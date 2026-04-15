La Nucía será la sede del XXIII Open Internacional de España de Taekwondo G1-E1

Del 17 al 19 de abril “La Nucía, Ciudad del Deporte” será la sede del “XXIII Open Internacional de España de Taekwondo G1-E1”. Evento que reunirá a 1.600 deportistas de 60 países en tres intensas jornadas de competición, con campeones del mundo y medallistas olímpicos entre los que no faltará el equipo nacional al completo buscando obtener puntos para el ranking olímpico de cara a los Juegos de Los Ángeles 2028.

La presentación del “XXIII Open Internacional de España de Taekwondo G1” ha contado con la presencia de Jesús Castellanos, presidente de la Real Federación Española de Taekwondo y Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.

Categorías

El “XXIII Open Internacional de España de Taekwondo G1-E1” de combate se desarrollará categoría Cadete, Júnior y Sénior. Este evento está catalogado como categoría G1-E1, que significa que da puntos para el ranking olímpico, por tanto, los mejores taekwondistas del mundo estarán en La Nucía este fin de semana. Destacar la presencia al completo del equipo español, con todas las estrellas y medallistas olímpicos que buscan su gran objetivo: obtener plaza para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Para ello se montarán un total de 8 pistas de competición sobre la pista central del pabellón Camilo Cano. Además, también se hará uso de pabellón Muixara y el Combat Sports Center como zona de calentamiento previa a los combates. El viernes 17 de abril será el turno la categoría de combate Cadete. El sábado 18 de abril competirán Júnior en combate y el domingo 19 de abril será el turno de la categoría Sénior combate donde se podrá presenciar a los mejores taekwondistas del mundo.

Streaming las 8 pistas

La entrada del público está permitida pero limitada el aforo. El evento será retransmitido por streaming a través del canal de youtube de la Real Federación Española de Taekwondo: https://www.youtube.com/@realfederacionespanoladeta710/streams

Las 8 pistas se retransmitirán en directo. Por lo que tendrá una repercusión a nivel mundial este “XXII Open Internacional de España de Taekwondo G1” que acoge La Nucía por cuarta ocasión.

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La Nucía sede del Open

Será la sexta vez que La Nucía acoja esta competición ya que también fue sede en 2013 (XI Open Internacional de Taekwondo), 2022 (XIX), 2023 (XX), 2024 (XXI) y 2025 (XXII).