KÁRATE
La Nucía reunió a 434 karatekas en el Campeonato de España Máster
Madrid, Comunitat Valenciana y Asturias fueron las más laureadas
D. LL.
El pasado fin de semana el pabellón Camilo Cano acogió el Campeonato de España Máster de Kárate. 434 deportistas de entre 35 y más de 80 años compitieron en “La Nucía, Ciudad del Deporte” en las modalidades de para-kárate, kata y kumite, tanto masculino como femenino. Las gradas del pabellón nuciero se llenaron de público durante los tres días de competición, generando un gran “retorno económico” en el municipio y comarca”.
Sergio Villalba, concejal de Deportes visitó este campeonato nacional, acompañado por Antonio Moreno, presidente de la RFEK, que destacó la “gran promoción para La Nucía, que supone este Nacional Máster, que fue retransmitido en directo por streaming”
Madrid fue la ganadora
El evento reunió a 434 deportistas procedentes de todas las comunidades autónomas, quienes compitieron en las modalidades de kata y kumite. El pabellón Camilo Cano acogió esta competición instalando 6 tatamis de competición en su pista central y el público disfrutó de espíritu deportivo y el ambiente de compañerismo y respeto durante todo el fin de semana. En el medallero final la Comunidad de Madrid se impuso en el primer lugar con 20 medallas, seguida de la Comunitat Valenciana 15 y Asturias en tercer lugar con 14 medallas.
Un campeonato nacional que fue organizado por la Real Federación Española de Karate y Disciplinas Asociadas con la colaboración de la Federación de Karate de la Comunitat Valenciana, Diputación de Alicante, Generalitat Valenciana, Fundación Trinidad Alfonso, Comité Olímpico Español, Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y Consejo Superior de Deportes.
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