estaban celebrando les “Festes de Sant Vicent Ferrer” de La Nucía. Esto hace que cada año corran más “festeros” con las camisetas de las “penyes”

El más rápido de esta “mojada” edición de 2026 fue el atleta nuciero Raúl Blázquez del Club Atletismo La Nucía- CAB con un tiempo de 31:44, entrando sólo en meta en el Captivador. En segunda posición entró Alessandro Menegardi (Fulminea Running Team) con 32:22 y completó el pódium 3º Pau Gimeno Espin con 32:33.

La Nucia Carrera. / SD

Tras finalizar se entregaron los trofeos en la puerta de la ermita de Sant Vicent con la presencia de la reina de les festes Mari Aznar y damas, los concejales Sergio Villalba y Vicente Ripoll y Pepe Brotons, pte. Club Atletismo La Nucía.

Noticias relacionadas

La Nucia Carrera. / SD

Carreras Infantiles

Las Carreras Infantiles de Sant Vicent se desarrollaron, una vez finalizada la Carrera Pedestre, en la misma Ermita de Sant Vicent del Captivador de La Nucía. Los “futuros atletas” corrieron en esta jornada deportiva-festiva, con gran presencia de alumnos de la “Escuela de Atletismo” del C. La Nucía- CAB.