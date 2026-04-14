El ‘Sanvi’ firma la permanencia en la DHBM

El sprint final de la División de Honor B está aumentando la emoción en un desenlace liguero que, poco a poco, va a acercando a los equipos valencianos a sus respectivos objetivos. Y este fin de semana, el Atlético San Vicente ha logrado, otra temporada más, la permanencia en la categoría de plata masculina. Un objetivo que también persigue el Giner masculino y el Xaloc y que, tras sumar este fin de semana, están cada vez más cerca.

Competición femenina

En la categoría femenina, el Valencia CH sigue con su buena dinámica tras cosechar una nueva victoria ante el Sanse Complutense por 0 a 3. Cristina Caro, Marina Alonso y Ángela Colomer marcaron los goles del conjunto blanquinegro que cuenta sus cincos partidos de la Fase Final con victorias para seguir líder y con el billete para Final 4 en el bolsillo.

Por su parte, el CD Giner de los Ríos perdió 4 a 2 en Can Salas ante el Vallés Deportivo. Ana Mateu y Raquel Mateu marcaron los goles del equipo valenciano que se aleja de su objetivo de entrar en la Final 4 por el ascenso a la máxima categoría.

En el grupo por la permanencia, el CH Xaloc logró un valioso empate sin goles en la casa del líder, el Club de Campo Villa de Madrid. Un punto que le mantiene en la sexta posición encarrilando cuatro partidos sin perder.

Competición masculina

En la categoría masculina, el Carpesa venció 3 a 1 al CH Madrid-Las Rozas en el campo de hockey del poliesportiu Verge del Carme-Beteró. Roberto Bayarri (2) y Diego García marcaron los goles del conjunto blau que recupera la tercera posición, se mantiene en puesto de Final 4 y sueña con el ascenso directo.

El Carpesa venció 3 a 1 al CH Madrid-Las Rozas en el campo de hockey del poliesportiu Verge del Carme-Beteró. / FHCV

En el grupo por la permanencia, la Universitat d’Alacant-San Vicente superó 3 a 1 al RJ Privé Benalmádena para lograr la salvación. Agustín Porchia, Luis Llopis y Syed Zain Ejaz marcaron los goles para asegurar la permanencia en la categoría de plata. Por su parte, el CD Giner de los Ríos ganó 2 a 1 al Línia 22 con un gol de David Martínez y otro tanto de Borja Valcarcel para afianzarse en la mitad de tabla.