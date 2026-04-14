Quique Llopis, candidato al premio 'Atleta del Año'

Quique Llopis aspira a conquistar un nuevo título, esta vez en la Gala del Atletismo Español, que se celebrará a las 19.30 horas en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, la mejor temporada en pista cubierta de su carrera. El valenciano es uno de los nominados a recibir el premio 'Atleta del Año 2025' al que también aspiran Mohamed Attaoui, Paul McGrath, Marta García, María Pérez y Paula Sevilla.

Llopis, también en la elite internacional de las vallas, firmó la cuarta plaza en los 110 metros de la cita disputada en la capital japonesa, y en pista cubierta igualó su propio récord nacional con 7.48. Aunque la temporada en pista cubierta 2025-2026 ha sido brillante para Quique Llopis que ha firmado la mejor de su carrera, los galardones premian a los mejores atletas de 2025 por lo que no se tendrán en cuenta la medalla de plata conquistada por el de Bellreguard en el Mundial Short Track de Torum, Polonia, ni el récord de España que estableció en dicha final con un registro de 7.42. Además, Quique Llopis se coronaba campeón de España en el Luis Puig, escenario del Campeonato de España Short Track (pista cubierta).

Los 'rivales' 'de Llopis

Attaoui, instalado en la elite mundial del mediofondo, fue quinto en los 1.500 metros de los Mundiales de Tokio 2025, ganó los 800 del Europeo de selecciones disputado en Madrid y batió el récord de España de 1.000 con 2:12.25.

El joven marchador McGrath se incorporó a la relación de mejores especialistas con el bronce en los 20 kilómetros de dichos Mundiales y ganó en el Europeo de marcha por equipos de Podebrady.

En cuanto a las finalistas a mejor atleta femenina, Marta García acabó en la séptima plaza en los 5.000 metros de Tokio 2025 y en los 3.000 de los Mundiales bajo techo, así como fue cuarta europea en esta última distancia y batió su récord nacional de los cinco kilómetros con 14:33.40, entre otros logros.

El atletismo español celebra su gala anual / RFEA

María Pérez, otra de las favoritas

La marchadora del Diputación Valencia CA, María Pérez firmó otra campaña para la historia. La granadina fue bicampeona mundial de 20 y 35 kilómetros marcha, con lo que accedió al selecto grupo de atletas que han logrado este éxito junto a mitos como Usain Bolt, Mo Farah o Carl Lewis, con lo que fue elegida por World Athletics como mejor atleta del mundo fuera del estadio.Además ganó en el Europeo por equipos en el plano individual y se colgó la plata por conjuntos.

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Paula Sevilla estuvo brillante en los 400 metros, prueba en la que fue bronce continental en pista cubierta igualando el récord nacional de Sandra Myers con 50.99, y fue importante en el oro del 4x400 y la plata del 4x100 en los Mundiales de relevos.