Resultados del fin de semana

Baloncesto

Euroliga masculina: Valencia Basket 102-84 Panathinaikos AKTOR Athens. El Roig Arena vibra con un Valencia Basket cabeza de serie.

Clasificación.

Liga ACB: Unicaja de Málaga 89-96 Valencia Basket. Jean Montero gana el gran duelo dominicano en Málaga.

Clasificación.

Primera FEB: HLA Alicante 74-87 Inveready Gipuzkoa

Clasificación.

Segunda FEB: Proinbeni UPB Gandia 82-52 Ciudad Molina Basket; CB Getafe 99-80 Club Esportiu Bàsquet Llíria; Amics Castelló 108-69 Maderas Sorlí Benicarló.

Clasificación.

Tercera FEB: Grupo EA: CB Morvedre 98-71 Halal Food Quality Uixó Bàsquet; Fundació Caixa Rural Vila-real 69-53 CB Jovens Almàssera; BC Peñíscola 73-62 Bauhaus Godella; Cemalu Aldaia 66-88 CB Puerto Sagunto; Topsurface NB Paterna 55-64 Socage Jovens L'Eliana; Amics Castelló B 60-78 CB Tabernes Blanques Fernando Gil; Picken Claret 74-96 The Fitzgerald el Pilar.

Clasificación.

Grupo EB: Maristas Valencia 65-55 CBI Elche; Lucentum Alicante 67-91 Servigroup Benidorms; CB Jorge Juan Castelló Since 1907 78-68 ESET Ontinet; CA Montemar 44-98 CMG Hidráulica NB Torrents; Rigalli Alginet 84-45 Decprocon Carolinas; Estudiantes Cartagena 87-61 Personalhome Adesavi. Descansa: Velabasket CB Sueca

Clasificación.

Primera División Masculina (Liga Foster's Hollywood).

Grupo A: Resultados y clasificación.

Grupo B : Resultados y clasificación.

Liga Endesa Femenina: IDK Euskotren 69-57 Valencia Basket. Batacazo taronja en San Sebastián.

Clasificación.

Liga Femenina Challenge: Fustecma NBF Castelló 56-57 Unicaja Mijas; La Cordà NB Paterna 73-90 MCR Lima-Horta Barcelona.

Clasificación.

Liga Femenina 2: MAGEC Tías Lanzarote contra la Violencia de Género 60- 72 CB Claret Benimaclet.

Clasificación.

Primera División Femenina (Liga Foster's Hollywood).

Grupo A: Resultados y clasificación.

Grupo B: Resultados y clasificación.

Balonmano

Liga Nexus Energía ASOBAL: Horneo EÓN Alicante 31-28 Fraikin BM. Granollers. Doménech y Montoya acercan al Horneo Alicante a la salvación ante el Granollers (31-28).

Clasificación.

Liga Guerreras Iberdrola: BM Morvedre - Atlético Guardés, miércoles 15 de abril de 2026 a las 20:00 horas en el Pabellón René Marigil; KH-7 BM Granollers - Atticg Elche, sábado 18 de abril de 2026 a las 19:00 horas; Elda Prestigio - Replasa Beti-Onak, sábado 18 de abril de 2026 a las 19:00 horas en el Pabellón Ciudad de Elda - Florentino Ibáñez.

Clasificación.

División de Honor Oro Femenina: no hay jornada hasta el 18 de abril.

Clasificación.

División de Honor Plata Masculina: Confia Base Oviedo 24-27 Fundación Agustinos Alicante; BM. Contazara Zaragoza 33-33 Servigroup Benidorm; Fertiberia Puerto Sagunto 29-24 Trasmapi Gobycar Citubo H. C. Eivissa.

Una gran segunda parte aúpa al Fertiberia al coliderato.

Clasificación.

División de Honor Plata Femenina, Grupo C: no hay jornada hasta el 18 de abril.

Clasificación.

Primera División masculina, Grupo E: Resultados y clasificación.

