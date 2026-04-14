El ‘Sanvi’ firma la permanencia en la DHBM
A falta de tres jornadas, la Universitat d’Alacant-San Vicente logró la permanencia en la División de Honor B Masculina tras derrotar al CH Privé Benalmádena por 3 a 1. El CH Carpesa consiguió una importante victoria ante un rival directo como el CH Madrid-Las Rozas (3-1) para poner un pie y medio en la Final Four mientras que el Valencia CH ganó y sigue con su racha victoriosa. Punto de oro del Xaloc en su visita al líder, el Club de Campo, para aferrarse a la salvación.
El sprint final de la División de Honor B está aumentando la emoción en un desenlace liguero que, poco a poco, va a acercando a los equipos valencianos a sus respectivos objetivos. Y este fin de semana, el Atlético San Vicente ha logrado, otra temporada más, la permanencia en la categoría de plata masculina. Un objetivo que también persigue el Giner masculino y el Xaloc y que, tras sumar este fin de semana, están cada vez más cerca.
Competición femenina
En la categoría femenina, el Valencia CH sigue con su buena dinámica tras cosechar una nueva victoria ante el Sanse Complutense por 0 a 3. Cristina Caro, Marina Alonso y Ángela Colomer marcaron los goles del conjunto blanquinegro que cuenta sus cincos partidos de la Fase Final con victorias para seguir líder y con el billete para Final 4 en el bolsillo.
Por su parte, el CD Giner de los Ríos perdió 4 a 2 en Can Salas ante el Vallés Deportivo. Ana Mateu y Raquel Mateu marcaron los goles del equipo valenciano que se aleja de su objetivo de entrar en la Final 4 por el ascenso a la máxima categoría.
En el grupo por la permanencia, el CH Xaloc logró un valioso empate sin goles en la casa del líder, el Club de Campo Villa de Madrid. Un punto que le mantiene en la sexta posición encarrilando cuatro partidos sin perder.
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Competición masculina
En la categoría masculina, el Carpesa venció 3 a 1 al CH Madrid-Las Rozas en el campo de hockey del poliesportiu Verge del Carme-Beteró. Roberto Bayarri (2) y Diego García marcaron los goles del conjunto blau que recupera la tercera posición, se mantiene en puesto de Final 4 y sueña con el ascenso directo.
En el grupo por la permanencia, la Universitat d’Alacant-San Vicente superó 3 a 1 al RJ Privé Benalmádena para lograr la salvación. Agustín Porchia, Luis Llopis y Syed Zain Ejaz marcaron los goles para asegurar la permanencia en la categoría de plata. Por su parte, el CD Giner de los Ríos ganó 2 a 1 al Línia 22 con un gol de David Martínez y otro tanto de Borja Valcarcel para afianzarse en la mitad de tabla.
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