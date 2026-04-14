Bronce de la UJI en el Campeonato de España Universitario de Natación

El equipo femenino de la Universitat Jaume I firmó un resultado histórico en el Campeonato de España Universitario de Natación en piscina corta, celebrado los días 11 y 12 de abril en la piscina de la Universidad de Granada. Para satisfacción de la Federación de Natación de la Comunitat Valenciana, el conjunto castellonense consiguió un brillante tercer puesto en la clasificación femenina, solo por detrás de la UCAM Murcia, que dominó la competición, y de la Universitat de Barcelona. El campeonato reunió a 275 nadadores de 43 universidades de todo el país.

La FNCV tuvo un papel destacado con la participación de 52 deportistas procedentes de nueve universidades. El balance fue muy positivo, con un total de 17 medallas individuales repartidas entre tres oros, ocho platas y seis bronces. En la clasificación general por equipos, la Universitat Jaume I terminó en quinta posición, consolidándose como la mejor universidad valenciana del campeonato.

El equipo femenino de la UJI fue uno de los grandes protagonistas gracias a una actuación colectiva muy sólida, que culminó con un tercer puesto nacional y confirma el crecimiento de la natación universitaria en la provincia de Castellón.

Los nadadores valencianos ofrecieron actuaciones de gran nivel. Nacho Campos, de la Universidad Cardenal Herrera, fue uno de los nombres propios del campeonato al conseguir cuatro medallas. En las pruebas de velocidad en libre y mariposa, así como en estilos, firmó marcas muy destacadas que lo situaron entre los mejores del torneo.

María Candela, de la Universidad de Alicante, compitiendo en categoría adaptada, logró tres medallas tras completar con solvencia las pruebas de espalda y libre, con registros que le permitieron subir al podio en todas sus participaciones. Ángela Martínez, de la Universidad Isabel I, firmó una gran actuación en la prueba de fondo, consiguiendo medalla en los 800 metros libres con un ritmo sostenido durante toda la carrera. Quique Alhambra, de la Universitat de València, también destacó con tres medallas, mostrando un excelente rendimiento en las pruebas de libre, mariposa y espalda.

Víctor García, de la Universitat Jaume I, logró subir al podio en la prueba de braza, demostrando un alto nivel técnico y competitivo. También en braza, Jaime Laparra, de la Universitat de València, completó una gran actuación en su categoría adaptada. Àlex Acàmer, de la Universitat Jaume I, firmó una excelente marca en los 200 metros libres, confirmando su buen momento de forma. Por su parte, Mireia López, también de la UJI, consiguió un destacado resultado en la prueba de braza en categoría adaptada.

Éxito en relevos

Los relevos fueron clave en el éxito del equipo castellonense. En el relevo mixto de estilos, el cuarteto formado por Àlex Acàmer, Andreu Jovani, Valeria Penichet y Lucía Beltrán completó una gran actuación que les permitió subir al podio.

En el relevo mixto de libre, el equipo integrado por Àlex Acàmer, Víctor García, Claudia Fandos y Cristina Ciobanu volvió a mostrar el potencial colectivo de la Universitat Jaume I, logrando otro gran resultado para el conjunto.

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La actuación global de la Universitat Jaume I, y en especial de su equipo femenino, consolida a la universidad como una de las grandes referencias de la natación universitaria en la Comunitat Valenciana. Un bronce que sabe a victoria y que abre un futuro prometedor para la natación castellonense.