Por la Jornada 28 del Grupo E de la Primera División Masculina, el Balonmano Mislata se impuso sin miramientos a Agustinos Alicante por 36-29, en un encuentro que dominó de principio a fin. Los de Valencia se afianzan en la quinta colocación de la competición, a falta de dos jornadas para la finalización.

La próxima semana, los valencianos visitarán Murcia para enfrentar al Balonmano Águilas. La despedida de lo que viene siendo una gran temporada del club, será en el Pabellón La Canaleta, una semana después, ante Handbol Mallorca.

Rugby

División de Honor: Recoletas Burgos 2031 Caja Rural 76-22 Huesitos La Vila. El Huesitos La Vila sufre una dura derrota en Burgos .

Clasificación.

División de Honor Élite Masculina: FibraValencia Les Abelles 20-18 Valencia RC.

Clasificación.

División de Honor B Masculina, Grupo de Ascenso: Universitario Bilbao Rugby 34-12 CAU Valencia. El CAU no puede con el Bilbao.

Clasificación.

Copa de la Reina. Copa Plata, cuartos de final: Universitario Bilbao Rugby 22-12 Rugby Turia.

Voleibol

Superliga Masculina: Primer partido de cuartos de final del play-off por el título: Léleman Conqueridor Valencia 2-3 (25-20/19-25/15-25/25-20/10-15) CV Melilla. Derrota del Léleman Conqueridor ante el CV Melilla en el estreno del play-off.

Últimas opciones del Léleman Conqueridor en la temporada.

Cuadro del play-off por el título.

Superliga 2 Masculina

La Superliga Masculina 2 cerró la Liga Regular. Intasa San Sadurniño, UBE L´Illa Grau, Grupo Egido Pinto y CV Almendralejo Extremadura acompañarán a Arona Spring in Motion y SUAC Canarias en la fase final de la categoría que se disputará del 23 al 26 de abril en Las Palmas de Gran Canaria.

Superliga 2 Femenina

La Superliga Femenina 2 echó el cierre a la fase regular resolviendo las últimas plazas de acceso a la Fase Final, que se disputará del 23 al 26 de abril en Santa Cruz de Tenerife. Además del anfitrión, Cuesta Piedra Santa Cruz, y los dos mejores del grupo C, Guía CDV UFPC y Fedes Ascensores La Laguna, la lucha por el título y el ascenso contará con la presencia de UCAM Torrejón, Élite Vóley el Rosario y CVB Barça. Ademas en la batalla por el descenso, Emalsa Gran Canaria y CV Zaragoza consumaron su perdida de categoría.

1ª División masculina, Grupo C. Ocho equipos pelearán del 23 al 26 de abril en Elche por el título de la Primera Nacional, una vez terminada la Liga Regular. Desde el grupo A accedieron a la pelea Moreno Sáez Sporting y CV Oviedo, CV Portol junto a Hidropress CEV L´Hospitalet representarán al grupo B, mientras Paterna Líceo acompañará al anfitrión CV Elche desde el grupo C, para una fase final que completan desde el grupo D, Universidad de Granada y VP Madrid.

1ª División Femenina. La categoría de bronce del vóley femenino español completó su liga regular, que sirvió para conocer el nombre de los candidatos al título, dentro de una fase final que se disputará en A Coruña del 23 al 26 de abril. En el grupo A los clasificados han sido Rehermann Ciudad de A Coruña y Sestao, en el grupo B, CV Sant Just y CV Esplugues, desde el grupo C accedieron Mayurqa Voley Palma Anaya y AD Voleibol Rivas, mientras en el grupo D falta por conocer el nombre del conjunto que acompañará a CV Collado Villalba, ya que el encuentro entre Tenerife Libby´s La Laguna y CV Coslada no pudo disputarse como consecuencia de las circunstancias meteorológicas derivadas de la borrasca Therese.

