Recorrido y cortes de tráfico en València con motivo del triatlón internacional Ironman 70.3

Llega este domingo a València el IRONMAN 70.3, que reunirá a 3.000 triatletas. La tercera edición del triatlón de media distancia, organizado por Ironman Spain SL con el apoyo del Ayuntamiento de València y la Fundación Deportiva Municipal, consta de tres pruebas, pero será la de ciclismo la que provocará más afecciones a la circulación durante la mañana del domingo, especialmente en la zona sur de la ciudad.

En este sentido, esta prueba de 90 kilómetros saldrá desde la intersección entre las calles de Isabel de Villena con Mendizábal (La Malva-rosa) y en dirección hacia la V-21 y la Sierra Calderona, lo que provocará cortes de tráfico al barrio de 7:00 a 10:30 horas. Cuando la prueba regrese a las calles de València, implicará cortes de 8:30 a 14:30 horas, se hará por la CV-30, Mestre Rodrigo, Pío Baroja, 9 d’Octubre y todo el bulevar sur hasta el puente del Assut de l’Or con el paseo de L’Albereda. Las únicas vías por las que se podrá entrar y salir por el suroeste de València mientras dure la prueba serán la avenida del Cid (paso inferior), Ausiàs March-Pista de Silla y la autopista de El Saler/V-15 (paso inferior).

En cuanto al resto de pruebas, la de natación, de 1.900 metros, está programada de 7:15 a 9:15 horas, en la playa de La Malva-rosa. Mientras que la prueba a pie, de 10:25 a 17:20 horas, discurrirá por el interior del antiguo cauce del río Túria con meta en la Ciutat de les Arts i les Ciències.

Salida y llegada de la prueba ciclista. / SD

Estacionamiento prohibido

Desde las 22:00 horas del 15 de abril y hasta las 22:00 horas de domingo 19, estará prohibido estacionar en el paseo de L’Albereda, entre la plaza de las Falleres Majors de València y la calle de Eivissa; así como a la banda más próxima al jardín central del paseo de L’Albereda, entre Eivissa y la calle del Tres d’Abril de 1979.

Desde las 7:00 del día 13, está prohibido estacionar en la explanada y calles adyacentes junto al colegio Blasco Ibáñez y el Instituto Isabel de Villena, desde Isabel de Villena hasta la calle de José Ballester Gozalvo. Y desde las 14:00 horas del sábado 18, está prohibido estacionar en la totalidad de la calle de José Ballester Gozalvo, además de en ambos lados de la calle de Mendizábal y de Enginyer Fausto Elío dirección Alboraia.

Por último, desde las 22:00 horas del sábado 18, está prohibido estacionar al lateral más pegado a la huerta de la avenida del Mestre Rodrigo, entre Camp de Túria y la Safor, así como en la avenida de Antonio Ferrandis dirección El Saler.

Salida de la prueba ciclista de València. / SD

Afecciones transporte público

El paso de la prueba ciclista por la rotonda de El Saler obligará a cortar el tranvía, de 9:00 a 14:15 horas, con lo que el trayecto entre las paradas de la Ciutat de les Arts i les Ciències (avenida de Antonio Ferrandis) y la del Oceanogràfic (Eduardo Primo Yúfera) deberá hacerse a pie.

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En cuanto a las líneas de la EMT València, se verán afectadas un total de 25. Se pueden consultar los desvíos en la sección “Última hora” del web de la EMT, así como en las redes sociales.