Hockey hierba

Se disputa la segunda vuelta de la División de Honor B con la Fase Final del ascenso y de la permanencia. Tres equipos valencianos luchan por ascender a la máxima categoría y otros cuatro pelean por la salvación.

El ‘Sanvi’ firma la permanencia en la DHBM.

División de Honor B Masculina.

Grupo A (por el ascenso): Carpesa 3- 1 Club Hockey Madrid Las Rozas.

Clasificación.

Grupo B (por la permanencia): Universitat d'Alacant San Vicente 3-1 RH Privé Benalmádena; CD Giner de los Ríos 2-1 Linia 22 Stern Motor.

Clasificación.

División de Honor B Femenina.

Grupo A (por el ascenso): Sanse Complutense 0-3 Valencia CH: Vallés Esportiu 4-2 Giner de los Rios.

Clasificación.

Grupo B (por la permanencia): Club de Campo Villa de Madrid 0-0 CH Xaloc; Universitat d'Alacant Atlético San Vicente - FC Barcelona, domingo 26 de abril a las 12:00 horas en el Campo de Hockey de la Universidad de Alicante.

Clasificación.

Hockey patines

Liga OK Masculina: Calafell La Menoquina 5-2 Aitex PAS Alcoi.

Clasificación.

Liga OK Plata Sur: B-Sensible CH Olot 0-6 Sporting Alcoi Eurm.

Clasificación.

Liga OK Plata Femenina: La competición se reanudó este pasado sábado el 11 de abril, aunque el Club Promoción Patín Raspeig disputó ya el partido de esta jornada 20 el pasado 21 de marzo de 2026 con un empate a dos goles en su visita a Traviesas Club Hockey.

Clasificación.

Liga OK Bronce Masculina Sur: Club Promoción Patín Raspeig 1-2 Club Patín Alcobendas, partido de la jornada 22 adelantado al sábado 14 de marzo de 2026; PAS Alcoi 4-2 CPI Sevilla.

Clasificación.

Fútbol sala

Primera División: La competición se paraliza hasta el 18 de abril por compromisos internacionales.

Clasificación.

Segunda División: Gasifred Atlético Ibiza 5-2 Levante UD FS.

Así va la clasificación.

Segunda División Femenina: En el Grupo 2: U.D.C. Txantrea K.K.E. 2-1 Feme Castellón CFSs.

Así va la clasificación.

Segunda División B: Grupo 2, Otxartabe C.D. 5-2 FS Picassent.

Así va la clasificación del Grupo 2.

Grupo 3, Sant Quirze Vallés Associació Espanyola FS 6-7 Ye Faky FS; CE Futsal Gestoría Mataró 1-3 Nunsys El Pilar; CFS Futsal Ibi Jypal Hogar 4- 2Hospitalet Bellsport FS; Industrias Santa Coloma 3-1 CFS Bisontes Castellón.

Así va la clasificación del Grupo 3.

Grupo 4, CD Cobisa FS 'A' 2-2 El CD Sporting La Nucía.

Así va la clasificación del Grupo 4.

Bádminton

Top10 Iberdrola: La fase regular del Top 10 Iberdrola bajó el telón el telón. San Fernando Valencia finalizó tercero y logró la permanencia directa, mientras que Alicante Intercity y Hello! Rentacar Astures disputarán el play-off por la permanencia.

Definidos los cruces por el título y la permanencia

Semifinales por el título:

Recreativo IES La Orden – Ravachol Pontevedra

Puertas Padilla Cartagena – Oviedo

Playoff por la permanencia:

Alicante Intercity – Rinconada Sevilla

UD Ibiza Bádminton Pitiús – Hello! Rentacar Astures

Los play-offs de semifinales y por la permanencia se disputarán el fin de semana del 18 de abril, mientras que la final del Top 10 Iberdrola, a doble partido, se celebrará los fines de semana del 16 y 23 de mayo.

Waterpolo

Primera División Masculina, Segunda Fase, Grupo D: La competición se paraliza hasta el 18 de abril de 2026 cuando el Waterpolo Turia visite al CN Premià.

Clasificación.

Primera División Femenina, Segunda Fase, en el Grupo C: Club Waterpolo Elx Manolet 10-11 CN Barcelona. En el Grupo D, Club Waterpolo Málaga 9-12 Waterpolo Turia.

Clasificación Grupo C.

Clasificación Grupo D.

Segunda División Masculina. Segunda Fase, en el Grupo C, Club Waterpolo Elx Selecte 13-7 AR Concepción Ciudad Lineal. En el Grupo D, Club Nou Godella Natación 14-13 Utbat Ike.

Clasificación Grupo C.

Clasificación Grupo D.

Fútbol americano

La Liga Nacional Femenina de Fútbol Americano (LNFA Femenina) 2025-2026: Valencia Firebats Fem. 13-12 Zaragoza Hurricanes Fem.

La Liga Nacional de Fútbol Americano Femenina cerró su fase regular con las victorias de Valencia Firebats, Barcelona Búfals y Barberà Rookies. El conjunto valenciano se impuso por la mínima a Zaragoza Hurricanes (13-12) y, gracias a este resultado, aseguró la segunda posición, lo que le permitirá disputar las semifinales en casa. Su rival será L'Hospitalet Pioners, que en la séptima y última jornada cayó ante Barcelona Búfals (7-2), aunque logró mantener la tercera posición final gracias a la derrota de Hurricanes.

Por su parte, Barberà Rookies, campeonas de la fase regular, cerraron la primera fase con pleno de victorias tras imponerse con autoridad a Osas Rivas (30-0). En semifinales, Rookies se enfrentarán a Zaragoza Hurricanes, cuartas clasificadas. Las semifinales de la LNFA Femenina se disputarán el fin de semana del 25 y 26 de abril, mientras que la gran final está prevista para el 2 o 3 de mayo.

Play-offs / FEFA

Resultados y clasificaciones.

XXXII Liga Nacional de Fútbol Americano (LNFA): Valencia Firebats 18-40 Badalona Dracs

La décima y última jornada de la fase regular de la Liga Nacional de Fútbol Americano (LNFA) resolvió todas las incógnitas pendientes y dejó sin trascendencia el encuentro aplazado de la jornada 4 entre Valencia Firebats y Terrassa Reds, aún por disputarse y programado para el próximo 19 de abril.

En la lucha por los "playoffs", ya han quedado definidos los emparejamientos de semifinales tras la victoria de Badalona Dracs en el campo de Valencia Firebats (18-40) y la derrota de Terrassa Reds frente a L'Hospitalet Pioners (25-20). Dracs finalizan como primeros de la Conferencia Este y disputarán las semifinales como locales ante Osos Rivas, mientras que los campeones de la Conferencia Oeste, LG OLED Black Demons Las Rozas, recibirán a Terrassa Reds. Firebats, que también aspiraban a meterse en las eliminatorias por el título, dijeron definitivamente adiós a sus opciones al caer contra Dracs.

El triunfo de Pioners ante Reds también tuvo consecuencias directas en la lucha por la permanencia. El conjunto hospitalense aseguró su continuidad en la categoría y dejó en manos del enfrentamiento entre Gijón Mariners y Camioneros de Coslada la resolución del descenso. La victoria del equipo madrileño por 7-21 certificó el descenso de Mariners a la LNFA 2.

En el último encuentro de la jornada, ya sin incidencia en la clasificación, LG OLED Black Demons Las Rozas cerraron la fase regular con una ajustada victoria ante Zaragoza Hurricanes (21-20).

Resultados y clasificaciones.

Otros eventos

Copas de Baloncesto y Voleibol, Gay Games, Circuito Premier Pádel... 2026 llega cargado de deporte en València .

Este es el calendario del Proyecto FER 2026 .

Noticias relacionadas

La Nucía presenta en FITUR una gran agenda deportiva para 2026.